Vakio: QPR voi venyä vieraspelissä

Liverpoolin kaataminen saattaa kantaa Watfordia myös Crystal Palacea vastaan.

1 Sheffield U–Norwich C 1

Valioliiga: Sheffield tasasi viimeksi kotonaan pisteet Brightonin kanssa 1–1, ja pistejako oli melko tarkka kuvaus pelitapahtumista. Norwich taisteli odotuksiin nähden laadukkaasti voittaessaan kotona Leicesterin 1–0, mutta pelitapahtumiin nähden voittoa ei voi pitää täysin ansaittuna. Sheffield on osoittanut olevansa sarjanousijoista useamman luokan laadukkaampi ja ansaitsee kotonaan hieman alle 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Norwich saa ylimääräistä kannatusta, joten ykkönen varmaksi.

2 Arsenal–West Ham 1

Valioliiga: Arsenal putosi dramaattisesti Eurooppa liigasta hävitessään Emiratesilla Olympiakosille 1–2. Sitä ennen peliesitykset ovat olleet vähintäänkin kelvollisia. West Ham kaatoi viimeksi kotonaan Southamptonin näyttävästi 3–1, mutta isossa kuvassa Hammersin puolustuspelaaminen on edelleen huonolla tolalla. Tasoero on isäntien hyväksi selkeä ja kotivoiton todennäköisyys kipuaa 65 prosentin tuntumaan. Kotivoiton peliprosenttien säilyessä maltillisena tarjoaa ykkönen laadukkaan varmavalinnan.

3 Wolverhampton–Brighton 1X

Valioliiga: Wolves kaatoi viimeksi vieraissa Tottenhamin 3–2 ja ansaitsi voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Brighton hävisi kotonaan Crystal Palacelle 0–1, mutta kuten usein aikaisemminkin tällä kaudella, se ei tappiostaan huolimatta ollut ottelussa juuri heikompi osapuoli. Wolves on joukkueista vähintään luokkaa laadukkaampi. Noin 57 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan kotivoiton varmistamista vaihtomerkein on kuitenkin syytä harkita, mikäli pelikansan raha virtaa kotijoukkueelle.

4 Southampton–Newcastle U 1

Valioliiga: Southampton hävisi viimeksi West Hamin vieraana 1–3 loppulukemien kuvatessa melko tarkasti pelitapahtumia. Newcastle tasasi pisteet kotonaan Burnleyn kanssa maalittomassa tasapelissä, jossa pistejakoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden reiluna lopputuloksena. Soton on joukkueista useampaa luokkaa laadukkaampi ja hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

5 Crystal P–Watford X2

Valioliiga: Palace kaatoi viimeksi Brightonin vieraissa 1–0, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisen ottelun pelitapahtumia tarkemmin. Watford vastasi viime kierroksen suurimmasta yllätyksestä kaadettuaan suvereenilla peliesityksellä sarjakärki Liverpoolin 3–0. Peliesityksiinsä nähden läpi kauden alisuoriutuneelle Watfordille tappion aiheuttaminen Liverpoolille lienee iso itseluottamuksen nostattaja. Isännät ovat marginaalisia 38 prosentin suosikkeja, mutta peli-ideaa haetaan vieraiden laidalta.

6 Burnley–Tottenham 12

Valioliiga: Burnley tasasi viimeksi pisteet Newcastlen vieraana maalittomaan tasapeliin päättyneessä ottelussa. Lopputulos kuvasi melko tarkasti tasaisen ottelun pelitapahtumia. Tottenham hävisi kotonaan Wolvesille 2–3 ja ansaitsi tappionsa myös pelitapahtumien valossa. Tottenham on kiistatta laadukkaampi, mutta pelilliset esitykset eivät juuri luottamusta herätä. Tottenham ansaitsee noin 40 prosentin vierassuosikkiaseman, mutta runsas rastitus on kohteessa enemmän kuin paikallaan.

