Vakio: Ylipelatusta Prestonista rohkea ohipeli Millwallia vastaan

Nousuvireisten Blackburnin ja Brentfordin vierasvoitot kuuluvat kierroksen runkomerkkeihin.

1 Norwich C–Liverpool 12

Valioliiga. Norwich pelasi ennen taukoa vahvan ottelun Newcastlen vieraana. Vaikka ottelu päättyikin maalittomaan tasapeliin, olisi Norwich ansainnut pelitapahtumien hallinnallaan voiton. Ensimmäiseen säilyjän paikkaan Norwichilla on tällä hetkellä seitsemän pisteen takamatka, mutta pelejä on jäljellä riittävästi tämän kiinni kuromiseen. Helppo tehtävä ei missään nimessä ole, mutta mikäli peliesitysten taso säilyy samana ja jopa kehittyy positiiviseen suuntaan, on kaikki mahdollista. Norwich pääsee otteluun lähes parhaimmalla miehistöllään, kun loukkaantumisesta kärsivä Timm Klose on ainoa poissaolija.

Liverpool suoriutui taukoa edeltäneestä kotiottelustaan Sotonia vastaan rutiinilla, kun Anfieldin tulostaululle kirjattiin 4–0-loppulukemat. Liverpoolin Valioliigan mestaruutta voi pitää jo käytännössä varmana, mutta ensi viikolla alkava Mestarien liiga tuo Jürgen Kloppin ryhmälle tarvittavia täyden motivaation otteluita myös kevätkaudelle, mikäli hallitsevan mestarin pelit jatkuvat pitkälle pudotuspeleissä. Tauko tuli varmasti myös Liverpoolille tärkeään paikkaan ennen europelien jatkumista, ja myös rosterin terveystilanne on hyvä. Avauskokoonpanon pelaajista ainoastaan Sadio Manen pelikunto on vielä ottelun alla kysymysmerkki.

Odotettu pelinkuva on hyvin samankaltainen kuin joukkueiden kohdattua kauden ensimmäisellä kierroksella. Vieraat hallitsevat palloa, mutta Norwichille avautuu saumat nopeisiin tilanteenvaihtoihin. Kokonaismaaliodottama on korkealla. Liverpool ansaitsee ottelussa noin 75 prosentin suosikkiaseman, mutta pelaajien keskittyminen voi olla jo osittain ensi viikon UCL-ottelussa Atletico Madridia vastaan. Vierasvoitto alipelattuna on hyvä varmavalinta, mutta vaihtomerkin voi asettaa myös Norwichin todelliselle yllätykselle.

2 Middlesbrough–Luton 1

Championship. Ailahtelu Boron peliesityksissä ei näytä ottavan loppuakseen. Viikolla pisteet tasattiin heikon Wiganin vieraana 2–2, eikä Boro pystynyt pitämään johtoasemaansa edes 20 minuutin miesylivoiman turvin. Ennen kauden alkua vedonlyöntimarkkinan ylempään keskikastiin hinnoittelema joukkue on jäänyt odotuksista rajusti jälkeen ja sarjataulukon 18. sija on melko hyvin linjassa joukkueen peliesitysten kanssa.

Luton onnistui jälleen yllättämään itseään vahvemman joukkueen kotonaan kaadettuaan viikolla Sheffieldin 1–0. Luton ansaitsi voittonsa, sillä peliesitys oli sangen vahva joukkueen luodessa selvästi vieraita enemmän maaliodottamaa. Isossa kuvassa Lutonin tilanne näyttää kuitenkin lohduttomalta, eikä sen nimittäminen kauden heikoimmaksi joukkueeksi ole pahasti pielessä.

Borolla on omat vaikeutensa etenkin maalipaikkojen luomisen ja viimeistelyn kanssa, mutta kotiottelut sarjan heikoimpia vastaan se on hoitanut rutiinilla. Kotivoiton todennäköisyys nousee hieman yli 60 prosentin. Ykkönen on kelpuutettava varmaksi ylipelattuna merkkinäkin, sillä tasoero realisoituu hyvin todennäköisesti isäntien niukaksi voitoksi.

