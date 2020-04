Kutsui lapsuudenystävät luokseen ja hylkäsi heidät – futistähti Robin van Persie kertoi kovasta päätöksestä, jonka teki päästäkseen huipulle

Robin van Persie sulki häiriötekijät pois elämästään.

Viime vuonna uransa lopettanut Robin van Persie voitti kahdesti Valioliigan maalipörssin ja teki 102 maaottelussa Hollannille hurjat 50 maalia.

Vasenjalkainen mutta myös oikeallaan tehokkaasti viimeistellyt entinen tähtihyökkääjä kertoo tuoreessa haastattelussa kovista päätöksistä, joita hän teki matkalla maailman huipulle.

Kun van Persie oli 24–25-vuotias ja pelasi Arsenalissa, hän hylkäsi lapsuudenkaverinsa.

– Kyse ei ollut millään lailla rahasta vaan siitä, mikä vaikutus näillä ihmisillä on elämääni. Tuovatko he jotain positiivista elämääni, edes jotain ihan pientä? van Persie sanoi The High Performance -podcastissa.

Van Persie, nyt 36, koki, että kaksi hänen ystäväänsä eivät olleet hyväksi futistähden elämälle.

– Kutsuin heidät luokseni ja sanoin kahdelle lapsuudenkaverilleni, että jätkät, rakastan ja kunnioitan teitä, mutta minulla on eri unelmat kuin teillä. Tämä oli tässä.

Entinen kärkimies ei mennyt yksityiskohtiin, mutta kuvaili, että hänen ystävillään oli elämässään erilaiset prioriteetit. He tekivät erilaisia valintoja kuin kaikkensa urheilu-uransa eteen tehnyt van Persie.

– Haluan päästä huipulle. Jos menetän jatkuvasti energiaa teihin, se ei auta minua, van Persie muisteli keskustelua.

– Se oli armotonta ja kovaa, mutta tunsin, että minun täytyi tehdä niin.

Muutama vuosi myöhemmin van Persie voitti Valioliigan maalikuninkuuden Arsenalissa 30 maalillaan kaudella 2011–12. Hän siirtyi sitten Manchester Unitediin, jonka paidassa syntyi ensimmäisellä kaudella 26 maalia. Van Persien huhtikuussa 2013 Aston Villan verkkoon taituroima hattutemppu varmisti hänelle uransa ensimmäisen ja ainoan Valioliigan mestaruuden.