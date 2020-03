Cristiano Ronaldon äiti kiidätettiin sairaalaan – poika lensi heti äitinsä luokse

Ronaldo ja äitinsä Dolores Juventuksen viime kauden Serie A:n voiton jälkeen.

Paikallismedian tietojen mukaan Ronaldon äiti Dolores Aveiro vietiin sairaalaan varhain tiistaiaamulla.

Portugalilaisen jalkapallotähden Cristiano Ronaldon äiti Dolores Aveiro sai varhain tiistaiaamuna aivoinfarktin. Asiasta uutisoivat paikallismediat Publico ja Dnoticias.

Aveiro kiidätettiin sairaalaan Funchalissa, Portugalin Madeirassa kohtauksen jälkeen. 65-vuotiaan madeiralaisen vointi on julki tulleiden tietojen mukaan vakaa, mutta hän on ollut tajuttomana. Avieron oli jäätävä sairaalaan tarkkailtavaksi ainakin 12 tunnin ajaksi. Avierolle tehdään vielä testejä myöhemmin tiistain aikana.

Muun muassa Aftonbladetin mukaan Aveiro kärsi rintasyövästä vuonna 2007. Hän parani, mutta hänelle alkoi kertyä muita terveysvaivoja viime vuoden puolella. Brittimedia The Mirror kertoo, että Aveiron toinen rinta operoitiin viime vuonna näihin aikoihin, minkä jälkeen hän on kommentoinut portugalilaiselle televisiokanavalle ”taistelevansa elämänsä puolesta”.

Mirrorin tietojen mukaan Ronaldo lensi äitinsä tilasta kuultuaan Madeiralle. Vielä ei ole varmaa, onko Juventuksen ykköstähti kokoonpanossa keskiviikkoisessa Milania vastaan pelattavassa Italian cupin otteluparin toisessa ottelussa.

Aveiro on tunnettu hahmo Madeiralla. Jalkapallon supertähden äidillä on Instagramissa yli 2,1 miljoonaa seuraajaa. Hänen viimeisin julkaisunsa on maanantailta.