Vakio: Valko-Venäjän liiga käynnissä normaalisti

Viikonlopun jalkapallon Vakio 4 koostuu Valko-Venäjän liigan toisen kierroksen otteluista.

1 Torpedo-B Zh. – Belshyna 1

2 Ottelun maalimäärä 1X

Valko-Venäjän liiga. Torpedo Žodzina sijoittui viime kauden päätteeksi kuudenneksi ja on viime vuosina yltänyt lähes poikkeuksetta vastaaviin sijoituksiin. Avauskierros oli Torpedolle tuloksellisesti erinomainen. Vierasottelu selvästi laadukkaampaa Soligorskia vastaan päättyi 1–0-voittoon ratkaisumaalin syntyessä lisäajalla. Pelitapahtumien valossa isännät olivat kuitenkin selvästi etevämpiä, joten tyylipuhtaan ryöstön tunnusmerkistö Torpedon voiton osalta täyttyi.

Belshyna Bobruisk palaa pääsarjatasolle kolmen divarissa vietetyn kauden jälkeen ja kuuluu luonnollisesti myös sarjan vaatimattomimmilla resursseilla operoiviin ryhmiin. Avauskierroksella Belshyna kohtasi kotonaan pääsarjatasolla rutinoituneen FK Minskin ja hävisi aikaisesta johtoasemastaan huolimatta 1–3. Belshyna oli ottelussa loppulukemia paremmin mukana, mutta myös pelitapahtumat puolsivat sarjanousijan niukkaa tappiota.

Kotijoukkue Torpedo on syytä nostaa tasoeron ja kotiedun myötä noin 64 prosentin suosikkiasemaan. Kun ottelun maaliodotusarvo on melko tarkasti sarjan keskimääräisen ottelun tasolla, toteutuu vaihtoehto ”2–3 maalia” 47 prosentin todennäköisyydellä, ja selvästi alipelatuksi jäämässä oleva vaihtoehto ”0-1 maalia” 29 prosentin todennäköisyydellä.

3 Ruh Brest–Energetik-BGU 1 2

4 Ottelun maalimäärä 2

Valko-Venäjän liiga. Sarjanousija Ruh Brest on nostanut profiiliaan vauhdilla. Viime viikolla alkanut kausi on seuran ensimmäinen pääsarjatasolla. Vielä viime kaudella joukkue toimi Brestin suurseura Dinamon farmijoukkueena, mutta noustuaan pääsarjatasolle suora yhteistyösopimus purettiin. Sarjanousija sai ensimmäiselle liigakaudelleen lentävän lähdön kaataessaan Dinamo Minskin vieraissa 1–0, tosin melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua.

Viime kaudella pääsarjatasolle noussut Energetik on yksi Minskin alueen monista seuroista. Energetik onnistui viime kaudella välttämään niukasti putoamisen sijoittautuen lopulta 12. sijalle vain kolmen pisteen kaulalla putoamisviivaan. Energetik pelasi viime kaudella sarjan ylivoimaisesti maalirikkainta futista päästäen eniten maaleja, mutta joukkue viimeisteli myös itse neljänneksi eniten osumia. Ensimmäisen ottelun perusteella joukkue ei ole muuttamassa lähestymistapaansa napattuaan kotona yllättävän 3–1-voiton suurseura BATE:a vastaan.

Sarjanousija Ruh Brestin tasoa on vielä haastava arvioida, mutta lähtökohtaisesti tasoeroa pitäisi olla vieraiden hyväksi riittämiin. Tulivoimainen Energetik ansaitsee ottelussa 42 prosentin vierassuosikkiaseman. Maaliodotusarvon kivutessa kolmen maalin tuntumaan voi ottelua pitää ennakkoon kierroksen runsasmaalisimpana. Maalimäärä vaihtoehdoista ”2-3 maalia” toteutuu 45 prosentin todennäköisyydellä, mutta vaihtoehto ”4 tai yli” on selvästi alipelattuna ja 35 prosentin osumistodennäköisyydellään edullinen merkki.

5 SFK Slutsk–Dinamo Brest 2

6 Ottelun maalimäärä X

Valko-Venäjän liiga. Minskin alueelta ponnistava FK Slutsk kuuluu paikkansa viime vuosina pääsarjassa vakiinnuttaneisiin joukkueisiin, vaikka viime kauden 11. sija olikin nykyisen päävalmentaja Vitali Pavlovin valmentajakauden heikoin. Avauskierros oli tuloksellisesti menestys, kun Slutsk kaatoi kotonaan Slavija Mazyrin 3–1, mutta pelitapahtumiltaan ottelu oli huomattavasti loppulukemia tasaväkisempi.

