Entinen Suomen maajoukkuepelaaja valmentaa lastensa joukkueita koronavaarasta huolimatta Ruotsissa – ”On ristiriitainen olo”

Laura Österberg Kalmari valmentaa tyttäriään ruotsalaisessa Ekerö IF:ssä ja työskentelee luokanopettajana.

Suomen entinen maajoukkuehyökkääjä Laura Österberg Kalmari valmentaa tukholmalaisen Ekerö IK:n vuonna 2008 ja 2012 syntyneiden ikäluokkia, joissa hänen tyttärensä pelaavat.

Sen vuoksi hän on erityisen perehtynyt Ruotsin nuorten ja lasten urheilun koronaviruslinjauksiin.

Ruotsissa alkoi lauantaina Sankt Erikscupen, millä tarkoitetaan Tukholman alueen juniorisarjoja.

Samaan aikaan Suomessa kaikki joukkueurheilu on pysähtynyt.

Österberg Kalmari seuraa totta kai tarkkaan myös Suomen tilannetta, sillä hänen isänsä valmentaa Suomessa ja monet ystävät ovat jalkapallossa mukana.

– On ristiriitainen olo. Tuntuuhan se kummalta, että täällä saa tehdä asiat suunnilleen sillä tapaa, miten olemme tehneet aina. Ja sitten taas Suomessa on kielletty kaikki.

Ei Ruotsin linja luokanopettajana työskentelevää Österberg Kalmaria silti kauhistuta. Urheilutoiminnan lisäksi myös koulut ovat pysyneet auki.

– Enkä ole huomannut meidän seurassamme, että kukaan olisi ollut vähemmän mukana sen takia, että hän tai vanhemmat olisivat huolissaan tai pelkäävät. Oikeastaan päin vastoin. Täysi joukkueellinen on käynyt treeneissä, koska tuntuu, että jalkapallo pitää elämän normaalina.

Ennen koronakriisiä koko joukkue oli lähituntumassa.

Hänen mukaansa Tukholman jalkapalloliitto on informoinut jatkuvasti seuroja ja sanonut olevansa koko ajan yhteydessä asiantuntijoihin. Kansanterveysvirasto Folkhälsomyndigheten on ottanut linjan, että riski koronaviruksen leviämiseen lasten yksittäisissä harrastuksissa on sittenkin pienempi paha verrattuna harrastusten jatkamisen ja treenaamisen positiivisiin vaikutuksiin.

Laura Österberg Kalmari antamassa taktisia neuvoja. Ennen koronakriisiä joukkueen jäsenet olivat vielä lähellä toisiaan.

Ohjeita Ruotsissakin silti riittää. Vanhempia kehotetaan pysymään poissa otteluista. Yhden kentän ympäristössä saa olla maksimissaan 50 ihmistä, mihin lasketaan pelaajat ja valmentajat.

– Pelaajille muistutetaan koko ajan, että pitää pysyä poissa, jos on vähänkin oireita. Pukukoppeja ei käytetä, kaikki kokoontumiset ovat ulkona.

Kädet pestään ennen ja jälkeen aktiviteetin. Peleissä ei tervehditä vastustajaa kättelyin, minkä lisäksi ylimääräinen kosketus myös oman joukkueen pelaajien kanssa pidetään minimissä.

– Tytöt pyrkivät pitämään maalituuletuksissakin välimatkoja toisiinsa, Österberg Kalmari naurahtaa.

Vallitsevassa tilanteessa on huolehdittava pelaajien etäisyyksistä.

Seura on järjestänyt harjoitteluohjelmat niin, että edellisellä joukkueella jää vartti aikaa poistua paikalta ennen seuraavan saapumista.

Kaikkea lähikontaktia ei jalkapallossa voi välttää. Österberg Kalmari on miettinyt silti enemmän sellaisia harjoitteita, joissa etäisyyttä kertyy.

Hän pelkää, että suomalaiset seurat kärsivät tässä tilanteessa siitä, ettei turnauksia tai jalkapallokouluja voi järjestää. Yksilöille ei tauko joukkueharjoituksista ole hänen mielestään katastrofi.

– Suomessa treenataan muutenkin ikäluokittain Ruotsiin verrattuna paljon. En usko, että tämä vaikuttaa yksilöiden kehitykseen mitenkään.

Kuntosali kannetaan ulos

Torstaina Folkhälsomyndigheten linjasi, että aikuisten tasolla jalkapallon harjoitusotteluita ei saa järjestää edes ilman katsojia. Vastaava linjaus tehtiin Suomessa jo useita viikkoja sitten.

118 maaottelua pelannut Anne Mäkinen työskentelee nykyään AIK:n organisaatiossa Tukholmassa. Kuva on peliajoilta vuodelta 2009.

Vuoden 2002 jälkeen syntyneet saavat yhä pelata ja harjoitella tavalliseen tapaan.

– Arki pyörii suhteellisen normaalisti, Tukholman AIK:n naisten edustusjoukkueen ja tyttöjen akatemiajoukkueiden urheilutoimenjohtaja Anne Mäkinen sanoo.

Urallaan 118 A-maaottelua pelannut Mäkinen on seurannut tarkkaan Suomen ja Ruotsin erilaista strategiaa koronaviruksen torjunnassa. Häntä ei yllätä Ruotsin vapaampi linja.

– Ei minua kauhistuta. On luottavainen mieli siitä, miten täällä on toimittu. Olen totta kai tietoinen siitä, että Ruotsia on kritisoitu. Vaikea sanoa, mikä on oikein ja väärin. Kun tämä kaikki on ohi, voidaan katsoa, mihin on pystytty milläkin toimilla vaikuttamaan.

AIK:n akatemiassa on pyritty ottamaan koronaepidemia huomioon muun muassa siten, että valmentajat kantavat joka päivä kuntosalilaitteet ulos ja päivän päätteeksi takaisin sisään.

– Me emme myöskään matkusta pidemmälle pelaamaan. Kaikilla on oikeus perua otteluita ilman, että siitä tulee sanktioita, Mäkinen sanoo.

Hänen mielestään on tärkeää, että lapset saavat koronaepidemian keskelläkin harrastaa, kunhan vaadituista toimenpiteistä tartuntariskien vähentämiseksi pidetään huolta.

Suomessa huolta herättää se, että tilanteen pitkittyessä yhteisharjoittelun puute voi olla kohtalokasta urheilijoiden kehitykselle.

Suomen naisten maajoukkueen fysiikkavalmentajanakin toiminut Mäkinen näkee Suomen tilanteessa hyviäkin puolia.

– Moni seura lähettää omakohtaisia harjoitusohjelmia pelaajille. Paljon puhutaan siitä, miten organisoituja kaikki harjoitukset ovat. Nyt on sauma tehdä paljon omalla ajalla ja harjoitella pallon kanssa niitä asioita, joissa on kehitettävää, Mäkinen näkee.