3 Leeds U–Bristol C 1

Championship. Leedsin pistemenetykset saivat jatkoa sen tasatua viikolla pisteet kotonaan kärkikamppailussa Brentfordia vastaan 1–1. Leeds oli ottelussa pelitapahtumien valossa selkeästi parempi, mutta jälleen kerran puolustuspään virheet maksoivat pistemenetyksen. Leedsin tämän hetkisessä tilanteessa on paljon yhtymäkohtia viime vuoteen, jolloin se dominoi pelillisesti sarjaa suvereenisti runkosarjassa, mutta menetti kärkisijansa lopulta kevään edetessä. Vielä ei kuitenkaan ole syytä uskoa Leedsin romahtamiseen, sillä peliesitykset ovat viikosta toiseen lähes yhtä laadukkaita.

Bristol kaatoi viikolla kotonana Derbyn 3–2, mutta pistejakoakaan ei olisi voinut pitää tasaisessa ottelussa vääryytenä. Bristol hätyyttelee nousukarsintoja, mutta on ollut läpi kauden yksi onnekkaimmista joukkueista etenkin hyökkäystehojensa osalta. Alkuvuodesta tulokset ovat olleet hyviä, mutta otteluohjelma on ollut varsin suotuisa.

Vaikka sarjataulukossa joukkueiden välinen ero ei ole kovin dramaattinen, ovat isännät lähes kaksi luokkaa laadukkaampia. Leedsin nauttiessa sekä kotietua että päivän pidempää palautumisaikaa viikkokierrokselta kohoaa kotivoiton todennäköisyys noin 68 prosentin tuntumaan. Vakiossa kotivoitto on kerännyt vain 55 prosenttia kannatusta joten ykkönen on kierroksen laadukkaimpia varmavalintoja.

4 Fulham–Barnsley 1

Championship. Fulham tasasi viikolla pisteet Millwallin vieraana 1–1, ja pistejakoa voi pitää melko tarkkana kuvauksena pelitapahtumista. Fulhamin alkuvuosi on sujunut varsin mallikkaasti, kun ainoa tappio on vuoden ensimmäiseltä kierrokselta. Fulhamin sijoitus on näyttänyt koko kauden sementoituneen sarjataulukossa kolmanneksi, mutta pelivoimaltaan se jää Brentfordin sekä kärkikaksikon jälkeen.

Barnsley oli viikolla aavistuksen epäonninen hävitessään kotonaan Birminghamille 0–1, sillä joukkueet loivat saman verran maalipaikkoja. Hiekka tiimalasissa käy sarjan pohjille jumittuneen joukkueen osalta vähiin kierros kierrokselta. Todennäköisyydet ovat rajusti sarjassa säilymistä vastaan, vaikka peliesitykset ovat eittämättä parantuneet siitä, mitä ne heikoimmillaan kauden aikana ovat olleet. Vedonlyönnillisesti Barnsley saattaa olla edullinen kohde tulevissa kotipeleissään, mutta vieraissa sarjan parhaita joukkueita vastaan se ei herätä kiinnostusta.

Tasoero puhuu isäntien hyväksi omaa kieltään, ja kotivoitto toteutuu noin 67 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa suursuosikkia on painotettu runsaasti, mutta vaihtomerkeille löytyy kierroksella parempaakin käyttöä.

5 Birmingham–Brentford 2

Championship. Birmingham on pelannut jo peräti kuusi ottelua tappioitta kaadettuaan viikolla Barnsleyn vieraissa 1–0. Pelitapahtumien valossa voittoa ei kuitenkaan voi pitää täysin oikeutettuna, sillä joukkueet loivat ottelussa saman verran maalipaikkoja. Pistejako olisi kuvannut huomattavasti oikeudenmukaisemmin ottelua. Barnsley-ottelua lukuun ottamatta Birminghamin peliesitysten taso on kulkenut käsi kädessä positiivisten tulosten kanssa, ja joukkueen on myös pelillisesti kelpo iskussa.

Brentford tasasi viikolla pisteet Leedsin vieraana 1–1 ja oli pelitapahtumien valossa vastaanottavana osapuolena. Tämä on sinänsä loogista, sillä Leedsiä on viime aikaisista heikoista tuloksista huolimatta arvostettava edelleen sarjan parhaana joukkueena. Brentfordin alkuvuosi on sujunut hyvässä nosteessa ja pisteitä on kertynyt syyskautta tiheämmällä tahdilla. Tämä lupaa hyvää suoraa nousua tavoittelevalle joukkueelle.

