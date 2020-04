Vauvan laskettuun aikaan on enää pari viikkoa – urheilutähti Alex Morgan esitteli kuntoaan kovalla treenivideolla

Alex Morgan pysyttelee kunnossa synnytykseensä asti.

Huippujalkapalloilija Alex Morganin odotus on pian ohi. Viimeisillään raskaana oleva Yhdysvaltain maalitykki on jo valloittanut maailman viheriöt, ja seuraava aluevaltaus on perhearki.

Morgan ja hänen puolisonsa, jalkapalloilija Servando Carrasco, kertoivat viime lokakuussa onnellisen perheuutisen: pariskunnan esikoinen syntyisi keväällä. Morganin laskettu aika on huhtikuun lopussa.

Orlando Priden hyökkääjä oli jo joutunut jättämään NWSL-sarjan pelikauden kesken polvivamman vuoksi. Aiemmin viime vuonna hän oli avainpelaaja USA:n maailmanmestarijoukkueessa.

Loukkaantuminen ja raskaus eivät kuitenkaan merkinneet tähtipelaajalle puolen vuoden mittaista ”pizzaperjantaita”. Fyysisenä ja henkisenä suoritteena jalkapallo-ottelu jää mennen tullen synnyttämisen varjoon, ja Morgan onkin pysytellyt hyvässä kunnossa tulevaisuutta silmällä pitäen.

Morgan jakoi tuoreimman treenivideonsa viikonloppuna. Siinä hän puurtaa kotioloissa muun muassa kahvakuulan kanssa, tekee punnerruksia, kyykkyjä ja muita harjoitteita.

– Päivän autotallitreeni, Morgan kirjoitti saatteeksi.

Pysy kotona, pysy motivoituneena, kirjoitti Morgan aihetunnisteeksi. Morgan on pyytänyt seuraajiaan lähettämään hänelle omia treenivideoitaan kyseisellä aihetunnisteella, sillä futaaja haluaa innostaa seuraajiaan pysymään kunnossa karanteenin ja liikkumisrajoitusten aikana.

Viikko sitten Morgan jakoi edellisen treenivideonsa.

Morgan on yksi meritoituneimmista nykypelaajista. Maajoukkuetasolla hän on sekä olympiavoittaja että kaksinkertainen maailmanmestari. 169 maaottelussa on syntynyt 107 maalia. Seurajoukkuetasolla hän on voittanut muun muassa Mestarien liigan Lyonin paidassa 2016–17.