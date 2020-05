Futiksen paha poika paljasti tv:ssä hurjat pokeritappionsa: ”Täysin käsittämätön summa rahaa”

Tanskalainen jalkapallotähti Nicklas Bendtner kertoi suoraan, että hänellä on mennyt penkin alle pokeripöydissä.

32-vuotias Nicklas Bendtner paljasti asian tanskalaisessa tv-sarjassa Bendtner ja Philine, jossa kurkistetaan jalkapalloilijan ja hänen tyttöystävänsä Philine Roepstorffin elämään.

Tv-sarjassa ilmi tulleesta asiasta on raportoinut muun muassa tanskalaislehti BT.

– Olen hävinnyt erittäin, erittäin paljon rahaa. Täysin käsittämättömän summan rahaa, hän julisti.

Bendtner kertoi ohjelmassa, että hän on pelannut pokeria 19-vuotiaasta lähtien. Hän on koettanut onneaan pokeriammattilaisia vastaan.

– On vaikea sanoa, miten paljon on mennyt, mutta noin 50 miljoonaa kruunua (noin 6,9 miljoonaa euroa) varmaankin. Se on mennyt sekä pelaamiseen että mukavaan elämään.

Vuonna 2005 ammattilaisuransa aloittanut Bendtner on pelannut 81 ottelua Tanskan maajoukkueessa ja tehnyt niissä 31 maalia.

Hyökkääjä muistetaan seurajoukkuepeleistä parhaiten Arsenalista, jolle hän teki kaudella 2008–09 yhdeksän liigamaalia.

Viime kaudella hän edusti FC Kööpenhaminaa. Hän on ollut ilman seuraa tammikuusta lähtien.

Bendtnerin mielestä hänellä ei ole uhkapeliongelmaa.

– En sanoisi niin, koska olen aina pystynyt hoitamaan hommani. Eräänä iltana Lontoossa pelasin erittäin korkeilla panoksilla ja voin sen jälkeen oikein huonosti. Päätin lopettaa korkeilla panoksilla pelaamisen siihen paikkaan. Nykyään pelaan vain viihdepanoksilla, hän kertoi.

Bendtner sai 80 000 euron sakon vedonlyöntiyhtiön nimellä varusteltujen alushousujen pitämisestä ja firman logon näkymisestä kesken EM-kisaottelun 2012.

Marraskuussa 2018 hän sai ehdottoman vankeusrangaistuksen.