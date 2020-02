Vakio: Leicesterillä sauma kaataa kotona kovassa otteluruuhkassa oleva Manchester City

Alipelattu Stoke selkeä varmavalinta, Wiganista ohipeli Millwallia vastaan.

1 Leicester–Manchester C 12

Valioliiga: Leicesterin peliesitys Wolvesin vieraana jäi vaatimattomaksi maalittomaan tasapeliin päättyneessä ottelussa, eikä isäntien niukkaa voittoakaan olisi voinut pitää vääryytenä. City hävisi ennen taukoa Spursin vieraana 0–2, vaikka loi maaliodottamaa lähes kolmen maalin edestä. City rasittuu viikon rästiottelussa ja valmistautuu kohtamaan Real Madridin. City ansaitsee noin 55 prosentin vierassuosikkiaseman, mutta ennakkoon runsasmaalisessa kohtaamisessa voi vaihtomerkillä hakea isäntienkin menestystä.

2 Sheffield U–Brighton 1

Valioliiga: Sheffield kaatoi ennen taukoa kotonaan Bournemouthin 2–1 ja ansaitsi voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Brighton tasasi viimeksi pisteet kotonaan Watfordin kanssa 1–1, eikä tasapeliä voinut pitää pelitapahtumiin nähden vääryytenä. Odotettu pelinkuva etenee vieraiden pallonhallinnan kautta, mikä sopii kummankin joukkueen pelitapaan. Isännät on arvostettava laadukkaammaksi joukkueeksi, ja hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto nousee varmaksi asti.

3 Crystal P–Newcastle U 1X

Valioliiga: Palace joutui ennen taukoa nöyrtymään Evertonin vieraana selkeään 3-1-tappioon. Newcastle jäi viimeksi täysin Arsenalin jalkoihin hävitessään Emiratesilla 4-0. Kummankin joukkueen pistepussi on karttunut kauden edetessä pelitapahtumiin nähden onnekkaasti, mutta Palacen peliesitykset ovat olleet hieman laadukkaampia. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta, mutta maaliodottaman jäädessä varsin alhaiseksi on tasapelilläkin riveissä paikkansa.

4 Southampton–Aston Villa 1

Valioliiga: Southampton kärsi viimeksi kotonaan 1–2-tappion Burnleyä vastaan. Ottelu oli kuitenkin huomattavasti loppulukemia tasaisempi. Villan rohkea pelityyli kotona Spursia vastaan kostautui joukkueen hävittyä lopulta varsin ansaitusti 2–3. Isännät ovat lähes kaksi luokkaa laadukkaampi ryhmä ja ansaitsevat kotonaan noin 60 prosentin suosikkiaseman. Peliprosenttien säilyessä maltillisina on Soton laadukas varmavalinta.

5 Burnley–Bournemouth 12

Valioliiga: Burnley palasi tauolta hakien 1–2-vierasvoiton Southamptonista, mutta pistejako olisi kuvannut paremmin. Bournemouthin pelissä nähtiin ennen taukoa valon pilkahduksia, vaikka viimeisin ottelu Sheffieldin vieraana päättyikin ansaittuun 1–2-tappioon. Isäntiä voi pitää hieman laadukkaampana ryhmänä, mutta 44 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kaipaa vaihtomerkkiä rinnalleen.

6 Bristol C–West Bromwich X2

Championship: Bristol hävisi viimeksi Leedsin vieraana 0–1. Vaikka tappio oli niukka, ei joukkueiden välisestä selkeästä tasoerosta jäänyt epäselvyyttä. WBA tasasi pisteet kotonaan Forestin kanssa 2–2, mutta hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Bristol City on hieman sarjan keskivertojoukkueita laadukkaampi, mutta WBA:n pelillinen taso on eri kastia. WBA:n kerätessä peliä on noin 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan vierasvoiton suojaamista silti syytä harkita.