Dinamo Brest teki viime kaudella historiaa voittaessaan seuran ensimmäisen mestaruuden ja päättäen samalla sarjaa suvereenisti hallinneen BATE:n dynastian. Hallitsevan mestarin runko on pysynyt pääasiallisesti hyvin kasassa, vaikka mm. 12 maalia viime kaudella viimeistelleestä laituri Pavel Nekhajchikista jouduttiinkin BATE:n houkuttelevuuden takia luopumaan. Avauskierroksella Brest tasasi pisteet kotonaan Smolevitshin kanssa 1–1.

Lähtökohdat otteluun ovat selkeät hallitsevan mestarin kohdatessa sarjan häntäpään joukkueisiin lukeutuvat isännät. Brest ansaitsee vieraskentästä huolimatta noin 76 prosentin suosikkiaseman ja vierasvoitto on ehdoton varmavalinta kupongille. Maaliodotusarvo on keskimääräistä ottelua korkeampi ja vaihtoehto ”2-3 maalia” toteutuu noin 46 prosentin todennäköisyydellä ja ”4 tai yli” puolestaan 32 prosentin todennäköisyydellä.

7 Slavija Mazyr – BATE 2

8 Ottelun maalimäärä X

Valko-Venäjän liiga. Slavija Mazyr palasi viime kaudeksi yhden kauden poissaolon jälkeen pääsarjatasolle ja sijoittautui sarjassa kahdeksanneksi. Avauskierroksen vierasottelu Slutskia vastaan oli varsinainen farssi. Vaikka pelitapahtumat olivat tasaväkiset, luovutti Slavija Mazyrin puolustus isännille 3-1 voiton aiheuttamalla neljä rangaistuspotkua.

Aikansa kutakin. Eurokentilläkin tutuksi tulleen BATE:n käsittämätön 13 vuoden mestaruusputki tuli viime kaudella päätökseen. BATE:n resurssiylivoima ei ole enää entisensä ja seura on saanut kaksi vakavasti otettavaa kirittäjää rinnalleen. Avauskierros oli niin ikään shokkihoitoa, kun vierasottelu Energetikia vastaan päättyi pelitapahtumien hallinasta huolimatta suurseuran näkökulmasta nöyryyttävään 1–3-tappioon.

Tasoero on BATE:n hyväksi selkeä ja suurseuran paluu tasolleen todennäköistä. Vieraat ansaitsevat noin 67 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan vierassuosikkiaseman. Ottelun maaliodotusarvo on noin 2.50 maalin tuntumassa, mikä tekee maalimäärävaihtoehdoista ”2–3 maalia” todennäköisimmän 47 prosentin todennäköisyydellään. Vaihtoehto ”0–1 maalia” toteutuu puolestaan 28 prosentin todennäköisyydellä.

9 FK Minsk–Dinamo Minsk X2

10 Ottelun maalimäärä 1X

Valko-Venäjän liiga. FK Minsk on kuulunut viime vuodet pääsarjan vakiokalustoon ja viime kauden yhdeksäs sija oli kehitystä edellisiin kausiin nähden. Kausi käynnistyi Minskin osalta lupaavasti, kun sarjanousija Belshyna kaatui vieraissa 3–1. Viimeistelytehokkuus oli maalipaikkoihin nähden yläkanttiin, mutta ansaittuna Minskin voittoa voi joka tapauksessa pitää.

Dinamo Minsk on Minskin suurin joukkue ja pelaa kotiottelunsa 22 000 paikkaisella Dinamo Stadionilla. Dinamo on viime vuosina jäänyt resursseiltaan jälkeen kärkikolmikosta ja viime kauden sarjasijoitus olikin odotetusti neljäs. Dinamon kauden avaus jätti tuloksellisesti paljon toivomisen varaa, kun kotiottelu sarjanousija Ruh Brestiä vastaan päättyi 0–1-tappioon. Dinamo kuitenkin hallitsi pelitapahtumia, eikä tappiota voi pitää niiden valossa ansaittuna.

Minskin suuralueelta ponnistaa useita joukkueita, mutta FK Minsk ja Dinamo tulevat itse pääkaupungista. Aikaisempien kohtaamisten data kertoo paikallisottelulle tyypillisistä ominaispiirteistä, jossa maaleja nähdään vähemmän ja tasapelejä useammin verrattuna keskimääräiseen otteluun. Laadukkaampi Dinamo ansaitsee ottelussa noin 43 prosentin vierassuosikkiaseman tasapelin toteutuessa 32 prosentin todennäköisyydellä. Ottelun maaliodotusarvo on 2.50 maalin tuntumassa. Maalimäärävaihtoehdoista todennäköisin ”2-3 maalia” nähdään noin 45 prosentin todennäköisyydellä ja vaihtoehtoon ”0-1 maalia” päädytään 28 prosentin todennäköisyydellä.

