Vakio: Alipelatun Southamptonin vierasvoitto rohkeasti varmaksi

Mestarien liigan rasittaman Chelsean vierasvoittoa on yliarvostettu, joten Bournemouthin venyminen kotona voi olla hyvä peli-idea.

1 Bournemouth–Chelsea 1X

Valioliiga. Bournemouth oli pelitapahtumiin nähden epäonninen hävitessään viimeksi Burnleyn vieraana 0–3, sillä joukkue loi itse useamman maalin edestä laadukkaita maalipaikkoja. Isossa kuvassa Cherries on kuitenkin ansaitusti sarjataulukossa sijalla 16 ja putoamista vastaan joudutaan taistelemaan tosissaan. Bournemouthin kausi on ollut hieman odotettua vaisumpi, mutta yksi syy löytyy loukkaantumisepäonnesta. Kotiottelun Chelseaa vastaan väliin joutuvat jättämään pitkäaikaispotilaat Charlie Daniels, David Brooks, Lloyd Kelly, Chris Mepham ja mahdollisesti myös keskikentän tukipilari Jefferson Lerma.

Chelsea kaatoi viimeksi kotonaan paikallisottelussa Tottenhamin 2–1 ja ansaitsi voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Tiistaina joukkue joutui kuitenkin maksamaan oppirahoja eurokentillä hävittyään kotonaan Bayern Münchenille peräti 0–3. Chelsea on ollut selvästi odotettua parempi, ja nuorten pelaajien esiinmarssi on pitänyt joukkueen ansaitusti neljän parhaan joukossa läpi kauden. Bournemouth-pelin joutuvat jättämään väliin Christian Pulisic ja N’Golo Kante.

Chelsea ansaitsee laadukkaampana joukkueena noin 55 prosentin suosikkiaseman, mutta haastava UCL-ottelu Bayernia vastaan on viikolta rasitteena. Bournemouth tarvitsee kipeästi pisteitä pitääkseen eron putoamisviivaan ja on esiintynyt kotiotteluissaan kelvollisesti. Vakiossa vierasvoitto on viisi pinnaa ylimerkattu, joten peli-ideaa lähdetään kohteessa rakentamaan isäntien pisteille venymisen kautta.

2 Newcastle U–Burnley X2

Valioliiga. Newcastle kärsi viimeksi 0–1-tappion Crystal Palacen vieraana jääden myös pelitapahtumien valossa selvästi alakynteen. Newcastlen läpi kauden jatkunut käsittämätön onni on pitänyt joukkueen lähes keskikastissa, vaikka peliesitysten tasoa mittaavien tunnuslukujen valossa joukkue on ollut sarjan huonoimpia. Myös orastava loukkaantumissuma vaikeuttaa Steve Brucen ryhmän tekemistä, kun sivussa ovat loukkaantuneet Paul Dummett, Jetro Willems, Andy Carroll, Ciaran Clark, Jonjo Shelvey ja Christian Atsu.

Burnley on pelannut Valioliigassa viisi peräkkäistä ottelua tappioitta, kun viime viikonloppuna kaatui kotona Bournemouth peräti 3–0. Ottelu oli kuitenkin huomattavasti loppulukemia tasaväkisempi, eikä pistejakoakaan olisi voinut pitää vääryytenä. Sean Dychen ja Burnleyn tarina Valioliigassa on saanut jälleen kuluvalla kaudella yhden näyttävän luvun lisää. Vaikka tämän hetken sijoitus kymmenentenä on hieman yläkanttiin peliesityksiin nähden, on joukkue ollut selvästi odotettua parempi. Burnleyltä vierasottelun Newcastlea vastaan väliin jättävät Matthew Lowton sekä mahdollisesti myös Johann Berg Gudmundsson ja Ashley Barnes.

Newcastle on ottelussa kotietunsa myötä marginaalinen suosikki, mutta on perustasoltaan noin luokkaa heikompi ja rasittuu loukkaantumisistaan vieraita enemmän. Kohde on Vakiossa oikein pelattu, mutta pelivalinnaksi nousee X2, joka kattaa suuren todennäköisyyskentän.

3 West Ham–Southampton 2

Valioliiga. West Ham on joutunut yhdeksi sarjan heittopusseista. Viime viikot eivät ole olleet vastustajien tasonkaan puolesta armollisia, sillä viikon sisällä kohdattiin sekä Manchester City että Liverpool. Maanantai-illan vierasottelu Poolia vastaan päättyi isäntien 3–2 voittoon, vaikka West Ham olikin ottelussa johtoasemassa pitkälle toista puoliaikaa. Pelitapahtumiin nähden tappio oli kuitenkin täysin ansaittu ja Hammersin repaleinen puolustus lahjotti vastustajalle jälleen liudan huippupaikkoja. Sivussa Sotonia vastaan ovat pitkäaikaispotilaat Jack Wilshere, Andriy Yarmolenko ja Ryan Fredericks.

