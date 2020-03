Korona sysäsi jalkapalloilevan perheenisän suureen epävarmuuteen – ”Maailman murheet saa työnnettyä sivuun”

Mehmet Hetemaj uskoo Suomen selviävän koronakriisistä yhteen hiileen puhaltamalla ja riskiryhmiä auttaen.

Seinäjoen Jalkapallokerhon keskikenttäpelaaja Mehmet Hetemaj’n poika Luan varastaa pallon isältään ja laukaisee pelivälineen Wallsport-Areenan pikkumaaliin. Nelivuotiaan kasvoille leviää onnistuneen suorituksen jälkeen hymy, tätä on saatava heti lisää.

– Lapset antavat aikuisille vaikeina aikoina paljon voimaa ja myös perspektiiviä suhtautua asioihin. Yhteiskunta on nyt kriisissä, mutta mieli on silti säilytettävä positiivisena. Lapset eivät ymmärrä mistä ympärillä kohistaan, mutta samalla he muistuttavat, että elämän on jatkuttava, korostaa Hetemaj poikansa pallottelua seuratessaan.

Nyt isän kuin pojankin pelailut hallissa ovat kuitenkin tauolla, sisäliikuntapaikkojen sulkeuduttua viime viikolla viranomaisten suosituksesta. Hetemaj’n mukaan kotona vauhtia ja energiaa riittää sitäkin enemmän.

– Kevät tekee tuloaan ja ulkonakin voi touhuta kaikenlaista. Sisällä pehmopallopelit ovat käynnissä lähes tauotta, ja kun hetken leikkii rosvoa ja poliisia, niin nämä maailman murheet saa työnnettyä vähäksi aikaa sivuun. Sekin on välillä tarpeellista, 2- ja 4-vuotiaiden poikien isä naurahtaa.

Isänsä tavoin myös Luanin pelit ovat toistaiseksi tauolla.

32-vuotiaan Hetemaj’n joukkue SJK siirtyi viime viikon lopulla omatoimiseen harjoitteluun odottamaan tulevia ohjeistuksia. Veikkausliigan alkua on siirretty kesäkuulle, mutta kokenut pelaaja myöntää ajatusten olleen viime aikoina muualla kuin jalkapallossa.

– Vaikka olemme ammattilaisia, urheilu on nyt sivuasia. Elämme aikoja, joita kukaan meistä ei ole ennen kokenut. Ihmisten terveys ja tämän viruksen selättäminen ajaa nyt kaiken edelle, ja meidän on ajateltava ennen kaikkea epidemian kannalta riskiryhmissä ja heikommissa asemissa olevia.

Hetemaj on joutunut useiden muiden suomalaisten kanssa tilanteeseen, jossa oman ammatin harjoittaminen ei tällä hetkellä ole mahdollista. Se luonnollisesti kalvaa ammattijalkapalloilijan mieltä ja luo huolta tulevaisuuteen.

Lisäksi SJK tiedotti viime viikolla kolme kuukautta kestävistä palkanalennuksista.

– Olen perheenisä ja tietysti omaakin mieltäni kaihertaa taloudellinen epävarmuus ja vaikutukset, mitä tällaisesta tilanteesta väistämättä syntyy. Huoleni on kuitenkin etenkin pienyrittäjissä, joihin korona iskee todella kovasti. Toivottavasti tulevat tukitoimet riittävät kannattelemaan yrityksiä jaloillaan, Hetemaj pohtii.

Neljävuotiaana Kosovosta Suomeen muuttanut Hetemaj peräänkuuluttaa ihmisiltä myötätuntoa ja solidaarisuutta toisiaan kohtaan.

– Suomi on ennenkin kohdannut suuria vaikeuksia, mutta niistä on noustu yhteispelillä ja sisulla. Sama resepti toimii varmasti tässäkin tapauksessa. Olemme vahva kansa, se on todistettu monta kertaa aiemminkin. Huolehditaan siitä, että ikäihmisille ja muille riskiryhmiin kuuluville riittää ruokaa ja terveydenhoitoa, ja koetetaan samalla itse pitää mieli positiivisena.

Hetemaj myös uskoo, että kriisi avaa ihmisten silmiä asioille, jotka ovat oikeasti tärkeitä ja joiden todellisen arvon huomaa vasta hädän hetkellä.

– Jonakin päivänä tämä kaikki on ohi, ja pääsemme kiinni normaaliin arkeen. Silloin osaamme arvostaa pieniäkin asioita, joita joskus piti itsestään selvyyksinä. Meillä SJK:ssa ei ole ollut mikään helppo talvi, mutta nämä viime ajat ovat muistuttaneet meitä kaikkia siitä, kuinka hieno asia joukkue ja rakkaiden asioiden yhdessä tekeminen voi olla. Olen varma, että tämä koettelemus tiivistää meitä kaikkia.