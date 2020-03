Vakio: Ylipelattu Preston tylysti ohituskaistalle

Kauden alisuorittajiin lukeutuvaan Watfordiin löytyy luottoa Liverpoolin kaatamisen jälkeen.

1 Sheffield U–Norwich C 1

Valioliiga. Sheffield tasasi viimeksi kotonaan pisteet Brightonin kanssa 1–1. Pistejako oli myös melko tarkka kuvaus pelitapahtumien kulusta. Viikolla Sheffield urakoi FA-cupissa edeten Readingin vieraana 2–1-lukemiin päättyneestä ottelusta puolivälieriin. Jos Sheffieldin tekeminen oli vakuuttavaa syyskaudella, ei se ainakaan huonompaan suuntaan ole kehittynyt toisella puoliskollakaan. Joukkue on hävinnyt tänä vuonna kahdesti, mutta vastustajat olivat vaatimattomasti sarjan kaksi parasta joukkuetta Manchester City ja Liverpool. Myös joukkueen kokoonpanotilanne on optimaalinen koko ryhmän ollessa käytettävissä viikonlopun Norwich ottelussa.

Norwich taisteli odotuksiin nähden laadukkaasti voittaessaan kotona Leicesterin 1–0, mutta pelitapahtumiin nähden voittoa ei voi pitää täysin ansaittuna. Itseluottamusta joukkueella riitti myös viikolla FA-cupissa Tottenhamia, kun Spurs kaatui vieraskentällä rangaistuspotkukilpailun pääteeksi loppulukemin 2–1. Myös Norwichin loukkaantumistilanne on kelvollinen, sillä sivussa ovat ainoastaan pitkäaikaispotilaat Onel Hernandez ja Timm Klose.

Sheffield on osoittanut olevansa sarjanousijoista useamman luokan laadukkaampi ja ansaitsee kotonaan hieman alle 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Norwich on saanut jälleen hieman ylimääräistä kannatusta, ja kotivoitto nousee avauskohteessa varmaksi.

2 Arsenal–West Ham 1

Valioliiga. Arsenal putosi viime viikolla Eurooppa-liigasta dramaattisesti hävittyään Emiratesilla Olympiakosille 1–2. Sitä ennen peliesitykset ovat olleet vähintäänkin kelvollisia ja viikolla kaatui FA-cupissa Portsmouth odotetusti 2–0. Arsenal on esiintynyt selvästi aikaisempaa laadukkaammin Mikel Artetan otettua joukkueen vetovastuum ja epäonnisesta Euroopan liigan kohtalosta huolimatta tulevaisuus Arsenalissa näyttää kirkkaammalta kuin aikoihin. Arsenalilta sivussa viikonloppuna ovat loukkaantumisista kärsivät Lucas Torreira, Sead Kolasinac sekä Calum Chambers.

West Ham kaatoi viimeksi kotonaan Southamptonin näyttävästi 3–1, mutta isossa kuvassa Hammersin puolustuspelaaminen on edelleen huonolla tolalla. Hyökkäyspäässä henkilökohtaista taitoa on riittämiin. Aggressiiviseen hyökkäyspeliin luottaminen luulisi olevan joukkueen selviytymistaktiikka loppukauden ajan, sillä puolustuslinjaan ei vahvistuksia luonnollisestikaan enää saada. West Ham joutuu tulemaan viikonloppuna toimeen ilman loukkaantuneita Jack Wilsherea ja Andriy Yarmolenkoa.

Tasoero on isäntien hyväksi selkeä. Vaikka viikon FA-cupin ottelu syö hieman fyysistä valmiustasoa, kohoaa kotivoiton todennäköisyys 65 prosentin tuntumaan. Myös pelikansan raha on löytänyt kotijoukkueen taakse, mutta kotivoitto säilyy riveissä varmana muutaman prosentin ylipelattunakin.

3 Wolverhampton–Brighton 12

Valioliiga. Wolves kaatoi viimeksi vieraissa Tottenhamin 3– ansaiten voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Wolvesin nousua vajaan kahden vuoden aikana Championshipista Valioliigan kymmenen, tai tällä hetkellä jopa kuuden, parhaan joukkueen kastiin voi suurista investoinneista huolimatta pitää äärimmäisen kovana suorituksena. Valioliigan sarjasijoitus kuudentena on peliesityksiin nähden ansaittu ja ensi viikolla edessä on Euroopan liigan puolivälierien ensimmäinen ottelu Olympiakosia vastaan. Wolvesilta epävarmoja osallistujia viikonloppuna ovat laitapuolustaja Johnny Castro sekä Adama Traore.

