Raju ehdotus: Jalkapallon EM-kisat voitaisiin siirtää kokonaan Venäjälle – ulkomaalaisille katsojille porttikielto!

Venäjällä on uutisoitu laajasti italialaisen agentin Marco Trabucchin ehdotus, jonka jalkapallon EM-kisojen kaikki pelit voitaisiin pelata Venäjällä Euroopan maiden koronaviruspelon vuoksi.

Suomalaisjalkapalloilija Roman Eremenkon agenttina toimiva italialainen Marco Trabucchi ehdottaa uudenlaista järjestelyä kesän jalkapallon EM-kisoihin, mikäli koronaviruspelko jatkaa leviämistään Euroopan maissa.

Trabucchin mukaan Venäjä voisi siinä tapauksessa järjestää EM-kisat kokonaisuudessaan, kun alkuperäisen suunnitelman mukaan ottelut on jaettu yhteensä kahdentoista eri kaupungin kesken Euroopassa.

– Luulen, että monet Euroopan unionin maat kieltävät Euroopan jalkapalloliittoa Uefaa järjestämästä jalkapallon EM 2020 -kisoja omalla maaperällään, Trabucchi ennustaa venäjänkielisessä twiitissään.

– Jos Venäjällä ei kielletä urheilukisojen järjestämistä katsojien paikalla ollessa, miksi ei voitaisi järjestää Euro 2020 -kisoja Venäjällä? Ilman ulkomaalaisia faneja, Trabucchi jatkaa twiitissään.

Trabucchin ehdotuksesta käy ilmi, että hänen mielestään jalkapallon EM-kisat voitaisiin siis käydä Venäjällä siten, että yleisönä olisi yksinomaan venäläisiä faneja ja ainoastaan ulkomaalaisten fanien paikalle tulo kiellettäisiin koronaviruksen takia.

Trabucchin mukaan on myös mahdollista, että esimerkiksi Italian Serie A:ssa sekä Sveitsin liigassa koko loppukausi saatetaan joutua perumaan. Molemmissa maissa otteluita on jo jätetty pelaamatta koronaviruspelon takia ja liiga on toistaiseksi keskeytetty.

Uefa ei ole toistaiseksi tehnyt päätöstä jalkapallon EM-kisojen järjestelyiden mahdollisesta muuttamisesta, mutta tilannetta seurataan tiiviisti.

EM-kisat on määrä järjestää 12.6.–12.7. kahdessatoista eri kaupungissa, mikä tarkoittaisi valtavaa ihmisten liikkumista maasta toiseen. Pelikaupungit ovat Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapest, Bukarest, Glasgow, Dublin, Kööpenhamina, Lontoo, München, Rooma ja Pietari.

Ranskan Kylian Mbappe laukoi maalin vuoden 2018 MM-finaalissa Kroatiaa vastaan.

Venäjällä on jo aiemmin ehdotettu, että Venäjä voisi ottaa vastuulleen EM-kisojen otteluiden laajemman järjestämisen, mikäli jotkut maat eivät kykene järjestämään kisoja koronaviruksen takia.

Pari viikkoa sitten esimerkiksi duuman urheilu- ja turismivaliokunnan jäsen Dmitri Svishtshev lausui, että Venäjällä olisi valmius järjestää EM-kisojen pelejä muidenkin maiden puolesta.

– Meillä tilanne on kontrollissa koronaviruksen suhteen ja meillä on olemassa tarvittava infrastruktuuri tämän tason pelien järjestämiseen, Svishtshev sanoi Novyje Izvestijan mukaan.

Venäjällä pelattiin jalkapallon MM-kisat kesällä 2018, joten maassa on paljon uusia jalkapallostadioneita vajaakäytöllä.

Pokaalia kannatteleva Paul Pogba ja muut Ranskan pelaajat saivat juhlia vuoden 2018 MM-finaalin päätteeksi Luzhnikin stadionilla Moskovassa.

Sekä Trabucchi että Svishtshev näyttävät siis luottavan siihen, että Venäjä olisi jostain syystä viruksen suhteen turvallisempi paikka eikä koronavirus olisi leviämässä Venäjän sisällä.