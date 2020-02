Vakio: Crystal Palace nostetaan rohkeasti varmaksi kotiottelussa

Leeds kierroksen varmin, ylipelatuista Sheffield Unitedista, Nottinghamista ja Swanseasta ohipeli.

1 Leicester–Manchester C 12

Valioliiga. Leicesterin peliesitys viimeksi Wolvesin vieraana jäi vaatimattomaksi maalittomaan tasapeliin päättyneessä ottelussa, eikä isäntien niukkaa voittoakaan olisi voinut pitää vääryytenä. Vaikka Leicesterin peliesityksissä on nähty pientä taantumista syyskauden parhaimmista hetkistä, voi joukkueen sijoittumista sarjataulukossa neljän parhaan joukkossa pitää peliesityksiin nähden ansaittuna. Cityä vastaan sivussa ovat loukkaantumisten takia Wilfred Ndidi, Daniel Amartey ja Nampalys Mendy. Varsinkin Ndidin puuttumista voi pitää Cityn tasoista vastustajaa vastaan varsin merkittävänä puutteena.

City hävisi ennen taukoa Spursin vieraana 1–2, vaikka loi maaliodottamaa lähes kolmen maalin edestä. Viikolla se pelasi ennen taukoa huonojen sääolosuhteiden takia siirretyn ottelun West Hamia vastaan. City voitti ottelun kotonaan 2–0 ja oli pelillisesti varsin suvereeni ansaiten selkeän voittonsa. Cityllä on ollut runsaasti haasteita loukkaantumisten kanssa, ja tulevana viikonloppuna Leicesteriä vastaan sivussa ovat ainakin pitkäaikaispotilas Leroy Sane sekä reisivammasta kärsivä Raheem Sterling. Myös tulevan viikonlopun UCL-ottelua ajatellen Cityn voidaan olettaa lepuuttavan osaa avauskokoonpanon pelaajistaan.

City rasittui marginaalisesti viikon rästiottelussaan Hammersia vastaan, mutta valmistautuminen ensi viikon UCL-otteluun Real Madridia vastaan lienee Leicesterin kohtaamista prioriteeteissa korkeammalla. Siitä huolimatta City ansaitsee noin 55 prosentin vierassuosikkiaseman. Vaikka vierasvoitto on jäänyt varsin matalalle kannatuksella Vakiossa, on vaihtomerkillä paikkansa vierasvoiton rinnalla.

2 Sheffield U–Brighton X2

Valioliiga. Sheffield kaatoi ennen taukoa kotonaan Bournemouthin 2–1 ja ansaitsi voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Sheffield on ollut kuluvalla kaudella koko Valioliigan valopilkku. Vaikka joukkueen potentiaali tiedostettiin, harva osasi ennustaa joukkueen menestyvän nähdyllä tasolla. Erityisen merkittävän joukkueen hyvästä suorituksesta tekee sen peliesitysten taso, joiden valossa tämän hetkistä sijoitusta kuudentena voi pitää ansaittuna. Sheffield pääsee lauantain kotiotteluunsa parhaalla mahdollisella kokoonpanollaan.

Brighton tasasi viimeksi pisteet kotonaan Watfordin kanssa 1–1, eikä tasapeliä voinut pitää pelitapahtumiin nähden vääryytenä. Sheffieldin tavoin Brighton on ollut yksi tämän kauden positiivisista yllättäjistä, vaikka tulokset ovatkin toistaiseksi antaneet odottaa itseään. Brighton on tällä hetkellä sarjataulukossa 15. sijalla, mutta peliesitykset oikeuttaisivat noin viisi sijaa parempaan sijoitukseen. Brighton pääsee kohtaamaan Sheffieldin vahvalla kokoonpanolla Jose Izquierdon ollessa ainoa epävarma osallistuja.

Odotettu pelinkuva etenee vieraiden pallonhallinnan kautta, mikä sopii kummankin joukkueen pelitapaan. Isännät on arvostettava laadukkaammaksi joukkueeksi ja kotivoitto toteutuu hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoiton kannatus huitelee 70 prosentissa, joten kotivoiton ohitus jää ainoaksi loogiseksi pelivalinnaksi.

