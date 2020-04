”Koskettaa valtavaa määrää ihmisiä” – Hallituksen päätös jätti perinteikkään kesätapahtuman kohtalon epäselväksi

Vain pieni määrä seuroja on toistaiseksi perunut osallistumisensa Helsinki-cupiin.

Lasten ja nuorten jokakesäinen suurliikuttaja Helsinki-cup odottaa toukokuun alussa tehtävää päätöstä kokoontumisrajoitusten jatkamisesta ennen linjausta tapahtuman kohtalosta.

Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne kertoo Ilta-Sanomille, että hallituksen keskiviikkona antama päätös kieltää yli 500 hengen yleisötapahtumat elokuun alkuun saakka jätti cupin kohtalon vielä ”roikkumaan ilmaan”.

Nyt järjestäjät odottavat valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman työryhmän linjausta siitä, miten toukokuun puolivälistä alkaen edetään.

Helsinki-cup on tarkoitus järjestää 6–11. heinäkuuta.

Järjestäjät tekevät päätöksen cupin järjestämisestä ja ajankohdasta vapun jälkeen kun selviää, puretaanko 10 hengen ylittäviä kokoontumisrajoituksia.

– On mahdollista, että turnaus myös siirretään. Niin pitkällä ei vielä olla, että olisimme tehneet laskelmia turnauksen mahdollisen perumisen tai siirtämisen taloudellisista vaikutuksista. Teemme ratkaisut vapun jälkeen, kun meillä on Hetemäen raportti, Kavanne kertoo.

Viime vuonna turnaukseen osallistui 1 380 joukkuetta ja noin 22 000 pelaajaa. Tänä vuonna ilmoittautuneita oli noin 1 100.

Kavanne kertoi yllättyneensä siitä, miten harva seura oli perunut osallistumisensa. Turnaukseen osallistuu perinteisesti suuri määrä ulkomaisia joukkueita. Nyt on mahdollista, että turnaus pelataan kotimaisin voimin – varsinkin, jos turnaus joudutaan siirtämään.

Helsinki-cup on valtava kansanliikuttaja Suomessa. Kun huomioidaan nuorten pelaajien lisäksi paikalle tulevat vanhemmat, ystävät ja sukulaiset, niin cup koskettaa useita kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain, vaikuttaa näiden lomasuunnitelmiin ja kesäarkeen.

– Tämä kertoo siitä, miten tärkeä tapahtuma Helsinki-cup on lapsille ja nuorille. Tahtotila selvästi on, että lapset ja nuoret pääsevät liikkumaan. Perheiden terveys ja turvallisuus ovat tietenkin ensisijainen prioriteetti. Mutta selvää on, että tämä turnaus koskettaa valtavaa määrää ihmisiä ja tilanne on todella harmillinen, Kavanne harmittelee.

Kavanne kertoo, että mikäli 3. toukokuuta päätetään löystää 10 hengen kokoontumisrajoituksia, niin turnaus olisi mahdollista järjestää suunnitellusti mutta tiukoin rajoituksin.

Peleihin tulevien määrä pitäisi rajata tiukasti, ja se tarkoittaisi lähinnä paikalle pelaajia ja seuran väkeä.

– Pyrimme rajaamaan paikalle tulevat. Pitää muistaa, että kenttäalueita on pääkaupunkiseudulla todella paljon ja meidän ainoat suuret yhteistapahtumat ovat avajaiset ja disko. Turnauksen järjestäminen ilman niitä onnistuu kyllä.