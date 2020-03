Futispomo rohkeana – haluaa jatkaa pelejä jo ennen koronarajoitusten purkua: ”Voimme antaa ihmisille viihdettä”

Southamptonin toimitusjohtaja väläyttää, että Valioliiga jatkuisi jo ennen koronavirusrajoitusten poistamista.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavan Southamptonin toimitusjohtaja Martin Semmens väläytti BBC:n haastattelussa, että Valioliiga jatkuisi ennen kaikkien koronavirusrajoitusten poistamista.

Kodeissaan olevat ihmiset voisivat katsoa otteluja televisiosta. Semmensin mukaan huippujalkapallon kausien jatkaminen olisi merkki siitä, että maa on palaamassa normaaliin. Semmens painotti kuitenkin sitä, ettei pelata saa ennen kuin se on turvallista.

– Meidän täytyy tehdä se mikä on oikein ja turvallista suurelle yleisölle, Semmens sanoi.

Valioliiga on ollut muiden huippusarjojen tavoin tauolla koronaviruksen vuoksi. Valioliigan osalta tauko jatkuu ainakin huhtikuun loppuun asti.

– Kun pelaaminen on turvallista kaikille emmekä kuormita NHS:n (maan terveydenhuoltojärjestelmä) ja poliisin resursseja, hallitus haluaisi meidät takaisin pelaamaan, koska se on viihdettä ja ihmisille merkki siitä, että olemme palaamassa normaaliin.

– Jos ihmiset ovat vielä toisenkin kuukauden kodeissaan ja Valioliigaa tulee televisiosta joka päivä, se on vain hyvä asia. Ei siksi, että me olemme merkittävämpi asia kuin NHS vaan siksi, koska me voimme antaa ihmisille viihdettä ja näyttää taistelevamme.

Keskeytyshetkellä Valioliigaa oli jäljellä kymmenisen kierrosta, joten kauden jatkaminen toukokuussa sysäisi viimeiset kierrokset pitkälle kesän puolelle.

Teemu Pukki pelasi Valioliigassa Norwichin riveissä tällä kaudella.

Englannin jalkapalloliiton sääntöjen mukaan kauden on päätyttävä viimeistään 1. kesäkuuta, mutta liitto on päättänyt, että kautta voidaan tämän kauden osalta jatkaa tuon päivämäärän yli.

Joidenkin pelaajien sopimukset loppuvat 30. kesäkuuta, joten niihin pitäisi tehdä pidennyksiä, mikäli kausi venyisi heinäkuulle.

– Meidän täytyisi jatkaa sopimuksia parilla viikolla, vakuuttaa pelaajat pariksi lisäviikoksi ja maksaa heille palkkaa, jos pelaisimme 15. heinäkuuta asti. En kuitenkaan usko tämän olevan merkittävä haaste, Semmens sanoi.