11 FK Gorodeja–Shahtjor S 2

12 Ottelun maalimäärä 1X

Valko-Venäjän liiga. Alkanut kausi on Gorodejan viides pääsarjassa ja edelliskauden seitsemäs sija oli historian paras. Resurssiensa puolesta Gorodeja kuuluu alempaan keskikastiin. Avauskierroksella joukkue kärsi niukan 0–1-tappion Vitebskin vieraana, mitä voi pitää niin odotuksiin kuin pelitapahtumiin nähden loogisena lopputuloksena.

Shahtjor Soligorsk on yksi Valko-Venäjän kolmesta suurseurasta. Viime kausi oli nykyisen päävalmentajan Yurii Vernydubin ensimmäinen ja sijoitus oli odotetusti kolmas. Kausi ei missään nimessä käynnistynyt Soligorskissa odotetulla tavalla, kun kotiottelu Torpedo Žodzinaa vastaan lipesi lisäajalla pelitapahtumien selvästä hallinnasta huolimatta käsistä ja tuloksena oli 0–1-tappio.

Vieraat lähtevät avausottelun työtapaturmastaan huolimatta selkeänä 66 prosentin vierassuosikkina selvästi heikompaa Gorodejaa vastaan, eikä Vakiossa ole syytä lähteä epäilemään suuren ennakkosuosikin iskukykyä. Huomionarvoista ottelussa on 2.20 maalin tuntumaan jäävä maaliodotusarvo. Maalimäärävaihtoehdoista ”0-1 maalia” toteutuu 35 prosentin todennäköisyydellä ja ”2-3 maalia” 47 prosentin todennäköisyydellä.

13 FK Smolevitshi – Islotsh 2

14 Ottelun maalimäärä 1X

Valko-Venäjän liiga. FK Smolevitshi on yksi tämän kauden kolmesta sarjanousijasta. Edellisen ja ainoan kerran aikaisemmin joukkue nähtiin pääsarjatasolla toissakaudella, jolloin välitön putoaminen koitui kohtaloksi. Smolevitshi onnistui avauskierroksella puristamaan 1–1-tasapelin sarjan kärkijoukkue Dinamo Brestin vieraana, mutta pistejako oli melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua.

Käynnistyvä kausi on Islotshille viides pääsarjatasolla. Joukkueen tekeminen on ollut viime vuodet sarjasijoitusten osalta nousujohteista, kun edelliskausi päätettiin historiallisen hyvään sijoitukseen viidentenä. Joukkue jakaa kotistadioninsa FK Minskin kanssa, joka on hyvä pitää mielessä Minskin pääkaupungin paikallisotteluita silmällä pitäen. Avauskierros sujui Islotshin osalta varsin odotetusti, kun se kaatoi kotonaan Neman Grodnon 1–0 halliten niukkaan voittoon oikeuttavalla tavalla myös pelitapahtumia.

Tasoero on vieraiden hyväksi selvä ja vähintään kaksi luokkaa laadukkaampi Islotsh ansaitsee ottelussa noin 46 prosentin vierassuosikkiaseman. Ottelun maaliodotusarvo jää hieman sarjan keskimääräistä ottelua matalammaksi. Maalimäärä vaihtoehdoista ”0–1 maalia” toteutuu 39 prosentin todennäköisyydellä ja ”2–3 maalia” 46 prosentin todennäköisyydellä.

15 Neman Grodno–FK Vitebsk 1X

16 Ottelun maalimäärä 1

Valko-Venäjän liiga. Neman Grodno sijoittautui viime kauden päätteeksi sarjassa sijalle kymmenen, mutta viime vuosina joukkue on totuttu näkemään korkeammillakin sijoituksilla – mitä puoltaa myös joukkueen käytössä olevat resurssit. Avauskierroksella Neman joutui toteamaan Isloch Minskin paremmakseen vierasottelun päätyttyä niukkaan, mutta ansaittuun 0–1-tappioon.

Myös Vitebskin viime kausi jäi odotuksiin ja viime kausien sarjasijoituksiin nähden vaisuksi joukkueen jäätyä viimeiseksi säilyjäksi vain yhden pisteen erolla ensimmäiseen putoajaan. Vitebsk kaatoi avauskierroksella kotonaan Gorodejan 1–0, mutta pistejako olisi kuvannut pelitapahtumiltaan tasaista ottelua kotivoittoa paremmin.

Joukkueiden välistä tasoeroa ei ole juuri nimeksikään ja tasaisesta ottelusta kielii myös alle kahden maalin jäävä maaliodotusarvo. Kyseessä onkin ennakkoon kierroksen vähämaalisimmalta vaikuttava kamppailu. Isännät ansaitsevat kotiedun turvin 38 prosentin suosikkiaseman, mutta myös tasapeli on todennäköinen merkki 34 prosentin todennäköisyydellään. Ottelussa päädytään vaihtoehtoon ”0–1 maalia” 44 prosentin todennäköisyydellä ja täysin vastaava todennäköisyysarvio saadaan myös vaihtoehdolle ”2–3 maalia”.