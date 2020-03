Kommentti: Italiassa tehtiin ainoa oikea päätös – mutta oltiinko sen kohdalla kohtalokkaasti myöhässä?

Serie A on tauolla ainakin 3. huhtikuuta saakka.

Italian hallituksen päätös keskeyttää huippu-urheilutoiminta koronakriisin takia oli välttämätön, kirjoittaa Mitri Pakkanen.

Italian hallituksen päätös keskeyttää maan koko huippu-urheilutoiminta oli paitsi ainoa oikea, käytännössä välttämätön. Maastopalon lailla leviävän koronaviruksen kanssa ei ole leikkimistä.

Mitä tulee jalkapallon pääsarjaan Serie A:han, vaihtoehtoja oli alun perin kolme: jatkaa pelejä tyhjillä stadioneilla, keskeyttää sarja joksikin aikaa tai lopettaa sarjakausi kokonaan.

Nyt on päädytty ratkaisuun, että Serie A on tauolla ainakin 3. huhtikuuta saakka. On silti hyvin todennäköistä, ettei kautta voida pelata loppuun.

Kukaan ei tiedä, kuinka virusepidemia kehittyy. Ja vaikka sarjaa voitaisiinkin jatkaa, nyt alkanut pitkä tauko aiheuttaisi loppukauden muutenkin ahtaaseen otteluohjelmaan ruuhkan, joka tuskin olisi setvittävissä.

Koronakriisin rinnalla sinänsä vähäpätöinen kysymys kuuluu, kuinka mestaruus, europaikat, putoajat ja nousijat ratkaistaan. On esitetty lukuisia eri vaihtoehtoja, joista yksi liittyy oleellisesti kesän EM-kisoihin.

Jos lopputurnaus päätetään jättää pelaamatta, on mahdollista, että Serie A jatketaan loppuun kesä-heinäkuussa. Jo nyt on selvää, että niin virusepidemia itsessään kuin sen aiheuttamat muutokset sarjaohjelmissa aiheuttavat joka tapauksessa ison kaaoksen sekä tämän kevään että ensi kauden kansainvälisiin seurajoukkuekilpailuihin.

Osapuolet ajoivat omia etujaan

Puhtaasti urheilun kannalta on muistettava, että joukkueiden on pelatakseen myös harjoiteltava. Miten ja missä tämä on tiukkojen virusmääräysten keskellä mahdollista?

Ennen kuin alkuviikolla tehty päätös Serie A:n sulkemisesta oli tehty, sopassa oli mukana useita osapuolia, jotka kaikki ajattelivat yleisen terveyden lisäksi myös omia etujaan.

Kriisin keskellä oli lopulta väistämätöntä, että urheiluministeriön, olympiakomitean, futisliiton ja -liigan, pelaajayhdistyksen sekä sarjan televisio-oikeudet omistavan Skyn oli löydettävä yhteinen sävel.

Jälkiviisaasti on helppo todeta, että radikaali päätös olisi pitänyt tehdä paljon nähtyä aiemmin. Nyt voidaan vain pelokkaasti odottaa, mitä tarpeeton viivyttely ehkä tuokaan tullessaan. Oltiinko päätöstä tehtäessä jo kohtalokkaasti myöhässä?