Brighton hävisi kotonaan Crystal Palacelle 0–1, mutta kuten usein aikaisemminkin tällä kaudella, se ei tappiostaan huolimatta ollut juuri heikompi osapuoli. Isossa kuvassa Brightonin tämän hetkistä sarjataulukon 15. sijaa voi pitää lähes viisi sijaa peliesitysten oikeuttamaa sijoitusta heikompana, joten parannuspotentiaalia Graham Potterin ryhmällä on edelleen reilusti. Loukkaantumistilanne on Brightonin osalta lähes optimaalinen, sillä sivussa on ainoastaan pitkäaikaispotilas Jose Izquierdo.

Wolves on joukkueista vähintään luokkaa laadukkaampi ja kotivoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on kerännyt peliä kymmenisen prosenttia liikaa, mutta selkeän kotisuosikin jättäminen ulos riveistä ei houkuttele. Vaihtomerkki on sen sijaa syytä asettaa vieraiden yllätykselle.

4 Southampton–Newcastle U 1

Valioliiga. Southampton hävisi viimeksi West Hamin vieraana 1–3 ja loppulukemat kuvasivat melko tarkasti pelitapahtumia. Sotonin puolustuspään virheet kostautuivat rankasti, ja isännät saivat ottelussa jatkuvalla syötöllä laadukkaita maalipaikkoja. Yhden ottelun perusteella ei kuitenkaan ole syytä hätkähtää, sillä Sotonin pitkän aikavälin peliesitysten taso on ollut selvästi sarjan keskimääräistä laadukkaampaa. Myös loukkaantumistilanne on varsin hyvä, sillä Nathan Redmond om ainoa loukkaantumisen takia sivussa oleva pelaaja.

Newcastle tasasi viimeksi pisteet kotonaan Burnleyn kanssa maalittomassa tasapelissä, jossa pistejakoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden reiluna lopputuloksena. Viikolla Newcastle eteni FA-cupin puolivälieriin kaataessaan hieman yllättäen WBA:n vieraissa 3–2. Newcastlen ”prosenttipallo” on pelisuunnitelman onnistuessa varsin tehokasta, mutta isossa kuvassa joukkue on ylisuorittanut kuluvalla kaudella merkittävästi niin hyökkäys- kuin puolustuspelinsä osalta. Sivussa Southamptonia vastaan jatkavat loukkaantumisista kärsivät Jetro Willems, Andy Carroll, Paul Dummett ja Jack Colback.

Soton on joukkueista vähintään kaksi luokkaa laadukkaampia ja osoittanut pallollisen pelin ja murtautumisvaiheen monipuolisuuden riittävän myös syvään blokkiin asettuvia joukkueita vastaan. Vieraiden mahdollisuudet lepäävät vastahyökkäyksissä, mutta FA-cupin ottelu on rasitteena. Soton ansaitsee kotonaan hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman ja alipelattu ykkönen kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

5 Crystal P–Watford X2

Valioliiga. Palace kaatoi viimeksi Brightonin vieraissa 1–0, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisen ottelun pelitapahtumia tarkemmin. Ottelu ei ollut ensimmäinen kolmen pisteen arvoinen suoritus, jossa Palace ei esiintynyt voittoon oikeuttavalla tavalla. Täysin onnella jo käytännössä sarjapaikkansa varmistanut lontoolaisryhmä ei kuitenkaan ole pelannut, mutta sarjasijoituksessa kahdentenatoista on reilusti ilmaa peliesitysten oikeuttamaan sijoitukseen nähden. Palace joutuu tulemaan toimeen ilman loukkaantumisista kärsiviä James Tomkinsia, Jeffrey Schluppia ja Cenk Tosunia.

Watford vastasi viime kierroksen suurimmasta yllätyksestä kaadettuaan lähes suvereenilla peliesityksellään sarjakärki Liverpoolin 3–0. Samalla joukkue nousi maalieron turvin putoamisviivan yläpuolelle. Lähes puolitoista kautta Valioliigassa tappioitta pelanneen Liverpoolin kaatamista parempaa itseluottamusboostia putoamista vastaan taistelevalle Watfordilleei voisi edes kuvitella tapahtuvan. Viikonlopun Palace-kamppailusta Watfordin kokoonpanosta puuttuu vain hyökkääjä Gerard Deulofeu.

