Minijalkapalloareena luksushotellin juhlasalissa – maailmanmestari Ronaldinho viettää karanteenia omalla tavallaan

Kotiarestista ja koronapandemiasta huolimatta Ronaldinhon (vas.) elämänlaatu on pysynyt kohtuullisella tasolla.

Ronaldinho odottaa kotiarestissa oikeudenkäyntiä, joka koskee hänen väitetysti väärennettyä passiaan.

Väärennetyn passin käytöstä epäilty entinen jalkapallotähti Ronaldinho viettää kotiarestiaan Paraguayssa hulppeissa oloissa. Kun maan pääkaupungin Asuncionin asukkaat ovat ahtautuneet koronakaranteenissa koteihinsa, 40-vuotiaalla Ronaldinholla on yllin kyllin tilaa harjoitella entistä ammattiaan.

Ronaldinho on Roberto-veljensä kanssa Asuncionissa kotiarestissa siirtomaatyylisessä luksushotellissa. Kummallakin veljeksellä on hallussaan sviitit, joiden hinta on pitkästi yli 300 euroa yöltä.

Aulatila hotellissa, jossa Ronaldinho odottelee oikeudenkäyntiään.

Hotellin prameaan juhlasaliin on raivattu tila, jossa Ronaldinho voi pallotella. Ronaldinho ja hänen veljensä odottavat kotiarestissa oikeudenkäyntiä, joka koskee heidän väitetysti väärennettyjä passejaan Paraguayn-matkalla maaliskuussa.

Ronaldinho voitti maailmanmestaruuden 2002 Brasilian joukkueessa.