3 Crystal P–Newcastle U 1

Valioliiga. Palace joutui ennen taukoa nöyrtymään Evertonin vieraana selkeään 1–3tappioon ja jäi myös pelillisesti loppulukemia vastaavalla tavalla alakynteen. Palace on ollut peliesityksiinsä nähden onnekas. Joukkue on tällä hetkellä sarjataulukossa 14. sijalla, vaikka kuuluisi ohuesti putoamisviivan yläpuolelle. Sivussa viikonloppuna Newcastlea vastaan ovat James Tomkins, Mamadou Sakho, Jeffrey Schlupp sekä epävarmoja osallistujia Martin Kelly ja Cenk Tosun.

Newcastle jäi viimeksi täysin Arsenalin jalkoihin hävitessään Emiratesilla 0–4. Lopputulos kuvasi hyvin kentällä nähtyä tasoeroa. Newcastle on ollut kuluvalla kaudella kiistatta sarjan onnekkain joukkue. Valmentaja Steve Brucelle on silti annettava myös krediittiä joukkueensa toteuttamasta pragmaattisesta lähestymistavasta, jolla onnekkaatkin pisteet on toistaiseksi kerätty, sillä Newcastlen pelaajamateriaalia voi pitää moniin muihin verrattuna köykäisenä. Vierasottelusta Palacea vastaan sivussa ovat loukkaantuneet Paul Dummet, Andy Caroll, Jetro Willems ja Javier Manquillo.

Kummankin joukkueen pistepussi on karttunut kauden edetessä pelitapahtumiin nähden onnekkaasti, mutta Palacen peliesitykset ovat olleet hieman laadukkaampia. Palacen kotivoitto toteutuu vielä enemmän loukkaantumisten rasittamaa Newcastlea vastaan hieman useammin kuin kerran kahdesta ja viitisen prosenttia alipelatuksi jäänyt kotivoitto nostetaan rohkeasti varmaksi asti.

4 Southampton–Aston Villa 1

Valioliiga. Southampton kärsi viimeksi kotonaan 1–2-tappion Burnleyta vastaan, mutta ottelu oli huomattavasti loppulukemia tasaisempi. Soton sai vuoden hyvien tulosten myötä lopultakin itseluottamuksensa takaisin peliesityksiin nähden varsin epäonnisen syksyn jälkeen. Nyt joukkue on sarjataulukossa 12. sijalla, mutta peliesityksiin nähden se voisi vielä olla pykälän korkeammallakin. Joukkueen vahvuudesta viikonloppuna puutuvat loukkaantuneet Nathan Redmond ja Kyle Walker-Peters.

Villan rohkea pelityyli viime viikonloppuna kotikentällä Spursia vastaan kostautui joukkueen hävitessä lopulta varsin ansaitusti 2–3. Sarjanousija Villa on yhden pisteen erolla putoamisviivan yläpuolella, mikä kuvastaa melko tarkasti myös joukkueen peliesitysten tasoa kuluneella kaudella. Loppuvuodesta koetut takaiskut ja usean avainpelaajan loukkaantumiset aiheuttavat päänvaivaa, mutta toistaiseksi joukkue on selviytynyt tilanteesta odotettua paremmin. Viikonloppuna sivussa ovat pitkäaikaispotilaat Tom Heaton, John McGinn, Wesley Moraes ja Keinan Davis.

Isännät ovat lähes kaksi luokkaa laadukkaampi ryhmä ja ansaitsevat kotonaan noin 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on kohonnut vain maltilliset kaksi pinnaa korkeammalle, joten kotivoitto täyttää laadukkaan varmavalinnan ehdot.

5 Burnley–Bournemouth 12

Valioliiga. Burnley palasi tauolta hakien 2–1-vierasvoiton Southamptonista. Tämä oli joukkueelle jo neljäs tappioton ottelu. Pelitapahtumien valossa pistejakoa olisi voinut kuitenkin pitää Burnleyn voittoa oikeudenmukaisempana lopputuloksena. Isossa kuvassa Burnley on ollut toistaiseksi hieman onnekas ja sarjataulukon 11. sija on muutaman sijan yläkanttiin suhteessa peliesityksiin. Viikonloppuna Bournemouthia vastaan sivussa ovat loukkaantumisista kärsivät Matthew Lowton ja Ashley Barnes.

