HJK käynnistää lasten ja nuorten jalkapalloharjoitukset 1. kesäkuuta – ”Iloisella mielellä ollaan”

HJK:ssa pääsee kesäkuussa kentille yli 100 joukkuetta. Toiminnanjohtaja kuitenkin muistuttaa, ettei koronaviruskriisi ole vielä ohi.

– Treenit tulevat käynnistymään valtiovallan antaman tiedon mukaisesti 1. kesäkuuta lähtien. Se on meille tosi hieno uutinen. Kiva kuulla, että olemme onnistuneet epidemian taltuttamisessa ja pääsemme takaisin kohti normaalia arkea. Haluan kuitenkin muistuttaa, ettei epidemia ole suinkaan ohi, HJK ry:n toiminnanjohtaja Timo Muurinen kommentoi maanantai-iltana.

Hallitus kertoi maanantai-illan tiedotustilaisuudessaan koronarajoitteiden asteittaisesta ja hallitusta purkamisesta. Urheilun kannalta oleellista on, että ulkoharrastuspaikat avataan 14. toukokuuta.

Timo Muurinen junioriturnaus Helsinki Cupissa 2006.

Kokoontumisrajoitus nostetaan 1.kesäkuuta 10:stä hengestä 50 henkeen, jolloin esimerkiksi joukkueharjoituksia voidaan jatkaa. Liikunta- ja urheilupalveluja avataan kesäkuussa asteittain ja urheilukisat saavat alkaa kesäkuun ensimmäisenä päivänä erityisjärjestelyin.

– Iloisella mielellä ollaan. Ennen kaikkea olemme pelaajiemme, lasten ja nuorten, puolesta todella onnellisia, että he pääsevät takaisin toimintaan. Totta kai tämä on aikuisille ja työntekijöillekin rankkaa, mutta voin vain kuvitella, mitä se on lapsille ja nuorille, Muurinen kommentoi Ilta-Sanomille.

Koronaviruksen suljettua suomalaisen yhteiskunnan on puhuttu paljon huonoista terveysvaikutuksista, joita ohjatun urheilun keskeytyminen tuo. Muurinen nostaa liikkumisen rinnalle myös urheilun sosiaalisen puolen, kun pohditaan joukkueharjoittelun merkitystä junioreille.

– Merkitys on varmasti iso, ja nyt en puhu vain jalkapallon harrastamisen osalta. Juniorit pääsevät näkemään joukkuekavereita, ystäviä ja lähintä kontaktihenkilöä eli valmentajaa. Kohtaamisilla on varmasti pitkän kriisitilanteen jälkeen ihan yhtä suuri arvo kuin että pääsee pelaamaan jalkapalloa, Muurinen sanoo.

– Kun lapset ja nuoret pääsevät sosiaalisten kontaktien pariin, se on tosi hieno juttu.

HJK:ssa tuhansia pelaajia takaisin kentille

Toiminnanjohtajan mukaan kesäkuun alussa yli sata HJK:n joukkuetta pääsee jatkamaan harjoittelua. Seurassa on lisäksi noin 15 yli 50 pelaajan joukkuetta. Niiden kohdalla toiminta jatkuu rajoitetusti pienemmissä ryhmissä. HJK ry:n kokonaispelaajamäärä on 3500, joista 2700 jatkaa harjoittelua normaalisti kesäkuusta lähtien.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa huomautettiin usean ministerin suulla, että vaikka rajoituksia puretaan, koronavirus on yhä olemassa.

Miten tartuntariski minimoidaan, kun HJK:n juniorijoukkueet palaavat harjoituksiin?

– Tässä vaiheessa voin sanoa, että pukukopeissa ja sisätiloissa olemista tullaan välttämään. Korostetaan, että jokaisella pitää olla omat juomapullot, ja käsiä pitää pestä ennen treenejä ja niiden jälkeen, Muurinen listaa.

HJK ry lomautti maaliskuun lopussa valtaosan hallinnon, urheilupuolen sekä iltapäivätoiminnan työntekijöistään ja keskeytti määräaikaisten työntekijöidensä palkanmaksun. Hallituksen päätöksen työllistävä vaikutus helsinkiläisseurassa on iso.

– Lähes 300 valmentajaa ja ohjaajaa pyörittää meidän joukkuetoimintaamme. Pääsemme kutsumaan heitä takaisin töihin. Se on meille tosi iso ja merkityksellinen juttu, Muurinen sanoo.

Sarjojen jatkuminen kesäkuussa on jalkapalloseurojen näkökulmasta vielä kysymysmerkki. Palloliitto aloitti kokouksen jo hallituksen tiedotustilaisuuden aikana ja tiedottaa omista päätöksistään vasta myöhemmin.