Junnufutisryhmässä kysyttiin, milloin harjoittelut pienryhmissä aloitetaan – Kuusamosta jysähti jäätävä vastaus

”Jahka saadaan kenttää vähän enemmän näkyviin...”, kuusamolaisen FC Pakan puheenjohtaja Anne Meriläinen kuittasi.

Seuroille annettiin tällä viikolla mahdollisuus aloittaa rajoitettu pienryhmäharjoittelu, mikä viritti Facebookin Suomalainen junnufutis -ryhmään keskustelun treenien aloitusajankohdasta.

Koska teidän seuranne aloittaa pienryhmäharjoittelun, ryhmässä kysyttiin.

Vastauksissa piisasi hajontaa. Toiset ilmoittivat, että treenit alkavat heti, osalla ensi viikolla ja yksillä kun kaupunki avaa kentät. Sitten tuli kuusamolaisen FC Pakan puheenjohtaja Anne Meriläinen ja täräytti kommenttikenttään hyytävän videon, jossa kaupungin tekonurmea peittää vankka kinos:

– Jahka saadaan kenttää vähän enemmän näkyviin...

Kuusamon urheilukentän tekonurmea peitti vankka kinos tiistaina.

Tiistaina kuvattu video keräsi nopeasti kymmeniä tykkäyksiä. Meriläisen mukaan lunta oli tekonurmella enimmillään arviota yli puoli metriä, kentän laidoilla jopa 80 senttimetriä.

Kuusamossa on ollut ennätyksellisen luminen talvi.

– Kentällä oli eilen keskimäärin lunta ehkä 50 senttiä, kun loin juoksukentän läpi kulkureitin kentälle. Mutta rouhetta ovat heitelleet eli paikoitellen kraaterien pohjalta näkyi nurmi. Sen verran kuitenkin, että kolaamisesta ei ole vielä hyötyä, pitää vielä odotella, Meriläinen kertoo.

Kuusamo sijaitsee Oulun läänin itäosissa, ja paikkakunnalla on ollut muun Pohjois-Suomen tapaan ennätyksellisen lumitalvi.

Kuusamossa on ollut tänään noin viisi astetta lämmintä, joten kovin vauhdilla nietos ei tekonurmelta hupene. Lämpimintä on Forecan mukaan ollut Pyhtäällä, +16,7 astetta, ja toukokuu on jo ensimmäinen virallinen kesälomakuukausi.

Kuusamon urheilukentällä oli 20. huhtikuuta lunta noin metri. Jalkapallomaaleista näkyi noin puolet.

Meriläisen mukaan Kuusamon jalkapalloväki on tottunut lumeen, mutta korona-aika on saanut vielä voimakkaamman kaipuun kentälle, kun sisätilat olleet pois käytöstä maaliskuun puolivälistä.

– Viime vuonna kenttä korkattiin 23.4, joten kyllä vähän tökkii. Mutta huumorilla mennään ja kolat käteen, jahka vähän vielä sulaa, Meriläinen kertoo.

FC Pakassa pelasi Meriläisen mukaan viime kesänä 97 lisenssipelaajaa ja heidän lisäkseen yli kymmenen, jotka eivät osallistuneet kilpailutoimintaan. Hippo-futiksessa kävi lisäksi noin 90 lasta.