Soton palasi voittokantaan kaataessaan viimeksi kotonaan Aston Villan 2–0 halliten myös pelitapahtumia selvään voittoon oikeuttavalla tavalla. Sotonin hurja pistetahti loppuvuodesta nosti joukkueen pohjamudista muutamassa viikossa keskikastiin, mutta tämän hetken sarjasijoitus 12 on edelleen muutaman sijan alakanttiin joukkueen peliesityksiin nähden. Taktiset palaset ovat Saintsin kohdalla loksahtaneet paikalleen, ja kevään edetessä joukkueen voi odottaa parantavan entisestään. Sivussa West Hamia vastaan on ainoastaan loukkaantumisesta kärsivä Nathan Redmond.

Joukkueiden peliesitysten kehitys on kulkenut kauden edetessä varsin rajusti vastakkaisiin suuntiin, eikä Sotonin 40 prosentin vierassuosikkiasema ole liioiteltu. Vakiossa isännät ovat edelleen ohuessa suosikkiasemassa ja vierasvoittoon tartutaan rohkeasti varman muodossa.

4 Watford–Liverpool 2

Valioliiga. Watfordin viime kierroksen peliesitys Manchester Unitedin vieraana jäi varsin mitäänsanomattomaksi ja 0–2-tappio oli pelillisesti enemmän kuin ansaittu. Watford viruu edelleen sarjan toiseksi viimeisenä, vaikka isossa kuvassa joukkue ansaitsi olla selvästi putoamisviivan paremmalla puolella. Tilanne sarjan hännillä on niin tasainen, että peliesityksiltään ja materiaaliltaan muita putoajakandidaatteja laadukkaampi Watford nousee kevään edetessä pois ahdingosta. Watford pääsee otteluun parhaalla mahdollisella kokoonpanollaan sairasosaston tyhjennyttyä kokonaan.

Liverpool kohtasi maanantai-iltana kotonaan West Hamin ja voitti vaiherikkaan ottelun lopulta 3–2, vaikka oli ottelun viimeiselle kolmannekselle asti tappioasemassa. Suoritus kuvastaa Liverpoolin tämän hetkistä tasoa ja etenkin tällä kaudella vallinnutta mentaliteettia joukkueen käännettyä useita pelejä epätodennäköisistä positioista voitoiksi – usein onnellakin. Liverpoolilta ottelun Watfordia vastaan väliin jättävät loukkaantumisista kärsivät Xherdan Shaqiri, Jordan Henderson sekä mahdollisesti James Milner.

Motivaatioetu on ottelussa kiistatta isännillä, mutta tasoero puhuu vieraiden hyväksi omaa kieltään. Pool ansaitsee ottelussa hieman alle 70 prosentin suosikkiuden, eikä vaihtomerkkien käyttö kohteessa tunnu tarpeelliselta.

5 West Bromwich–Wigan 1X

Valioliiga. WBA jatkaa sarjakärjessä pelillisesti vakuuttavien otteidensa siivittämänä. Edellinen tappio tuli kuukausi sitten. Viikolla kaatui kotona Preston 2–0 ja voitto oli ansaittu myös pelitapahtumien valossa. WBA:n neljän pisteen kaula toisena sarjassa olevaan Leedsiin on jo tässä vaiheessa kautta merkittävä, mutta peliesitysten valossa WBA:ta voi pitää Leedsiä heikommin suoriutuneena ja sarjan kärkipaikkaa onnekkaana.

Wigan on muiden putoamisuhan alaisuudessa olevien joukkueiden tapaan alkanut viime viikkoina raapia pisteitä ja etenee neljän tappiottoman ottelun putkessa. Viikolla kaatui Reading vieraissa tyylipuhtaasti 3–0, eivätkä loppulukemat tai pelitapahtumat jättäneet epäselvyyttä joukkueiden välisestä tasoerosta. Wigan on ansaitusti sarjan hännillä ja paikka sarjataulukon kolmanneksi viimeisenä kuvastaa melko tarkasti joukkueen pelillistä tasoa.

