Naisten jalkapallomaajoukkueen valmennusryhmään muutoksia

Anna Signeul on Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja.

Anna Signeulin luotsaamaan jalkapallon naisten maajoukkueen valmennusryhmään tehtiin useita muutoksia.

Maaliskuun alussa Kyproksella leireilevän Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen valmennusryhmään on tehty muutoksia. Anna Signeul jatkaa edelleen päävalmentajana, mutta ryhmässä on uusi apuvalmentaja sekä vastustajien tarkkailija.

Uusi apuvalmentaja on Lars Mosander, joka on aiemmin kuluvan EM-karsinnan aikana toiminut vastustajien tarkkailijana. Mosander on aiemmin työskennellyt mm. Sixten Boströmin apuna Veikkausliigassa FF Jarossa ja HJK:ssa sekä Ruotsin Allsvenskanissa Örebro SK:ssa.

Mosander seuraa tehtävässä Maiju Ruotsalaista, joka aloitti 1. helmikuuta ruotsalaisseura Umeå IK:n F17-joukkueen valmentajana.

Lars Mosander kuvattuna Örebrossa 2010.

Mosanderin paikan tarkkailijana ottaa Palloliiton pitkäaikainen poikamaajoukkueiden valmentaja Kimmo Lipponen.

Lisäksi joukkueen aiempi fysioterapeutti Lasse Lagerblom on nimitetty joukkueen fyysiseksi valmentajaksi. Lagerblom seuraa tehtävässään Anne Mäkistä, joka siirtyi ruotsalaisseura AIK:n urheilujohtajaksi.

Naisten maajoukkueeseen etsitään vielä videoanalyytikkoa, sillä aiempi analyytikko Jussi Laitinen siirtyi toisiin tehtäviin. Lisäksi joukkueeseen etsitään vielä fysioterapeuttia.

Suomen joukkue osallistuu 2.–12. maaliskuuta Cyprus cupiin, jossa se kohtaa 5.3. Tshekin, 8.3. Thaimaan ja 11.3. Slovakian. EM-karsinta jatkuu pitkäperjantaina 10.4. Vaasassa Portugalia vastaan.