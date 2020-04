Palloliitolle puolen miljoonan tukipotti

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa auttaa jäsenliittojaan.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa auttaa jäsenliittojaan koronaviruksen aiheuttamien talousvaikeuksien kanssa.

Liitto kertoi perjantaina, että se jakaa yhteensä 150 miljoonaa dollaria eli noin 139 miljoonaa euroa 211 jäsenliitolleen, joukossa myös Suomen Palloliitto. Jokainen liitto saa 500 000 dollaria eli noin 463 000 euroa.

Fifan puheenjohtaja Gianni Infantinon mukaan rahat ovat ensimmäinen askel pitkälle ulottuvassa talousapusuunnitelmassa, jota Fifa luo vastatakseen jalkapallomaailman hätätilaan.

– On Fifan tehtävä tukea niitä, joilla on akuuttia tarvetta. Tämä alkaa välittömällä taloudellisella tuella jäsenliitoillemme, joista monella on vakavia talousvaikeuksia, Infantino sanoi.

Tukirahat tulevat Fifan vuonna 2016 perustamasta Forward 2.0 -projektista. Forward 2.0:n kautta rahaa jaetaan kaikkiaan noin 1,6 miljardia euroa vuosina 2019–2022.