Bournemouthin pelissä nähtiin ennen taukoa valon pilkahduksia, vaikka viime ottelu Sheffieldin vieraana päättyikin ansaittuun 1–2-tappioon. Bournemouthin sijoitus sarjataulukon 16. sijalla on melko tarkka kuvaus joukkueen tämän kauden pelivoimasta, mutta jo viime kauden lopulla alkaneet vaikeudet loukkaantumisten suhteen ovat syöneet menestysmahdollisuuksia myös tällä kaudella. Viikonloppuna sivussa jatkavat loukkaantuneet Charlie Daniels, Chris Mepham ja David Brooks.

Isäntiä voi pitää vähintään puoli luokkaa laadukkaampana ryhmänä, mutta lähes poikkeuksetta vahvasti kotikentällään esiintyvien isäntien voiton todennäköisyys säilyy maltillisena noin 46 prosentin tuntumassa. Vakiossa tappioitta viime aikoina edennyt Burnley on kerännyt reilusti peliä puoleensa, joten vähintään vaihtomerkille on kohteessa käyttöä.

6 Bristol C–West Bromwich 2

Championship. Bristol hävisi viimeksi Leedsin vieraana 0–1. Vaikka tappio oli tuloksellisesti niukka, ei joukkueiden välisestä selkeästä tasoerosta jäänyt epäselvyyttä. Bristol on yksi tämän kauden tuloksellisesti rankemmin ylisuorittaneista joukkueista, eikä sijoitusta sarjataulukon seitsemäntenä voi pitää ansaittuna. Peliesitysten oikeuttama sijoitus löytyisi tällä hetkellä jopa taulukon keskivälin alapuolelta.

WBA tasasi viime kierroksella pisteet kotonaan Forestin kanssa 2–2, mutta hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. WBA on viihtynyt sarjan piikkipaikalla lähes koko kauden, mutta on ollut onnekas muihin kärkijoukkueisiin verrattuna. Tällä hetkellä neljän pisteen ero toisena tulevaan Leedsiin tuskin pitää kauden loppuun asti.

Isännät ovat hyvä verrokki sarjan keskimääräiselle joukkueelle, mutta WBA:n pelillinen taso on eri kastia. Vieraat ovat vieraskentälläkin hieman yli 50 prosentin suosikkeja. Kun Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä pari prosenttia alipelatuksi, voi vierasvoiton nostaa kohteessa aina varmaksi asti.

7 Leeds U–Reading FC 1

Championship. Leeds palasi odotetusti voittokantaan kaadettuaan viime kierroksella kotonaan Bristolin 1–0. Luotujen maalipaikkojen valossa aineksia oli suurilukuisempaankin voittoon, mutta kuten läpi kauden, Leedsin tulokset ovat olleet peliesityksiä heikompia. Ajoittain joukkueen puolustustyöskentelyssä on nähty myös huolimattomuutta, mutta kyseessä on eittämättä pelivoimaltaan sarjan selkeästi laadukkain joukkue.

Reading haki viimeksi Sheffieldistä 3–0-vierasvoiton isäntien näennäisestä hallinnasta huolimatta. Reading loi ottelun vaarallisimmat maalipaikat ja ansaitsi voittonsa. Reading on esiintynyt kaudella selvästi odotettua paremmin, ja tämän hetkistä sarjasijoitusta 15 voi pitää myös peliesityksiin nähden ansaittuna.

Reading on yllätysvalmis ryhmä, mutta Leedsin laatu on sillekin liikaa. Noin 75 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin, kun suursuosikin peliprosentitkin ovat säilyneet Vakiossa maltillisina.

8 Birmingham–Sheffield W 1

Championship. Birmingham pelasi jo seitsemännen tappiottoman ottelunsa tasattuaan viimeksi kotonaan pisteet Brentfordin kanssa 1–1. Pistejakoa voi pitää myös tasaisen ottelun pelinkuvan mukaisena lopputuloksena. Hyvässä iskussa oleva Birmingham on sarjataulukossa vasta 14. sijalla, mutta peliesitykset oikeuttaisivat sijoitukseen lähempänä nousukarsintapaikkoja.

Sheffieldin tilanne on synkkä. Viimeisin 0–3-tappio kotona Readingia vastaan oli jo kuudes ottelu ilman voittoa. Sheffieldin peliesitysten tasossa on voitottoman jakson aikana nähty heikennystä, mutta mukaan mahtuu myös epäsuotuisaa varianssia. Samaa voi sanoa tarkastellessa koko kautta, sillä sarjataulukon 12. sija on reilusti alakanttiin peliesitysten oikeuttamaan sijoitukseen nähden.

