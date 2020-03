Kuvat: Valko-Venäjällä kaikki on toisin – karnevaalit jatkuivat katsomossa, futista pelataan kuin viimeistä päivää

Valko-Venäjällä pelattiin lauantaina neljä jalkapallon pääsarjaottelua.

Koko maailman urheilu on keskeytetty koronaviruspandemian vuoksi.

Paitsi Valko-Venäjällä, joka on ainoa Euroopan maa, jossa jalkapallokausi jatkuu.

Pääkaupunki Minskissä pelattiin lauantaina paikallisottelu yleisön edessä.

Valko-Venäjän pääsarja jatkuu, vaikka futisstadionit ovat hiljentyneet kautta maailman.

FC Minskin kannattajat pitivät meteliä lehtereillä.

Valko-Venäjän liigan ottelussa FC Minsk kaatoi Dinamo Minskin 3–2 stadionilla, joka vetää lehtereilleen 3 000 ihmistä.

YouTubeen ladatun videotallenteen perusteella FC Minskin kotistadion ei varsinaisesti pullistellut valkovenäläisistä, mutta äänekkäät kannattajaryhmät olivat siellä vahvasti edustettuina.

FC Minsk kellisti paikallisvihollisensa Dinamo Minskin 3–2.

Lauantaina pelattiin myös kolme muuta liigaottelua. FC Minsk johtaa sarjaa kahden ottelun jälkeen puhtaalla pelillä.

Turvahenkilöt olivat varustautuneet hengityssuojin.

Myös osa faneista oli ottanut mukaansa hengityssuojan.

Valko-Venäjän liiga on herättänyt viime viikkoina kiinnostusta. Veikkaus on ottanut sarjan pelejä kohteekseen. Venäjän televisio on hankkinut otteluiden esitysoikeudet.

Varotoimenpiteitäkin sentään on. Otteluihin saapuvat fanit muun muassa kuvataan lämpökameralla ja stadionit desinfioidaan kahdesti päivässä.

Maan jalkapalloliiton puheenjohtaja Aleksandr Aleinik kertoi AFP:lle, että kaikille fanien kanssa kosketuksiin joutuville työntekijöille on myös järjestetty kumihanskat.

Jalkapallofanien kuume mitattiin otsasta turvatarkastuksen yhteydessä.

Maan tuottamiin huippupelaajiin lukeutuva Alex Hleb on ihmetellyt, mikseivät valkovenäläiset ole kiinnostuneita hengenvaarallisen viruksen leviämisestä.

– On hyvin vaikeaa yrittää selittää meidän maamme tilannetta. Kaikki liigat ovat pysähtyneet, mutta täällä ei uskota, että mitään ongelmaa onkaan. Miksi näin on? En tiedä, pelaajauransa jo lopettanut Hleb kommentoi The Sunille.

Fanit olivat varustautuneet Minskin derbyyn suosikkijoukkueensa kaulahuivein.

Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Valko-Venäjällä on todettu 94 koronatartuntaa.

Minskin jalkapallostadionilla ei turvaetäisyyksiä tunnettu.

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko on kutsunut viruksen vastaista taistelua ”psykoosiksi” ja kertonut omia käsityksiään siitä, miten uhkaan pitäisi suhtautua.

– Menkää maalle. Traktori ja pellot parantavat, presidentti on evästänyt.

Muita toimivia hoitokeinoja ovat maan johtajan mukaan vodka ja reipas saunominen.

Myös Valko-Venäjän jääkiekon Extraliga on jatkunut keskeytyksettä. Neman Grodnon joukkueessa suomalaispuolustaja Joonas Hurri pelasi pudotuspelejä viime tiistaihin asti.