7 Swansea–West Bromwich X2

Championship: Swansea tasasi viimeksi pisteet Blackburnin vieraana 2–2. Vaikka isännät hallitsivat hienoisesti pelitapahtumia, ei pistejakoa voi pitää vääryytenä. WBA järjesti viime kierroksen isoimman yllätyksen, kun joukkue esiintyi kotona tappioon oikeuttavalla tavalla Wiganin viedessä täydet pisteet 1–0-voitollaan. WBA on joukkueista kaksi luokkaa laadukkaampi ja ansaitsee noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vierasvoitto on kuitenkin syytä varmistaa vaihtomerkein.

8 Birmingham–Reading FC 1X

Championship: Birminghamin edellinen tappio on kahden kuukauden takaa, ja viikonlopun 2–2-tasapeli QPR:n vieraana oli jo kymmenes tappioton ottelu peräkkäin. Reading kaatoi kotonaan Barnsleyn 2–0, mutta ottelu oli selvästi loppulukemia tasaväkisempi. Birmingham on joukkueista perustasoltaan laadukkaampi ja viime aikaiset peliesitykset voivat kasvattaa tasoeroa entisestään. Hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan kotivoitto on kuitenkin syytä suojata vaihtomerkein kerätessään peliä.

9 Leeds U–Huddersfield 1

Championship: Leeds kaatoi viimeksi Hullin vieraissa 4–0, eivätkä loppulukemat jättäneet epäselvyyttä kentällä nähdystä tasoerosta. Huddersfield kaatoi kotonaan Charltonin niin ikään 4–0. Vaikka maaleja syntyi laadukkaisiin maalipaikkoihin nähden runsaasti, Hudds ansaitsi voittonsa. Tasoero on isäntien hyväksi selkeä ja kotivoiton todennäköisyys kipuaa yli 70 prosentin. Suursuosikki kestää varmana vaikka keräisikin todennäköisyyttään runsaammin peliä.

10 Brentford–Sheffield W 1

Championship: Hyytyykö Bees? Brentford ei ole voittanut viiteen viime otteluun, mutta näistä neljä on päättynyt tasapeliin, kuten viimeksi vierasottelu Cardiffia vastaan 2–2. Sheffield hävisi kotonaan Derbylle tylyin 1–3-lukemin, mutta pelitapahtumien valossa pistejako olisi ollut oikeudenmukaisempi lopputulos. Brentford on sarjan kärkijoukkueihin lukeutuvana selvästi laadukkaampi joukkue, ja hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

11 Barnsley–Cardiff 1

Championship: Barnsley ei kyennyt jatkamaan orastavaa voittoputkeaan kärsiessään viimeksi Readingin vieraana 0–2-tappion, vaikka ottelu olikin loppulukemia tasaisempi. Cardiff tasasi pisteet kotonaan Brentfordin kanssa 2–2, ja pistejakoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden oikeudenmukaisena. Barnsley on joukkueista motivoituneempi ja ansaitsee kotiyleisönsä edessä noin 40 prosentin suosikkiaseman. Kotivoiton jäädessä alipelatuksi on tarjolla laadukas ideavarma.

12 Preston–QPR X2

Championship: Preston hävisi toisen peräkkäisen ottelunsa, kun Fulham vei pisteet kotikentällään 2–0-voitolla. QPR on pelannut jo viisi peräkkäistä ottelua tappioitta. Viimeksi pisteet tasattiin kotona Birminghamin kanssa 2–2. Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiberia, ja isännät ansaitsevat noin 47 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Kotivoiton kerätessä peliä vieraiden venyminen pisteille houkuttelee.

13 Stoke–Hull 1

Championship: Stoke joutui tyytymään viime kierroksella pistejakoon Lutonin vieraana 1–1 päättyneessä ottelussa, vaikka hallitsikin hienoisesti pelitapahtumia. Hull kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappionsa hävitessään kotona Leedsille 0–4. Vieraiden itseluottamus on pitkän tappioputken runtelema, kun taas Stoke on saanut kohennettua tuloksiaan viime viikkoina. Isäntien kotivoiton todennäköisyys kipuaa hieman yli 60 prosentin ja se kelpuutetaan varmaksi asti.