Peliesityksiinsä nähden läpi kauden alisuoriutuneelle Watfordille nouseminen viimein putoamisviivan yläpuolelle lienee henkisesti iso askel. Isännät ansaitsevat kotietunsa turvin marginaalisen 38 prosentin suosikkiuden. Kun vakiossa kotivoitto on kerännyt hieman todennäköisyyttään runsaammin kannatusta, on peli-ideaa syytä hakea motivoituneempien vieraiden laidalta.

6 Burnley–Tottenham 12

Valioliiga. Burnley tasasi viimeksi pisteet Newcastlen vieraana maalittomaan tasapeliin päättyneessä ottelussa, jonka lopputulos kuvasi melko tarkasti tasaisen ottelun pelitapahtumia – tai pikemminkin niiden puutetta. Burnleyn sarjasijoitus yhdeksäntenä on peliesityksiin nähden kiistatta onnekas, mutta joukkueen resurssit ja moniin kilpailijoihin nähden rajallisen materiaalin huomioiden voi kautta pitää jo tässä vaiheessa jälleen onnistuneena. Burnleyn kokoonpanosta puuttuu viikonloppuna vain laitapuolustaja Matthew Lowton sekä mahdollisesti epävarmat osallistujat Johann Berg Gudmundsson ja Ashley Barnes.

Tottenham hävisi kotonaan Wolvesille 2–3 ja ansaitsi tappionsa myös pelitapahtumien valossa. Heikot peliesitykset saivat jatkoa viikolla, kun FA-cupin jatkopaikka lipesi käsistä rangaistuspotkuilla Norwichia vastaan 1–2-loppulukemin. Spursin peliesitysten taso on viime viikkojen aikana ollut varsin alavireinen, mitä osittain selittää avainpelaajien loukkaantumiset. Viikonloppuna Burnleyta vastaan sivussa ovat Son Heung-Min ja Harry Kane sekä mahdollisesti myös ykköstorjuja Hugo Lloris.

Tottenham on joukkueista kiistatta laadukkaampi, mutta viime aikaisten peliesitysten taso ei herätä luottamusta. Spurs ansaitsee laadukkaan materiaalinsa puolesta marginaalisen suosikkiaseman vieraskentälläkin, mutta vaihtomerkin asettaminen myös kotijoukkueen menestykselle on oikein pelatussa kohteessa välttämättömyys.

7 Swansea–West Bromwich X2

Championship. Swansea tasasi viimeksi pisteet Blackburnin vieraana 2–2. Vaikka isännät hallitsivat hienoisesti pelitapahtumia, ei pistejakoa voi pitää vääryytenä. Swansea ei ole tuloksellisesti esiintynyt niin heikosti kuin ennen kauden alkua edelliskauteen nähden heikentyneeltä joukkueelta odotettiin, mutta Swans lukeutuu edelleen peliesityksiinsä nähden eniten ylisuorittaneisiin joukkueisiin. Etenkin joukkueen puolustus suorittaa lähes pelistä toiseen paremmin kuin sitä vastaan luodut laadukkaat maalipaikat oikeuttaisivat.

WBA järjesti viime kierroksen isoimman yllätyksen negatiivisessa mielessä esiintyessään kotona tappioon oikeuttavalla tavalla heikommin Wiganin viedessä täydet pisteet 1–0-voitollaan. Tiistaina vastaan asettui FA-cupissa kotona Newcastle ottelussa, joka päättyi niin ikään tappioon vieraiden edetessä seuraavalle kierrokselle 3–2-voitollaan. Sarjakärjessä porskuttava WBA lukeutuu ehdottomasti sarjan terävimpään kärkeen, mutta on ollut muihin kärkijoukkueisiin nähden onnekas eikä ansaitsisi kärkipaikkaa, jonka se kuitenkin on lähes koko kauden onnistunut pitämään itsellään.

WBA on joukkueista kaksi luokkaa laadukkaampi ansaiten noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vierasvoitto on kuitenkin syytä varmistaa vaihtomerkein, sillä keskiviikkoinen FA-cupin mittelö lisää vieraiden fyysistä rasitustilaa.

