Viisivuotiaan Danielin kirje sulostuttaa somessa – ”antelias tarjous” kiinnitti huomion: ”Onko mitenkään mahdollista...”

Viisivuotias Daniel tarttui toimeen, jotta saisi pidettyä lainalla pelaavan suosikkinsa Leedsissä.

Jalkapallon Englannin kakkostasolla eli mestaruussarjassa pelaavan Leedsin pieneltä fanilta Daniel Autonilta ei rohkeutta ja yritteliäisyyttä puutu. Viisivuotias Daniel lähetti kirjeen pääsarjan Valioliigan seuran Brightonin toimitusjohtajalle Paul Barberille, ostaakseen Leedsissä lainalla pelaavan Brighton-puolustaja Ben Whiten. Pienen miehen tekemä tarjous oli yltäkylläinen.

– Hyvä Paul, nimeni on Daniel Auton. Olen viisi vuotta vanha ja olen Leeds Unitedin fani. Kirjoitan tämän kirjeen koskien pelaajaanne, joka on tällä hetkellä meillä lainassa. Kyseessä on suosikkipelaajani Ben White. Onko mitenkään, mitenkään, mitenkään mahdollista ostaa Ben kauden loppuessa. Olen laskenut kaikki säästöpossussani olevat rahat ja minulla on 15 puntaa ja 7 penniä (hieman yli 17 euroa), jos se auttaa, Daniel kirjoitti.

Brighton-pomo Barber vastasi kohteliaasti. Kaupasta ei valitettavasti tullut kuitenkaan mitään.

– Kiitos kirjeestäsi ja anteliaasta tarjouksestasi, auttaaksesi suosikkiseuraasi Leeds Unitedia. Hienoa, että tarjoat kaikki rahasi auttaaksesi seuraasi. Sinulla on selvästikin silmää lahjakkuudelle – ehkä kykyjenetsijän homma voisi olla tuleva työsi, Barber kirjoitti Brightonin Twitter-tilillään julkaisemassa vastauskirjeessä.

– Olemme harkinneet tarjoustasi pitkään, mutta tiedän, että päävalmentajamme Graham Potter ja (pelaajakehityksestä vastaava) tekninen johtajamme Dan Ashworth pitävät Beniä tärkeänä tulevaisuuden pelaajana meillä. Joten valitettavasti emme voi nyt myydä Beniä Leeds Unitediin.

Daniel saanee kuitenkin palkakseen ainakin hyvää mieltä, sillä hänen suosikkinsa Ben White, 22, ilahtui kirjeestä.

– Danielin perhe, olkaa ystävällisiä ja ottakaa yhteyttä, White viestitti omalla Twitter-tilillään.