Joukkueiden perustasossa ei ole merkittävää eroa, mutta peliesitysten kehitys kulkee vastakkaisiin suuntiin. Isännät ansaitsevat noin 46 prosentin suosikkiaseman ja vaikka kotijoukkueen kannatus on Vakiossa hieman koholla, tyydytään kohteessa kotivoittoon varman muodossa.

9 Nottingham–QPR X2

Championship. Forest oli viime kierroksella onnekas saadessaan 2–2-tasapelillä vieraspisteen West Bromwichista isäntien selvästä hallinnasta huolimatta . Forest on pysytellyt kuuden parhaan joukossa jo pidemmän aikaa, mutta peliesitysten oikeuttama taso löytyy taulukosta useita sijoja alempaa. Vastapelit Forestia vastaan voivat osoittautua kevään edetessä edullisiksi, sillä takaa on tulossa useita pelillisesti paremmin esiintynyttä joukkuetta.

QPR käänsi viimeksi pelin kotonaan Stokea vastaan 0–2-tappioasemasta 4–2-voitoksi ansaiten selkeän voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Vedonlyöntimarkkinat pitivät Ärriä pidettiin ennen kauden alkua sarjan kuudenneksi heikoimpana joukkueena, mutta toistaiseksi se on osoittanut nämä ennustukset vääriksi. Tällä hetkellä sarjataulukon 16. sijalla oleva joukkue ansaitsisi olla jopa muutaman sijan korkeammalla.

Isäntiä voi pitää perustasoltaan hieman laadukkaampana joukkueena, mutta ero ei missään nimessä ole niin suuri kuin sarjataulukko tällä hetkellä väittää. Isännät ansaitsevat kotonaan noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman, mutta kotivoiton kerättyä vakiossa toistakymmentä prosenttia liikaa peliä on kotivoiton ohitus maistuva pelivalinta.

10 Preston–Hull 1

Championship. Prestonin kuuden ottelun mittaiseksi venynyt tappioton putki tuli päätöksen, kun joukkue hävisi kotonaan Millwallille 0–1. Prestonia voi pitää kuluvan kauden otannalla laadukkaana ryhmänä ja joukkue on ylittänyt selvästi sitä kohtaan ennen kautta asetetut odotukset, joissa joukkuetta ennustettiin keskikastiin. Tämän hetkinen sarjasijoitus kuudentena on linjassa peliesitysten kanssa ja paikka nousukarsinnoissa realistinen, vaikka kilpailua viimeisille paikoille riittää.

Loukkaantumisten rasittama Hull on pelannut seitsemän ottelua voitoitta, kun viimeksi pisteet tasattiin kotona hieman onnekkaastikin Swansean kanssa 4–4. Moni vastustaja on onnistunut viime aikoina tukahduttamaan Tiikerien vastahyökkäyspelaamisen, joka syyskaudella tuotti joukkueelle voittoja voiton perään. Isossa kuvassa Hullin tämän hetkinen sijoitus 17. sijalla on melko tarkasti linjassa peliesitysten kanssa.

Preston on perustasoltaan ja viime aikaisen vireensä perusteella kiistattomasti laadukkaampi joukkue. Kotivoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Vaikka vakiossa kotivoitto on kerännyt runsaasti peliä, luotetaan kohteessa isäntien voittoon varman muodossa.

11 Stoke–Cardiff C 1

Championship. Stoken keskittyminen herpaantui jälleen joukkueen menetettyä vieraissa Ärriä vastaan 2–0-johtoasemansa ansaituksi 2–4-tappioksi. Stoke on epäonninen, mutta myös pelaajien itseluottamus on ollut jo viime kaudesta asti koetuksella. Sijoitus on sarjataulukossa ohuesti putoamisviivan yläpuolella, mutta peliesitysten oikeuttama sijoitus olisi lähellä ylempää keskikastia.