WBA on kotikentällään ja päivän pidempää palautumisaikaa nauttivana suursuosikki Wigania vastaan. Kotivoitto toteutuu noin 70 prosentin todennäköisyydellä, mutta Vakiossa kotivoitto on keräämässä lähes kymmenen prosenttia liikaa kannatusta. Vaihtomerkki on syytä asettaa ristille, joka kohottaa osuessaan rivin arvoa tuntuvasti.

6 Fulham–Preston 12

Championship. Fulham palasi kolmen voitottoman ottelun jälkeen voittokantaan, kun keskiviikon kotiottelu Swanseaa vastaan päättyi 1–0-voittoon. Ottelun ratkaisua saatiin odottaa aina lisäajan viime hetkille asti ja hieman ennen varsinaisen peliajan päättymistä Aleksandr Mitrovic epäonnistui jo voiton sinetöivältä näyttäneessä rangaistuspotkussa. Fulham hallitsi kuitenkin pelitapahtumia varsin selvästi ja voittoa voi dramaattisesta lopusta huolimatta pitää ansaittuna.

Prestonin kevätkausi on lähtenyt vahvasti liikkeelle, mutta tiistaina se joutui toteamaan sarjakärki WBA:n paremmakseen kärsiessään vieraskentällä 0–2-tappion. Tappiota voi pitää ansaittuna, sillä joukkue ei kyennyt saamaan laukaustakaan maalia kohti, vaikka saikin luotua runsaasti lupaavia murtautumisyrityksiä. Preston on tällä hetkellä sarjassa kuudentena, mitä voi pitää myös sen peliesityksiin nähden ansaittuna.

Vaikka sarjataulukossa joukkueet erottaa vain neljä pistettä, voi isäntiä pitää vähintään luokkaa laadukkaampana joukkueena. Preston nauttii ottelussa pidempää palautumisaikaa, mutta Fulham ansaitsee laadukkaampana joukkueena kotonaan hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman. Oikein pelatun kotivoiton rinnalle nostetaan vieraiden yllätys rivin mahdollista arvoa kohottamaan.

7 Cardiff C–Brentford X2

Championship. Cardiff ehti pelata pitkään tappioitta, mutta kahdessa viime ottelussaan se on kärsinyt ansaitut tappiot. Viikkokierroksella Cardiff hävisi kotonaan Forestille 0–1 ja oli odotuksiin nähden yllättävän suurissa pelillisissä vaikeuksissa. Pitkään tappiottomaan jaksoon mahtui kuitenkin useita onnekkaita tuloksia, eikä otteluohjelmakaan ollut haastavin mahdollinen. Kerätyssä 50 pisteen saldossa on lähes kymmenen pistettä liikaa peliesitysten oikeuttamaan määrään nähden.

Brentford on viime viikkoina menettänyt jalansijaansa sarjan kärkisijoilta, eikä ole voittanut neljään viimeiseen otteluunsa. Viikolla tuli odotuksiin ja pelitapahtumiin nähden shokkitappio, kun vierasottelu Lutonia vastaan päättyi isäntien 2–1-voittoon Brentfordin selkeästä hallinnasta huolimatta. Viime viikot ovat olleet Beesille tuloksellisesti turbulenssia, mutta peliesitysten tasossa ei normaalia suurempaa vaihtelua ole havaittavissa. Brentfordin kuuluu edelleen sarjan kolmen parhaan joukkoon.

Tasoero on vieraiden hyväksi varsin selvä, ja sarjan ehdottomiin kärkijoukkueisiin lukeutuva Brentford ansaitsee ottelussa noin 45 prosentin vierassuosikkiaseman. Vakiossa pelikansa näyttää säikähtäneen Brentfordin voitotonta kuntopuntaria ja isännät on merkattu suosikeiksi. Vierasvoitto tasapelivarmistuksella tarjoaa etua, kattaen myös suuren todennäköisyyskentän.

8 Huddersfield–Charlton 1

Championship. Huddersfield palasi kolmen voitottoman ottelun jälkeen voittokantaan kaadettuaan viikolla kotona Bristolin 2–1. Voitto oli pelitapahtumiin nähden ansaittu, eikä edellisen viikon vierasottelu Swanseaa vastaankaan ollut tappiosta huolimatta pelillisesti heikko esitys. Hudds on tehnyt pesäeroa putoamisviivaan muutaman pisteen verran, mutta sarjan häntäpään tasaisuus pitänee joukkueen motivaation korkealla pitkälle kevääseen.