7 Leeds U–Reading FC 1

Championship: Leeds palasi odotetusti voittokantaan kaadettuaan kotonaan Bristolin 1–0. Luotujen maalipaikkojen valossa aineksia oli suurilukuisempaankin voittoon. Reading haki Sheffieldistä 3–0-vierasvoiton. Isäntien näennäisestä hallinnasta huolimatta Reading loi ottelun vaarallisimmat maalipaikat ja ansaitsi voittonsa. Reading on yllätysvalmis ryhmä, mutta Leedsin laatu on sillekin liikaa. Noin 74 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

8 Birmingham–Sheffield W 1

Championship: Birmingham pelasi jo seitsemännen tappiottoman ottelunsa tasattuaan kotonaan pisteet Brentfordin kanssa 1–1. Sheffieldin tilanne on synkkä. Viimeisin 0–3-tappio kotona Readingia vastaan oli jo kuudes ottelu ilman voittoa. Joukkueiden perustasossa ei ole merkittävää eroa, mutta peliesitysten kehitys kulkee vastakkaisiin suuntiin. Isännät ansaitsevat noin 46 prosentin suosikkiaseman, ja kotivoitto kelpaa varmaksi peliprosenttien salliessa.

9 Nottingham–QPR 1X

Championship: Forest oli viime kierroksella onnekas saadessaan vieraspisteen West Bromwichista 2–2-tasapelillä, sillä WBA hallitsi selvästi pelitapahtumia. QPR käänsi viimeksi pelin kotonaan Stokea vastaan 0–2-tappioasemasta 4–2-voitoksi. Isännät ovat noin luokkaa laadukkaampi ryhmä, ja kotivoitto toteutuu noin kerran kahdesta. Isäntien kerätessä tuntuvasti peliä on vaihtomerkillä kohteessa paikkansa.

10 Preston–Hull 1

Championship: Prestonin kuuden ottelun mittaiseksi venynyt tappioton putki tuli päätöksen joukkueen hävittyä kotonaan Millwallille 0–1. Loukkaantumisten rasittama Hull on pelannut seitsemän ottelua voitoitta. Viimeksi pisteet tasattiin kotona hieman onnekkaastikin Swansean kanssa 4–4. Preston on perustasoltaan ja viime aikaisen vireensä perusteella kiistattomasti laadukkaampi joukkue, ja kotivoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Usein osuva kotisuosikki varmaksi.

11 Stoke–Cardiff C 1

Championship: Stoken keskittyminen herpaantui jälleen joukkueen menetettyä vieraissa Ärriä vastaan 2–0-johtoasemansa ansaituksi 2–4-tappioksi. Cardiff tasasi kotonaan pisteet Wiganin kanssa 2–2. Pistejakoa voi pitää kenttätapahtumiin nähden reiluna lopputuloksena. Stoken peliesitykset ovat kotikentällä olleet vähintäänkin kelvollisia. Kotivoitto toteutuu noin 48 prosentin todennäköisyydellä. Mikäli isännät jäävät vakiossa tuttuun tapaan ilman riittävää kannatusta, on ykkönen selkeä pelivalinta.

12 Swansea–Huddersfield 1

Championship: Swansean viime kierroksen vierasottelu Hullia vastaan äityi 4–4-maali-ilotteluksi Swansean hallitessa kuitenkin pelitapahtumia. Huddersfield taisteli viimeksi pisteen Derbyn vieraana 1–1 päättyneessä ottelussa. Swansea on puolustuspään ailahteluistaan huolimatta perustasoltaan Huddersfieldia luokkaa laadukkaampi ja ansaitsee kotikentällään hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto peliprosenttien salliessa varmaksi.

13 Wigan–Millwall X2

Championship: Wigan esiintyi viime kierroksella edukseen tasatessaan pisteet Cardiffin vieraana pelinkuvan mukaisesti 2–2. Samaa voi sanoa Wiganin viikonlopun vastustajan Millwallin peliesityksestä vieraskentällä Prestonia vastaan ottelussa, jonka Millwall voitti ansaitusti 1–0. Odotettu pelinkuva etenee isäntien pallonhallinnan kautta, mikä sopii perustasoltaan laadukkaammille vieraille. Wigan ansaitsee kotiedun turvin 40 prosentin suosikkiaseman, mutta peli-ideana ohitus kiinnostaa.