Cardiff on hävinnyt tänä vuonna Championshipissa vain kertaalleen kärsittyään vuoden ensimmäisenä päivänä 1–6-murskatappion QPR:n vieraana. Valmentaja Neil Harris lienee valinnut sanansa oikein ottelun jälkeen, sillä tämän jälkeen joukkue on pelannut seitsemän ottelua tappioitta. Viime kierroksella Cardiff tasasi pisteet kotona Wiganin kanssa 2–2, ja pistejakoa voi pitää kenttätapahtumiin nähden reiluna lopputuloksena. Cardiff on sarjassa yhdeksäntenä. Alkuvuoden tappiottomaan jaksoon on mahtunut myös onnekkaita tuloksia, jotka ovat nostaneet Walesilaiset jo aavistuksen peliesitystensä oikeuttamaa tasoa korkeammalle sarjataulukossa.

Stoken peliesitykset ovat kotikentällä olleet vähintäänkin kelvollisia. Cardiffin tappiottomaan putkeen mahtuu onnekkaita tuloksia, eikä otteluohjelmakaan ole ollut haastavin mahdollinen. Kotivoitto toteutuu noin 48 prosentin todennäköisyydellä, ja isäntien jäätyä vakiossa lähes kymmen prosenttia alipelatuksi on Stoke ehdoton varmavalinta.

12 Swansea–Huddersfield X2

Championship. Swansean viime kierroksen vierasottelu Hullia vastaan äityi 4–4-maali-ilotteluksi. Swansea hallitsi pelitapahtumia luoden laadukkaimmat maalipaikat, mutta kuten loppulukemista voi päätellä, kummankin puolustuspelaaminen jätti runsaasti toivomisen varaa. Swansea on sarjataulukossa 11. sijalla, mutta sen peliesityksien oikeuttama sijoitus löytyy selvästi keskikastin alemmalta puoliskolta.

Huddersfield taisteli viimeksi pisteen Derbyn vieraana 1–1 päättyneessä ottelussa. Pelillisesti isännät olivat ottelussa parempi osapuoli, eikä Huddsin niukkaa tappiota olisi voinut pitää vääryytenä. Valioliigasta viime kauden päätteeksi pudonneen seuran kausi on ollut odotetun haastava, eikä se ole juuri nykyistä pistemääräänsä ja 20. sijaansa peliesityksillään ansainnut. Putoaminen pystytään todennäköisesti välttämään, mutta liikoja ei Terrierisn loppukaudelta kannata odottaa.

Swansea on puolustuspään ailahteluistaan huolimatta perustasoltaan Huddersfieldia noin puoli luokkaa laadukkaampi ja ansaitsee kotikentällään hieman alle 50 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on kerännyt Vakiossa kymmenisen prosenttia liikaa kannatusta, jolloin pelivalintana kotivoiton ohitus palvelee parhaiten.

13 Wigan–Millwall 12

Championship. Wigan esiintyi viime kierroksella edukseen tasatessaan pisteet Cardiffin vieraana 2–2. Altavastaajana otteluun lähtenyt Wigan pystyi pelillisesti haastamaan Cardiffin ja pistejakoa voi pitää pelikuvan mukaisena lopputuloksena. Kokonaisuudessaan kuluva kausi on ollut Wiganille haasteellinen, mutta tämän hetkinen sijoitus ensimmäisellä putoajan paikalla on hyvin pitkälti linjassa sitä kohtaan asetettujen odotuksien kuin toteutuneiden peliesitystenkin kanssa.

Wiganin tavoin viime kierroksella edukseen esiintynyt Millwall palasi neljän voitottoman ottelun jälkeen voittokantaan kaataessaan Prestonin vieraissa tyylikkäästi 1–0. Voitto oli myös pelitapahtumiin nähden varsin ansaittu. Millwall on ollut yksi kauden parhaista onnistujista ja sen sarjasijoitusta kymmenentenä voi pitää peliesityksiin nähden oikeutettuna.

Odotettu pelinkuva etenee isäntien pallonhallinnan kautta, mikä sopii jo perustasoltaankin luokkaa laadukkaammille vieraille. Wigania voi kuitenkin pitää kotiedun ja konkreettisen putoamisuhan myötä marginaalisena suosikkina. Vakiossa Millwall on noussut ohueksi suosikiksi, joten edullisin merkki on kotivoitto, mutta pelin ollessa tasan Wigan hakee todennäköisesti toisella puoliajalla voittoa riskilläkin, joten myös vierasvoitto on syytä mahduttaa mukaan kupongille.