Charlton joutui viikkokierroksella nöyrtymään Sheffieldin vieraana 0–1-tappioon jääden myös pelitapahtumien valossa selkeästi heikommaksi osapuoleksi. Tappio olisi voinut olla suurilukuisempikin. Charlton on pysytellyt alkukauden suonenvetonsa myötä putoamisuhan ulottumattomissa, vaikka kaikki pelillistä tasoa mittaavat tunnusluvut kertovat joukkueen olevan sarjan heikoin. Charltonin vajoamista putoamisviivan alle kevään edetessä ei voisi pitää kovin suurena yllätyksenä.

Toisin kuin sarjataulukko kertoo, on Hudds lähes luokkaa Charltonia laadukkaampi ja saa myös vuorokauden pidemmän lepoedun viikkokierrokselta. Noin 54 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin, vaikka sitä onkin Vakiossa merkitty muutaman prosenttiyksikön todennäköisyyttä enemmän.

9 Millwall–Bristol C 1

Championship. Millwall tasasi keskiviikkona pisteet kotonaan Birminghamin kanssa maalittomana tasapeliin päättyneessä ottelussa. Pistejakoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden oikeudenmukaisena lopputuloksena. Millwallin paras kunto ajoittui vuodenvaihteen molemmin puolin ja viime viikkoina kova pistetahti on hieman alkanut tasaantua. Sijoitusta sarjan kymmenentenä voi kuitenkin pitää peliesityksiin nähden ansaittuna.

Bristol kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappion, kun tiistain vierasottelu Huddersfieldia vastaan päättyi isäntien 2–1-voittoon. Bristolin peliesitys jäi ottelussa varsin vaatimattomaksi ja tappiota voi pitää pelitapahtumiin nähden ansaittuna. Bristol on kuulunut läpi kauden eniten ylisuorittaneena joukkueena. Vaikka pistemenetyksiä on kevätkaudella tullut tiheämmin, on sarjasijoituksessa edelleen runsaasti ilmaa.

Millwall joutuu otteluun päivää lyhyemmällä palautumisajalla, mutta tasainen suorittaja ansaitsee kotonaan noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman selvästi tuloksiaan heikompaa Bristolia vastaan. Oikein pelattu kotivoitto kelpuutetaan varmaksi.

10 Sheffield W–Derby 1

Championship. Sheffield palasi keskiviikkona voittokantaan kuuden voitottoman ottelun jälkeen kaataessaan kotonaan Charltonin odotetusti 1–0. Tuloksellisesti niukasta voitosta huolimatta Sheffield hallitsi suvereenisti pelitapahtumia ja olisi voinut iskeä hyökkäyksistään useammankin osuman. Sheffield on pudonnut nihkeästi käynnistyneen kevätkauden myötä sarjataulukossa 13. sijalle, mutta peliesitykset oikeuttaisivat selvästi korkeammalle.

Derby kärsi vuoden kolmannen tappionsa tiistaina QPR:n vieraana 0–1. Tappio oli myös pelitapahtumiin nähden oikeutettu, sillä isännät loivat selvästi enemmän laadukkaita maalipaikkoja. Derby oli varsinkin syyskaudella onnekas keräten runsaasti ansaitsemaansa enemmän pisteitä, mutta pelillinen taso on saanut uutta nostetta kevätkaudella.

Vaikka isäntien peliesitykset ovat olleet odotuksiin nähden vaisuja ja voitot ovat ennen tiistaita karttaneet joukkuetta, on se silti pakko arvostaa Derbyä laadukkaammaksi joukkueeksi. Kotietu nostaa isännät vain 45 prosentin suosikeiksi, sillä vieraat saavat päivän pidemmän palautumisajan viikkokierrokselta. Vakiossa kotivoitto on jäämässä viitisen prosenttia alipelatuksi, joten edullinen merkki nostetaan varmaksi. Toiveissa on Pöllöjen itseluottamuksen kohentuminen tiistain voiton myötä.

11 QPR–Birmingham 1

Championship. QPR jatkoi tappioitta jo neljännessä peräkkäisessä ottelussaan kaadettuaan kotonaan Derbyn 2–1. QPR hallitsi myös pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla luodessaan selvästi vieraita enemmän laadukkaita maalipaikkoja. QPR:n sijoitus sarjataulukon keskivaiheilla on selvästi alakanttiin joukkueen peliesitysten oikeuttamaan sijoitukseen nähden, ja kevätkaudella Ärrieltä voi odottaa selvää nostetta myös sarjasijoituksen osalta.

