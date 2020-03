Iragartze, 26, kertoo työstään koronataistelun etulinjassa madridilaisessa sairaalassa – espanjalaisten jokailtainen ele saa herkistymään

Erotuomari Iragartze Fernandez vaihtoi erotuomarin pillin kasvosuojukseen.

Espanja on yksi pahiten koronavirusepidemiasta kärsivistä maista. Sunnuntai-iltapäivään mennessä yli 6 500 ihmistä oli kuollut maassa viruksen vuoksi.

Hätätilanne on aktivoinut ihmisiä ympäri maailman auttamaan, oli kyse sitten potilaiden auttamisesta, ikäihmisten ja riskiryhmien avustamisesta tai muista toimista.

Jalkapallotuomari Iragartze Fernandez on yksi heistä. Fernandez päätti siirtyä koronaviruksen vastaisen taistelun eturintamaan.

Hän toimii nyt täysipäiväisesti sairaanhoitajana madridilaisessa sairaalassa.

Fernandez, 26, on koulutukseltaan sairaanhoitaja, mutta hän toimi viime vuosina aktiivisemmin jalkapallotuomarina.

Hän vihelsi mm. naisten Espanjan pääsarjassa sekä miesten kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla. Samalla hän toimi osa-aikaisena sairaanhoitajana bilbaolaisella terveysasemalla.

Nyt hän on aivan kriisipesäkkeen ytimessä Madridissa.

– En ole mikään teräsnainen. Teen vain oman osani, Fernandez sanoi Yahoo Sportsin mukaan.

– Kun joku saapuu oireinaan yskä ja kuume, minun työni on analysoida heidän oireensa. Minulla on yllä täysi suojavarustus. Meidän keskuudessamme taudin levittämiseen on suuri vaara, koska elämme koko ajan sen ympärillä. Tämä on erittäin stressaavaa, koska taistelemme sellaista vastaan, mitä ei näe. Olemme koko ajan alakynnessä.

Hoitajille huudetaan

Espanja aloitti voimakkaat eristystoimenpiteet noin kaksi viikkoa sitten, ja edessä on vähintään kaksi viikkoa lisää. Maahan on julistettu hätätila.

Pelottava tilanne saa sairaalaan tulevat ihmiset ajoittain käyttäytymään aggressiivisesti.

– Meille huudetaan paljon. Palautetta tulee niiltä, jotka kokevat omat oireensa pahimmiksi eivätkä halua odottaa vuoroaan päästäkseen tarkastukseen.

Kaikki eivät käyttäydy samoin. Espanjalaiset ovat ottaneet tavaksi osoittaa kunnioitusta sairaaloiden ja terveysasemien työntekijöille päivittäin.

Iltakahdeksalta väki menee parvekkeilleen ja alkaa aplodeerata osoittaakseen kiitollisuutta niille, jotka riskeeraavat oman hyvinvointinsa muiden eteen.

– Se on uskomatonta. Kukaan ei ole kiitosta lausunut aiempina vuosina, mutta nyt tilanne on täysin erilainen. Se todella lämmittää sydäntä, että ihmiset arvostavat työtämme.

Fernandezille urheilu on pakokeino korona-arjesta. Hän kertoo odottavansa hartaasti sitä hetkeä, kun saa taas puhaltaa pilliin pelin alkamisen kunniaksi.