8 Birmingham–Reading FC 1X

Championship. Birminghamin edellinen sarjatappio on kahden kuukauden takaa. Viikonloppun 2–2-tasapeli QPR:n vieraana oli jo kymmenes tappioton ottelu peräkkäin. Viikolla Leicester oli parempi FA-cupissa, kun vierasottelu päättyi 0–1-tappioon. Moni Birminghamia sarjataulukossa edellä oleva joukkue on saanut toistaiseksi nauttia suotuisasta varianssista, mutta birminghamilaisten voi odottaa nousevan lähemmäs nousukarsintapaikkoja kevään edetessä.

Reading kaatoi viikonloppuna kotonaan Barnsleyn 2–0, mutta ottelu oli selvästi loppulukemia tasaväkisempi. Voittokaan ei ollut pelitapahtumien valossa täysin selviö. Myös Reading urakoi viikolla FA-cupissa ja kärsi kotonaan Sheffield Unitedia vastaan jatkoaikatappion 1–2 loppuluvuin. vedonlyöntimarkkinat arvostivat Readingin ennen kauden alkua yhdeksi sarjan heikoimmista joukkueista, mutta Reading on yllättänyt epäilijänsä esiintyen Birminghamin tavoin jopa hieman tämän hetkistä sarjasijoitustaan laadukkaammin.

Birmingham on joukkueista perustasoltaan laadukkaampi ja viimeaikaiset peliesitykset voivat kasvattaa tasoeroa entisestään. Hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan kotivoitto on kuitenkin syytä suojata vaihtomerkein, sillä vieraat nauttivat viikolta päivän pidempää palautumisaikaa.

9 Leeds U–Huddersfield 1

Championship. Leeds kaatoi viimeksi Hullin vieraissa 4–0, eivätkä loppulukemat jätä epäselvyyttä kentällä nähdystä tasoerosta. Leeds on viime viikkoina onnistunut välttämään sille useita pistemenetyksiä tällä kaudella aiheuttanutta ylipelaamista sekä turhaa riskienottoa omassa pelirakentelussaan. Tuloksena on neljä peräkkäistä voittoa ja nollapeliä, ja tämän hetkinen tilanne näyttääkin suoraa Valioliigaan nousua tavoittelevan joukkueen tavoitteiden kannalta varsin optimaaliselta.

Huddersfield kaatoi viimeksi kotonaan Charltonin niin ikään 4–0. Vaikka maaleja syntyi laadukkaisiin maalipaikkoihin nähden runsaasti, ansaitsi Hudds voittonsa. Viime kauden päätteeksi Valioliigasta putoaminen on näkynyt ja kausi on ollut Huddersfieldille odotetun vaikea. Sarjapaikan säilyttäminen Championshipissa tuskin on joukkueelle ongelma, ja tämän hetkinen sijoitus sarjataulukon 17. sijalla kuvastaa melko tarkasti joukkueen iskukykyä.

Tasoero on isäntien hyväksi selkeä, ja kotivoiton todennäköisyys kipuaa yli 70 prosentin. Suursuosikki kestää varmana, vaikka kotivoitto on vakiossa kerännytkin viitisen pinnaa todennäköisyyttään runsaammin peliä.

10 Brentford–Sheffield W 1

Championship. Hyytyykö Bees? Brentford on jäänyt voitoitta viidessä viimeisessä ottelussaan, mutta näistä on päättynyt tasapeliin. Näin tapahtui myös viime viikonloppuna Cardiffin vieraana 2–2 päättyneessä ottelussa, jossa loppulukemia voi pitää pelitapahtumiin nähden oikeudenmukaisina. Tappiot ovat karttaneet lontoolaisia, mutta peliesitysten taso ei juuri ole ailahdellut. Sarjan kärkijoukkueet ovat kuroneet jo tuntuvan kymmenen pisteen kaulan, mutta nousukarsintoihin realistiset saumat omaavista joukkueista Bees on edelleen kiistatta laadukkain, eikä pelillinen tasoero kärkeen ole suuri.

Sheffield hävisi viimeksi kotonaan Derbylle tylyin 1–3-lukemin, mutta pelitapahtumien valossa pistejako olisi ollut oikeudenmukaisempi lopputulos. Sheffield kohtasi vielä viikolla FA-cupissa Manchester Cityn kärsien kotikentällään varsin odotetun 0–1-tappion. Isossa kuvassa Sheffield on ollut varsin epäonninen kuluvan kauden aikana ja peliesitysten oikeuttama sijoitus löytyy selvästi tämän hetkistä sarjasijoitusta korkeammalta.