Isäntien hyvästä vireestä huolimatta Brentford nousee kaksi luokkaa laadukkaampana joukkueena lähes 50 prosenttiseen vierassuosikiksi. Pelikansa on turhan vakuuttunut Birminghamin viime aikaisista suorituksista ja vierasvoitto on kymmenisen pinnaa alipelattu. Kakkonen kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

6 Preston–Millwall X2

Championship. Preston voitti viikolla Stoken vieraissa 2–0. Isännät kuitenkin hallitsivat pelitapahtumia, eikä Prestonin voittoa voinut pitää erityisen ansaittuna. Isossa kuvassa North End on jälleen parantanut otteitaan ailahtelevan loppuvuoden jälkeen ja etenee vakuuttavassa kuuden ottelun tappiottomassa putkessa. Näistä voittoja on peräti neljä. Joukkue on tällä hetkellä sarjataulukossa kuudentena, mutta takana on useampi nousukarsintapaikkaa havitteleva joukkue muutaman pisteen iskuetäisyydellä. Ailahteluun ei ole enää varaa.

Millwall tasasi viikolla pisteet kotonaan Fulhamin kanssa 1–1 ja pistejakoa voi pitää pelinkuvan mukaisena lopputuloksena. Millwallin hurja vire on viime viikkoina laantunut ja takana on nyt neljä ottelua voitoitta. Huomionarvoista on kuitenkin se, että kaikissa neljässä ottelussa se on kohdannut itseään laadukkaampia joukkueita, kun vastassa ovat olleet Leeds, Sheffield, WBA ja Fulham.

Prestonia voi pitää hieman parempana joukkueena, mutta isäntien hallinnan kautta etenevä pelinkuva sopii hyvin Millwallille. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on kerännyt lähes kymmenen prosenttia liikaa peliä, joten kovavireinen North End asetetaan rohkeasti ohituskaistalle!

7 Sheffield W–Reading FC 1

Championship. Sheffieldin pelillinen taso on ollut viime viikot laskussa, mistä viimeisimpänä osoituksena viikolta 0–1-vierastappio sarjan heikoimpiin lukeutuvaa Lutonia vastaan. Erityisen huolestuttavaa oli kuitenkin joukkueen heikko peliesitys niin Lutonia kuin viime viikonloppuna 1–1-tasapeliin pättyneessä vierasottelussa Charltonia vastaan. Sheffield lähti kumpaankin otteluun selkeänä suosikkina, mutta oli molemmissa pelitapahtumien valossa altavastaaja.

Reading joutui viikolla nöyrtymään kotonaan WBA:ta vastaan 1–2 tappioon, joka oli myös pelitapahtumien valossa ansaittu. Reading on voittanut tämän vuoden puolella pelaamistaan kahdeksasta ottelusta vain yhden, kun vuosi päättyi hyvässä vireessä neljän peräkkäisen voiton sarjaan. Reading on sarjataulukossa 16. sijalla, mikä kuvannee melko tarkasti joukkueen tämän hetkistä pelivoimaa.

Kumpikin joukkue on pelannut viime aikoina useita odotuksiin nähden heikkoja otteluita, mutta Sheffieldiä voinee pitää edelleen paremman materiaalinsa turvin laadukkaampana joukkueena. Kotivoitto toteutuu noin 50 prosentin todennäköisyydellä, johon myös pelivalinta kohdistuu vakiossa oikein rastitetussa kohteessa.

8 Charlton–Blackburn 2

Championship. Charlton vastasi yhdestä viikkokierroksen pommeista, kun joukkue haki tiistaina 1–0-vierasvoiton Nottinghamista. Suorituksen arvoa nostaa hyvään tulokseen johtanut laadukas peliesitys, jossa Charlton pystyi pitämään isännät poissa laadukkailta maalipaikoilta ja onnistuiitse muutaman kerran rakentamaan vastaavia. Yhdestä hyvästä pilaesityksestä ei kuitenkaan sovi innostua liikaa. Pelivoimaltaan Charlton kuuluu sarjan heikoimpiin joukkueisiin.

Blackburn otti viikolla kotonaan suvereenin 3–0-voiton Hullista. Loppulukemat kuvasivat melko hyvin tasoeroa. Blackburn on kuin varkain nostanut hiljalleen tasoaan, ja ensimmäisellä nousukarsintapaikalla oleva Preston on enää kuuden pisteen etäisyydellä. Mikäli sama kehityskulku jatkuu ja onni on myötä, ei Roversia sovi vielä sulkea edes karsintojen ulkopuolelle.

