Vaimo oli kuolemankielissä synnytyssalissa – kertoi miehen lähteneen kesken kaiken harjoituksiin

Julie Neville kertoi englantilaislehdelle, miten hänen aviomiehensä lähti synnytyssalista jalkapalloharjoituksiin vuonna 2004.

Phil Neville on entinen huippujalkapalloilija ja nykyinen valmentaja, jolle pallo on aina ollut ykkönen. Hän on kertonut katuneensa marssijärjestystä vain kerran: hän jätti vaimonsa synnytyssaliin 2004 ja lähti kesken kaiken jalkapalloharjoituksiin.

Hänen vaimonsa Julie Neville oli silloin synnyttämässä perheeseen toista lasta, Isabellaa. Vaimo oli joutunut olemaan sairaalassa jo viikkoja lapsiveden tultua ennen aikojaan.

Phil Neville oli ollut uskollisesti vaimonsa vierellä sairaalassa niin paljon kuin pystyi. Yhtenä päivänä tilanne kääntyi erittäin pahaksi.

Julie Neville sai valtavia verenvuotoja ja lapsi oli synnytettävä.

– Olin aika huonossa kunnossa siinä vaiheessa. Luulin kuolevani. Ja hän (Phil) sanoi lähtevänsä harjoituksiin. Äitini oli kotonamme yksivuotiaan lapsemme kanssa, joten olin yksin synnytyssalissa, Neville kertoi Manchester Evening Newsin laajassa haastattelussa.

Lapsen sydän pysähtyi perheenisän lähdön jälkeen.

Phil palasi sairaalaan saatuaan tiedon tilanteen pahenemisesta. Häntä ei päästetty saliin, koska lapsen sydän oli pysähtynyt.

Lapsi syntyi sektiolla.

Kauhunhetket ovat jo kaukana takanapäin. Perhe nauttii yhdessäolosta silloin, kun pystyy. Esimerkiksi näin Nevillet hymyilivät viime uutenavuotena:

Phil ja Julie, molemmat 43, ovat olleet naimissa 20 vuotta. Heillä on kaksi lasta: Isabella-tyttären lisäksi poika Harvey, joka pelaa jalkapalloa Manchester Unitedin alle 18-vuotiaiden joukkueessa.

”Olen niukasti kakkonen”

Julie Neville kertoi haastattelussa perheen arvomaailmasta ja roolijaoista. Hän hyväksyy tilanteen, jossa hänen miehensä elää jalkapallon ehdoilla ja hän pyörittää perheen arkea.

Julie Neville tykkää ruoanlaitosta, josta on myös kirjoittanut kirjan. Hänen Instragram-tililtään löytyy paljon ruokaan liittyviä kuvia.

Perheen roolijaot eivät ole tulleet yllätyksenä.

– Philip kertoi minulle jo melko varhain rakastavansa minua erittäin paljon, ja että siitä huolimatta olen niukasti kakkonen jalkapallon jälkeen. En ole loukkaantunut asiasta. Hän elää jalkapallolle.

Perhe kävi tervehtimässä Phil Nevilleä (vas.) jalkapallon naisten MM-kisoissa Ranskassa viime kesänä. Oikealla Harvey-poika ja keskellä edessä vaimo Julie.

Haastattelun perusteella Phil ei ole kotona käytännön miehiä.

– Olemme olleet naimisissa 20 vuotta ja yhdessä 23 vuotta, eikä hän ole koskaan tehnyt minulle drinkkiä. Kyse ei ole siitä, etteikö hän tekisi jos osaisi, mutta hän ei vain osaa, vaimo kertoi lehdelle.

Iisisti vaan. Phil Neville pärjää paremmin jalkapallossa kuin drinkinteossa.

Phil Neville pelasi urallaan yhteensä yli 500 ottelua Englannin Valioliigassa ManUssa ja Evertonissa. Hän voitti ManU-vuosinaan mm. kuusi liigamestaruutta. Maaotteluita englantilaiselle kertyi 59.

Hän ansaitsi uransa aikana miljoonia. Julie Neville on julkaissut kuvia perheen kodista, josta löytyy mm. erillinen elokuvateatteri.

”Olen itsenäinen”

Nykyään herra Nevillen pitää kiireisenä työ Englannin naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajana. Hän aloitti työssään tammikuussa 2018, ja valintaa pidettiin silloin yllätyksenä.

Phil Neville on intohimoinen jalkapallomies.

Julie Nevillen mukaan mies oli aluksi lähes peloissaan hypätessään naisten futismaailmaan.

– Hän luultavasti ajattelee olevansa mies naisen työssä – että lopulta joku nainen ottaa hänen työnsä. Siihen asti hän yrittää tehdä parhaansa. Minä olen itsenäinen ja suunnittelen kaiken mitä teen, oli se sitten lasten kanssa tai itsekseni. Jos hän on mukana, se on bonus.