Brentford on sarjan kärkijoukkueisiin lukeutuvana selvästi laadukkaampi ja vieraiden hienoinen rasitus viikon cupin mittelöstä edesauttaa viikonlopun tehtävää entisestään. Hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin, sillä kannatus on vakiossakin säilynyt varsin maltillisena.

11 Barnsley–Cardiff 1

Championship. Barnsley ei kyennyt jatkamaan orastavaa voittoputkeaan kärsiessään viimeksi Readingin vieraana 0–2-tappion, vaikka ottelu olikin selvästi loppulukemia tasaisempi. Barnsley on parantanut pelillisiä otteitaan vuodenvaihteesta asti ja viime viikkoina myös tulokset ovat kääntyneet hiljalleen peliesitysten mukaisiksi. Joukkue kuuluu edelleen sarjan kolmen heikoimman joukkoon, mutta peliesitysten kehityksen suunta on oikea sarjapaikan säilyttämistä ajatellen.

Cardiff tasasi viikonloppuna pisteet kotonaan Brentfordin kanssa 2–2. Pistejakoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden oikeudenmukaisena. QPR on kuluvalla kaudella esiintynyt odotettua paremmin. Varsinkin valmentajavaihdoksen jälkeen peliesitykset ovat olleet vähintään kelvollisia. Sarjasijoitusta keskikastissa voi pitää melko tarkkana kuvauksena peliesitysten laadusta.

Barnsley on joukkueista motivoituneempi ja ansaitsee kotiyleisönsä edessä noin 40 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on jäämässä muutaman prosentin alipelatuksi, joten tarjolla on edullinen sekä maistuva varmavalinta.

12 Preston–QPR X2

Championship. Preston hävisi toisen peräkkäisen ottelunsa 0–2-loppulukemin, kun Fulham oli parempi kotiottelussaan. Isossa kuvassa sekä Prestonin kevätkausi että koko kuluva sesonki on sujunut pelillisesti hyvin – jopa odotettua paremmin. Viimeisin silaus tuntuu kuitenkin jäävän vajaaksi, mitä tulee joukkueen menestysmahdollisuuksiin nousukarsinnoissa, joihin se todennäköisesti tiensä selvittää.

QPR on pelannut jo viisi peräkkäistä ottelua tappioitta tasattuaan viimeksi pisteet kotona Birminghamin kanssa 2–2. Tuloksellisesti vahvaa jaksoa edelsi synkempi tappioputki, mutta isossa kuvassa Ärrien sijoitus keskikastissa on alakanttiin sen peliesitysten oikeuttamaan sijoitukseen nähden. Levään edetessä myös sarjasijoituksen voi odottaa kohenevan.

Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiberia ja isännät ansaitsevat noin 47 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Kotivoitto on vakiossa keräämässä todennäköisyyttään runsaammin kannatusta, joten peli-ideaa rakennetaan asettamalla kotivoitto tylysti ohituskaistalle.

13 Stoke–Hull 1

Championship. Stoke joutui tyytymään viime kierroksella pistejakoon Lutonin vieraana 1–1 päättyneessä ottelussa, vaikka hallitsi hienoisesti pelitapahtumia. Stoke on pelannut kolme viimeistä otteluaan tappioitta, miyä voi pitää joukkueen ailahtelevat otteet tuntien kehitysaskeleena. Pisteellä putoamisviivan yläpuolella olevan joukkueen ei kuitenkaan tarvitse paljoa parantaa, jotta joukkue nähdään kauden pääteeksi turvallisesti keskikastin tuntumassa.

Hull kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappionsa hävitessään kotona Leedsille 0–4. Loppulukemat kuvasivat melko tarkasti kentällä nähtyä tasoeroa. Tiikerit ovat tarponeet voitoitta jo kymmenen peräkkäistä peliä ja näissä tappioon on päädytty peräti kahdeksan kertaa. Syyt kevätkauden heikkojen esitysten takana ovat runsaat loukkaantumiset ja mm. syyskaudella 17 maalia Hullille viimeistelleen Jarrod Bowenin siirto West Hamiin. Sarjan häntäpään ollessa äärimmäisen tasainen voi Hullin kohtaloksi koitua vielä putoaminenkin.

Vieraiden itseluottamus on pitkän tappioputken runtelema, kun taas Stoke on saanut kohennettua tuloksiaan viime viikkoina. Isäntien kotivoiton todennäköisyys kipuaa hieman yli 60 prosentin ja kelpaa oikein pelattuna merkkinä riveihin varmaksi.