Charlton esiintyi kiistatta edukseen viikkokierroksella, mutta vieraiden positiivinen trendi on jatkunut jo kuukauden päivät. Blackburn on noin kaksi luokkaa laadukkaampi joukkue ja ansaitsee vieraskentälläkin noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kakkonen on pari prosenttia alipelattu, joten vieraat rastitetaan varmaksi.

9 Cardiff C–Wigan 1X

Championship. Cardiff on äitynyt alkuvuodesta vakuuttavaan iskuun. Edellinen ja ainut tappio on vuoden ensimmäiseltä kierrokselta. Viikonloppuna kaatui Luton vieraissa 1–0 hallitulla peliesityksellä ja keskiviikkona Huddersfield niin ikään vieraskentällä 3–0. Huddersfieldia vastaan joukkue sai apuja isäntien luokattomalta puolustuspelaamiselta, mutta voitto oli joka tapauksessa pelitapahtumiin nähden ansaittu.

Wigan tasasi viikolla pisteet kotonaan Boron kanssa 2–2. Pistejakoa voi juuri ja juuri pitää oikeudenmukaisena, vaikka Boro loi ottelussa hieman enemmän maaliodottamaa. Wigan on taulukon mukaisesti yksi sarjan heikoimmista joukkueista, mutta putoamisuhan ollessa realistinen on Wigan nostanut peliesitystensä tasoa viime viikkoina.

Cardiff lähtee kotikentällään otteluun selvänä suosikkina, mutta vieraat pääsevät peliin päivän pidemmällä palautumisajalla. Keskimääräistä alhaisemmaksi jäävä maaliodottama laskee kotivoiton pinnoja. Kotivoitto toteutuu noin 50 prosentin todennäköisyydellä. Vaikka kotivoittoa on vakiossa pelattu runsaasti, on se syytä mahduttaa mukaan riveihin. Alipelattu risti on syytä nostaa mukaan rivien arvoa nostamaan.

10 Derby–Huddersfield X2

Championship. Derbyn orasta voittoputki katkesi viikolla Bristolin vieraana isäntien voittaessa 3–2. Pistejakoa olisi kuitenkin voinut pitää parhaiten pelitapahtumia kuvaavana lopputuloksena. Alkuvuosi on sujunut Derbylta hyvässä nosteessa, jota on eittämättä auttanut konkari Wayne Rooneyn liittyminen mukaan joukkueen vahvuuteen. Viime kauden suoritukseen ja nousukarsintoihin joukkue ei tällä kaudella yllä, mutta runsaasti viime kauteen nähden muuttuneen joukkueen suoritusta voi toistaiseksi pitää onnistuneena.

Huddersfield hävisi viikolla kotonaan Cardiffia vastaan 0–3. Huddersfield hallitsi ottelua näennäisesti ja loi useita matalan odottaman paikkoja, mutta antoi myös vieraille useita huippupaikkoja, joista myös vieraiden maalit syntyivät. Huddersfield on sarjassa 20. sijalla, mutta ansaitsisi sijoituksen muutaman pykälän korkeammalta. Putoamisviivaan on kuitenkin matkaa vain viisi pistettä. Terrierien kannalta huolestuttavinta on runsaasti huippupaikkoja vastustajille lahjoittava puolustuslinja.

Derby on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta. Vakiossa kotivoitto on kuitenkin raapaistu pelikansan toimesta lähes 70 prosenttiseen kannatukseen, joten pelivalintana on isännät pakko asettaa ohituskaistalle.

11 QPR–Stoke 1

Championship. QPR tasasi viikolla pisteet Swansean vieraana maalittomaan tasapeliin päättyneessä ottelussa. Pistejakoa voinee pitää oikeudenmukaisena lopputuloksena, vaikka QPR loi jopa aavistuksen enemmän maalipaikkoja. QPR ei ole voittanut viiteen otteluun, mutta peliesitykset ovat olleet Swansea-ottelun tavoin kelvollisia.

