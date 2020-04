Zlatan pelasi ja teki maalin Ruotsissa – ”Olen niin kiitollinen”

Zlatan Ibrahimovic näytti taitojaan länsinaapurissa.

Ruotsalainen jalkapallotähti Zlatan Ibrahimovic on takonut huikealla urallaan lukemattomia maaleja. Perjantaina tuli yksi lisää, tosin vain treenipelissä.

Ibrahimovic, 38, teki ensimmäisen maalin, kun ruotsalaisseura Hammarby pelasi sisäistä ottelua IK Frej -seurasta mukaan liittyneiden pelaajien kanssa. Pelit esitettiin myös televisiossa.

Ibrahimovic on kirjoilla italialaisseura AC Milanissa, ja Ruotsiin hän tuli koronaviruspandemian keskeytettyä pelit Italiassa. Ibrahimovic on Hammarbyn osaomistaja, ja hän on harjoitellut Hammarbyn pelaajien kanssa viime ajat.

– Olen niin kiitollinen siitä, että olen saanut harjoitella täällä kun Euroopassa kaikki on pysähdyksissä. Italiassa et voi harjoitella, on pysyttävä sisätiloissa. Täällä treeneissä on hyvä vauhti, pelaajat ovat nuoria ja nälkäisiä, Zlatan kommentoi Expressenin mukaan.

”Olen sanonut kaikenlaista muutakin”

Ibrahimovicin sopimus Milanin kanssa päättyy kesäkuun lopussa. Treenipelinsä jälkeen hän sai tietysti uteluita tulevaisuudestaan.

– Haluan pelata jalkapalloa niin kauan kuin pystyn, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Minun on mentävä takaisin (Milaniin), koska minulla on sopimus. Kun olet ammattilainen, sinun on pidettävä kiinni allekirjoittamistasi sopimuksista.

– Mutta katsotaan nyt mitä tapahtuu, kuka olisi voinut kuvitella koronan tulevan ja kääntävän maailman päälaelleen kahdessa viikossa?

Zlatan harjoitteli Hammarbyn riveissä 17. huhtikuuta.

Voitaisiinko Zlatan vielä nähdä Hammarbyn paidassa virallisissa peleissä?

– Olen aina sanonut, etten pelaa Allsvenskanissa. Mutta olen sanonut kaikenlaista muutakin. Katsotaan mitä tapahtuu.

Malmöstä maailmalle ponnistanut Zlatan kohahdutti Ruotsin jalkapallopiirejä viime vuoden lopulla, kun hän osti noin neljänneksen Hammarbyn osakkeista. Monet Malmön kannattajat osoittivat mieltään ratkaisun takia, ja Zlatanin patsas Malmössä joutui useaan otteeseen ilkivallan kohteeksi. Lopulta patsas poistettiin.

– Sääli. He (ilkivallan tekijät) haluavat huomiota ja sitä, että lehdet kirjoittavat. Lastentarhatason touhua, Ibrahimovic kuittasi perjantaina.