Futistähti Andrei Shevtshenko rinnastaa koronaviruksen Tshernobylin ydinkatastrofiin – on kokenut molemmat: ”Haluan kertoa...”

Ukrainalainen Andrei Shevtshenko rinnastaa koronaviruspandemian Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuteen.

Maailmalla alati paheneva koronaviruspandemia ja Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus... Kaksi täysin erilaista tragediaa, mutta yhdelle henkilölle ne rinnastuvat toisiinsa.

Ukrainan kuuluisin ja menestynein jalkapalloilija Andrei Shevtshenko on kokenut molemmat: nyt meneillään olevan koronavirustragedian ja kaikkien aikojen pahimman ydinvoimalaonnettomuuden 9-vuotiaana pikkupoikana huhtikuussa 1986.

Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus tapahtui nykyisen Ukrainan alueella lähellä Kiovaa, jonka esikaupunkialueella Shevtshenko vietti lapsuutensa.

Greenpeace on arvioinut, että onnettomuus johti noin 100 000 hengen ennenaikaiseen kuolemaan, mutta YK:n mukaan se on vaikuttanut välillisesti yli 3,5 miljoonan ihmisen elämään.

Tshernobylin vieressä sijaitseva Pripjat on ollut autiokaupunkina jo lähes 34 vuotta. Taustalla näkyy räjähtänyt reaktori. Kuva on vuodelta 2006.

– Elin läpi samanlaisen tilanteen Ukrainassa, Tshernobylin ydinonnettomuuskatastrofissa, Shevtshenko sanoi italialaiselle Sky Sports Italialle, kun hän oli joutunut olemaan 10 päivää karanteenissa vieraillessaan Lontoossa.

43-vuotias Shevthsenko silti painottaa ja vetoaa myös muihin, että viranomaisten kehotuksia ja käskyjä on noudatettava mukisematta.

– Emme voi muuta kuin kunnioittaa viranomaisten antamia ohjeita, pysyä kotona ja antaa lääkärien tehdä työnsä, jota on paljon. Typerän käytöksen pitää nyt loppua. Kukaan meistä ei voi olla varma, ettei juuri itse kanna virusta. Emme voi ajatella itsekkäästi vain itseämme, vaan pitää ajatella etenkin heitä, joille tartunta voi olla hyvin vaarallinen, Shevtshenko painotti.

Italian tilanne riipaisee

Shevtshenko tuntee myötätuntoa erityisesti Italiaa ja italialaisia kohtaan. Shevtshenko pelasi uransa parhaat vuodet juuri Italiassa, AC Milanissa, ja pitää Italiaa toisena kotinaan.

Koronavirus on murjonut kaikista rankimmin Euroopan maista juuri Italiaa. Virus on vaatinut Italiassa jo lähes 11 000 kuolonuhria.

– Haluan kertoa kaikille italialaisille, että tunnen aina läheisyyttä heitä kohtaan. Meidän täytyy elää siinä toivossa, että asiat paranevat. Me selviämme tästä yhdessä!

Shevtshenkon peliuran suurimmat saavutukset olivat Mestarien liigan voitto 2003 ja Italian mestaruus 2004 AC Milanissa.

Lisäksi Shevtshenko on viisinkertainen Ukrainan mestari, ja hän on lisäksi voittanut kahdesti sekä Mestarien liigan että Italian Serie A:n maalikuninkuuden.

Nykyään Shevtshenko valmentaa Ukrainan jalkapallomaajoukkuetta.