Stoke hävisi keskiviikkona kotonaan Prestonille 0–2. Kuten joukkueen tyyliin on viimeisen vuoden ajan kuulunut, ei se pelitapahtumien valossa olisi ansainnut tappiota. Stoken tilannetta on vaikea selittää, sillä joukkue luo itse enemmän paikkoja kuin luovuttaa vastustajalle, mikä yleensä pitkässä juoksussa realisoituu myös sarjapisteinä. Stoken kohdalla pitkään jatkunut rämpiminen suhteessa joukkueen tasoon on varmasti aiheuttanut ongelmia pelaajien itseluottamuksessa, mikä on näkynyt pelitason ailahteluna jopa otteluiden sisällä.

QPR nauttii viikolta päivän pidempää palautumisaikaa ja halaajaa takaisin voittokantaan kotiyleisönsä edessä. Stoke joutunee ottamaan aktiivisemman roolin pallonhallinnan kautta, mikä tukee kummankin joukkueen vahvuuksia. Kotivoitto toteutuu hieman alle 40 prosentin todennäköisyydellä ja on jäämässä yllättäen alipelatuksi. Ykkönen on rohkea, mutta edullinen varmavalinta.

12 Oxford U–Sunderland 1X

Ykkösliiga. Oxford tasasi tiistaina pisteet Burtonin vieraana 2–2, ja pistejakoa voi pitää varsin tarkkana kuvauksena pelitapahtumista joukkueiden luodessa lähes identtisen määrän laadukkaita maalipaikkoja. Alkuvuosi on ollut Oxfordille haastava. Vaikka eroa nousukarsintapaikoihin on jo ehtinyt kertyä, nousukarsintoihin yltämistä voi pitää vielä realistisena.

Sunderland kaatoi tiistaina kotona selvästi heikomman Rochdalen 3–0, ja loppulukemat kuvasivat melko tarkasti kentällä nähtyä tasoeroa. Viime vuodet ovat olleet Sunderlandille synkkiä, eikä perinteikäs ja Valioliiga-tason fasiliteetit omaava seura missään nimessä kuulu kolmanneksi korkeimmalle sarjatasolle. Kuluva kausi on ollut pelillisesti vakuuttava, mutta vasta tämän vuoden puolella laadukkaat peliesitykset ovat alkaneet näkyä myös sarjapisteiden muodossa. Sunderland on tämän vuoden puolella pelaamistaan 11 ottelusta hävinnyt vain yhden.

Vieraita voi pitää hieman laadukkaampana joukkueena, mutta Oxford on kotikentällään vaikeasti kaadettavissa. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti, ja isännät on perusteltua nostaa marginaaliseen suosikkiasemaan. Vakiossa pelaajien raha on virrannut hyvävireisten vieraiden suuntaan, joten uidaan vastavirtaan ja rasitetaan kohde edullisella 1X-yhdistelmällä.

13 Portsmouth–Shewsbury 1

Ykkösliiga. Portsmouthin viiden peräkkäisen voiton sarja tuli päätökseen tiistaina joukkueen hävitessä Coventryn vieraana 0–1. Niukkaa tappiota voi pitää pelitapahtumiin nähden ansaittuna, sillä isäntien hyökkäyspelaaminen oli laadukkaampaa ja Portsmouthin yritykset jäivät maaliodottamiltaan varsin alhaisiksi. Portsmouth kuuluu sarjasijoituksensa mukaisesti sarjan parhaisiin, mutta nousu Championshipiin vaatii vielä entisestään tasonnostoa loppukevään aikana.

Arkikierros ei tuonut yhdeksän pelin voitottomassa putkessa rämpivälle Shewsburylle helpotusta, kun joukkue hävisi samantasoiselle Accringtonille kotona 0–2. Ottelu eteni Shewsburyn näennäisessä hallinnassa, mutta laadukkaille paikoille joukkue ei päässyt. Tasapeliä olisi kuitenkin voinut pitää oikeudenmukaisempana lopputuloksena. Shewsbury on tukevasti alemassa keskikastissa, eikä putoaminen ole alkukaudesta kerättyjen pisteiden takia enää realistinen uhka.

Isännät ansaitsevat noin kaksi luokkaa laadukkaampana joukkueena 67 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt peliä kymmenisen prosenttia liikaa peliä, mutta hyvien suosikkivarmojen ollessa kortilla ei vaihtomerkkejä kannata kuluttaa vieraiden venymiskykyyn.