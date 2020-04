Zlatan lataa suorat sanat Malmön himokannattajille – ”He ovat vauvan asteella”

Zlatan Ibrahimovic avautui Malmön patsasjupakasta.

Jalkapallotähti Zlatan Ibrahimovic kommentoi vandalismia, jonka hänen kunniakseen Malmön kaupunkiin pystytetty näköisveistos on kohdannut.

– Reaktio Malmössä oli surullinen. He, jotka tietävät totuuden, eivät koskaan tekisi tällaista, koska he ovat kiitollisia minulle. He, jotka haluavat huomiota ja toivovat median kirjoittavan aiheesta, koska luulevat sen olevan coolia, ovat vauvan asteella, Ibrahimovic sanoi Ruotsi Dplaylle.

– Me emme ole vauvan tasolla, me olemme isompia. Vaikka veistos on viety pois, minun historiaani ei ole poistettu. Historiani säilyy ikuisesti.

Näköisveistos pystytettiin viime lokakuussa. Kolmimetrinen pronssiteos, jonka alkuperäinen paikka oli Malmö FF:n vanhan ja uuden stadionin välissä, joutui kuitenkin pian paljastamisensa jälkeen ilkivallan kohteeksi.

Näköis-Zlatanilta muun muassa katkaistiin jalka, sahattiin nenä poikki ja se sytytettiin palamaan. Kun veistos kaadettiin tammikuussa, se päätettiin viedä pois julkiselta paikalta kunnostettavaksi. Peter Linden veistämää pronssityötä ei sen koommin ole nähty.

Ibrahimovic, Malmön oma poika, aloitti pokaalien täyttämän ammattilaisuransa kaupungin Allsvenskanissa pelaavasta seurasta Malmö FF:stä. Malmön fanien vihan ja kuvainraastamisen taustalla on jalkapalloilijan marraskuinen päätös ostaa 23,5 prosentin osuus tukholmalaisesta jalkapalloseurasta Hammarbystä.

Ibrahimovic, 38, on koronatauon aikana myös harjoitellut Hammarbyn kanssa. Huhut ovat viemässä häntä ensi kaudeksi Tukholmaan AC Milanista, johon hänellä on yhä sopimus voimassa. Useista kysymyksistä huolimatta Ibrahimovic ei suostunut vahvistamaan siirtymistään Allsvenskaniin.

Ibrahimovicin mielestä malmöläisten reaktiot eivät ole perusteltuja, vaikka hän päätti sijoittaa kilpailevaan seuraan. Hän piti mahdollisuutta ostaa Hammarbyn osakkeita fantastisena ideana.

– Halusin antaa jotain takaisin Ruotsille. Sain itselleni uudenlaisen mahdollisuuden antaa panokseni ja oppia. Malmö FF:lle olen antanut yli 100 miljoonaa kruunua (noin yhdeksän miljoonaa euroa) eli olen tehnyt jotain heidänkin eteensä, vai mitä, ruotsalaishyökkääjä sanoo.

Vastauksista paistaa yhä voimakas tunne kotikaupungin joukkuetta ja Ibrahimovicin saamaa kohtelua kohtaan. Hyökkääjän mielestä hän ei ollut Malmössä tervetullut tai haluttu. Hän kokee myös tulleensa huijatuksi ensimmäisessä sopimuksessaan.

– Kaikesta huolimatta halusin auttaa seuraa. 100 miljoonalla ei pitäisi olla vaikeaa rakentaa joukkuetta. Minusta tuntuu, että olen ollut heitä kohtaan liiankin kiltti. Heidän pitäisi olla kiitollisia, hän sanoo.

– Nyt olen Tukholmassa ja autan Hammarbytä. Uusi juna on lähdössä asemalta.