Birminghamin tappioton putki venyi jo yhdeksän ottelun mittaiseksi, kun joukkue tasasi pisteet keskiviikkona Millwallin vieraana maalittomaan tasapeliin päättyneessä ottelussa. Ottelu oli odotetun tasaväkinen ja pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena pelin kulusta. Birminghamin vahvuus on puolustuspäässä, mutta pelien ratkominen hyvin puolustavia joukkueita vastaan tuntuu olevan vaikeaa. Pelit päättyvät turhan usein pistejakoon. Myös Birminghamin kohdalla sijoitus sarjataulukossa sijalla 14 on selkeästi alakanttiin peliesitysten oikeuttamaan sijoitukseen nähden.

Joukkueiden välillä ei ole tasoeroa juuri nimeksikään, mutta isännät nauttivat päivän pidempää palautumisaikaa viikkokierrokselta. Noin 48 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on jäänyt Vakiossa pari prosenttia alipelatuksi, joten kotivoitto tarjoaa edullisen varmavalinnan.

12 Blackburn–Swansea 1

Championship. Blackburn on välttänyt tappion neljässä peräkkäisessä ottelussaan, kun viikkokierroksella pisteet tasattiin kotona Stoken kanssa maalittomana tasapeliin päättyneessä ottelussa. Pistejakoa ei voi pitää pelitapahtumiin nähden suurena vääryytenä, mutta Blackburn oli ottelussa hieman vaarallisempi luoden laadukkaimmat maalipaikat. Blackburn on noussut kuin varkain hätyyttelemään jo nousukarsintapaikkoja, mutta kerättyyn pistemäärään mahtuu myös onnekkaita tuloksia. Viime viikkoina joukkueen peliesitykset ovat kuitenkin olleet varsin kelvollisia vastustajien taso huomioiden.

Swansea ei viime viikkoina ole vakuuttanut. Viikkokierroksella Swans hävisi odotetusti Fulhamin vieraana 0–1. Vaikka ratkaisua saatiin odottaa ottelun viime hetkiin asti, oli Swansea pelillisesti selvästi heikompi osapuoli. Viime viikonlopun 3–1-kotivoitto Huddersfieldia vastaan ei myöskään positiivisesta tuloksesta huolimatta ollut vakuuttava esitys. Swansea on ollut Blackburnin tapaan onnekas kerätessään 50 pistettä, mutta joukkueen puolustuspelaaminen on ollut selvästi tuloksia heikompaa, eikä walesilaisillä pitäisi olla mitään asiaa nousukarsintoihin.

Joukkueiden välillä ei ole merkittävää tasoeroa, vaikka vieraiden pelaajamateriaalia voikin pitää yksilötasolla laadukkaampana. Blackburn ansaitsee kotonaan noin 50 prosentin suosikkiaseman. Vaikka kotivoitto on kerännyt todennäköisyyttään runsaammin kannatusta, tuntuu ”matchup” sopivan paremmin parempivireisille isännille.

13 Reading FC–Barnsley X2

Championship. Reading kärsi toisen peräkkäisen tappion, kun keskiviikon kotiottelu Wigania vastaan päättyi vieraiden hyväksi 3–0. Vaikka kolmen maalin marginaali imartelee Wiganin peliesitystä, oli Readingilla itsellään suuria vaikeuksia laadukkaille maalipaikoille murtautumisessa, ja tappiota voi pitää täysin ansaittuna. Reading on ottanut tukevan jalansijan keskikastissa, ja tämän hetkinen sijoitus sijalla 16 kuvastaa myös melko tarkasti joukkueen peliesitysten oikeuttamaa sijoitusta.

Barnsley on herännyt kevätkaudella taistelemaan sarjapaikkansa puolesta ja viimein myös tulokset ovat kääntyneet parantuneiden peliesitysten mukaisiksi. Viikkokierroksen 1–0-vierasvoitto Hullista oli jo kolmas peräkkäinen voitto, ja Barnsley hallitsi myös pelitapahtumia niukkaan voittoon oikeuttavalla tavalla. Vuodenvaihteessa toivottomalta näyttänyt tilanne sarjan hännillä on kääntymässä parempaan suuntaan etenkin peliesitysten valossa, mutta epätodennäköistä sarjapaikan säilyttäminen edelleen toki on.

Isännät ansaitsevat perustasoltaan laadukkaampana joukkueena noin 45 prosentin suosikkiaseman, mutta vieraat ovat motivoituneempia ja pelillisesti isäntiä paremmassa nosteessa. Vakiossa kotivoitto on kerännyt hulppean 58 prosentin kannatuksen, joten kotivoiton asettaminen ohituskaistalle on selkeä pelivalinta.