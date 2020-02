Naisten Liiga on ensi kaudella Subway Kansallinen Liiga.

Suomen naisten korkein sarjataso muutti torstaina nimensä. Naisten Liiga on ensi kaudella nimeltään Subway Kansallinen Liiga.

Nimenmuutos on osa liigan uutta, vuosien 2020–2023 Modernia huippu-urheilua -strategiaa. Liigan nimessä haluttiin eroon nais-etuliitteestä.

– Nousemalla suureksi kansainväliseksi ilmiöksi viime kesän MM-kisat todistivat, ettei jalkapalloa katsota sukupuolen vuoksi. Sitä katsotaan siksi, että ottelut ovat viihdyttäviä ja pelaajat huippu-urheilijoita niin teknisesti kuin taktisestikin, kertoo Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti tiedotteessa.

– Naisten jalkapalloa tulisi kohdella samanarvoisesti miesten jalkapallon kanssa. Naisten jalkapallon pääsarja on lajin korkein taso Suomessa, ja uusi nimi heijastaa tätä.

– Urheilumaailmaan on vakiintunut puhetapa, jossa on urheilua ja sitten on naisurheilua – jalkapalloa ja naisjalkapalloa. Tämä näkyy myös siinä, miten miesten ja naisten urheilua arvostetaan. Nimenmuutos voi tuntua pieneltä askeleelta, mutta kyseessä on vahva kannanotto ja identiteetin rakennus, joka symboloi suurempaa muutosta, sanoo Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihlaja.

Sukupuoleen viittaavia liigojen nimiä käytetään esimerkiksi Ruotsissa, Englannissa ja Saksassa.

Suomen liigan nimenmuutos nousi uutisotsikoihin esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Muun muassa The Guardian, SVT ja CNN uutisoivat Palloliiton ratkaisusta jättää sukupuoleen viittaava termi pois.

Samalla mediat kirjoittivat liiton viimevuotisesta päätöksestä tasa-arvoistaa miesten ja naisten jalkapallomaajoukkueiden saamat korvaukset.