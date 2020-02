Vakio: Leedsiin riittää yhä luottoa

Preston ja QPR saanevat lähtökohtiin nähden liikaa kannatusta, joten niistä otetaan ohipeli.

1 Norwich C–Liverpool 12

Valioliiga: Norwich pelasi ennen taukoa vahvan ottelun Newcastlen vieraana, vaikka ottelu päättyikin maalittomaan tasapeliin. Liverpool suoriutui taukoa edeltäneestä kotiottelustaan Sotonia vastaan rutiinilla, kun Anfieldin tulostaululle kirjattiin 4–0-loppulukemat. Liverpool ansaitsee hieman yli 70 prosentin suosikkiaseman, mutta tulevan viikon UCL-ottelu voi näkyä kokoonpanoissa sekä keskittymisessä. Vaihtomerkki jättää kotijoukkueen yllätykselle mahdollisuuden.

2 Middlesbrough–Luton 1

Championship: Boro onnistui pitkästä aikaa luomaan kiitettävän määrän maalipaikkoja hävitessään niukasti Brentfordin vieraana 2–3. Lutonin peliesitys jäi vaatimattomaksi joukkueen hävittyä kotonaan QPR:lle 0-1. Loppulukemat kuvasivat melko tarkasti pelin kulkua. Boron suosikkiasema on kiistaton, eikä noin 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuvaa kotivoittoa lähdetä kohteessa varmistelemaan vaihtomerkein.

3 Leeds U–Bristol C 1

Championship: Leedsin korttitalo huojuu huojumistaan, kun viikonloppuna tuli 0–2-tappio Forestin vieraana. Forest onnistui pitämään Leedsin poissa vaarallisilta maalipaikoilta ja tappiota voi pitää ansaittuna. Bristol kärsi kotonaan 1–3-tappion Birminghamia vastaan, vaikkei ollut merkittävästi heikompi osapuoli. Uskoa Leedsiin ei sovi menettää ja suosikkiasema onnekasta Bristolia vastaan kipuaa 70 prosentin tuntumaan. Ykkönen varmaksi.

4 Fulham–Barnsley 1

Championship: Fulham voitti viimeksi Blackburnin vieraissa 1–0 ja ansaitsi niukan voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Barnsley esiintyi odotuksiin nähden laadukkaasti tasattuaan kotonaan pisteet Sheffieldin kanssa 1–1. Pistejako oli linjassa myös pelitapahtumien kanssa. Vieraiden peliesityksissä on nähty valon pilkahduksia, mutta tasoero on ottelussa isäntien hyväksi julma. Hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuluu kierroksen runkovarmoihin.

5 Birmingham–Brentford X2

Championship: Birmingham pelasi jo viidennen perättäisen tappiottoman ottelun kaataessaan vieraissa Bristolin 3–1. Brentford oli kotonaan yllättävissä vaikeuksissa Boron kanssa, mutta taisteli kuitenkin lopulta 3–2-voiton. Tasoero on isäntien hyväksi selkeä, ja vierasvoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Brentfordilla on viikolta alla haastava ottelu Leedsiä vastaan, joten vierasvoittoa on syytä suojata asettamalla vaihtomerkki ristille.

6 Preston–Millwall X2

Championship: Preston haki viimeksi täydet pisteet 2–1-vierasvoitolla Wiganista, vaikka pelitapahtumat kielivät tasaisesta ottelusta. Millwall hävisi kotonaan WBA:lle 0–2, muttei ollut ottelussa loppulukemia vastaavalla tavalla heikompi. Preston on pelannut viime viikot tappioitta kohdatessaan sarjan heikoimpia joukkueita, kun taas Millwall on menettänyt pisteitä itseään laadukkaammille joukkueille. Kotivoitto toteutuu noin 43 prosentin todennäköisyydellä, mutta isäntien kerätessä peliä on peli-ideaa mielekästä hakea Millwallin laidalta.

7 Sheffield W–Reading FC 1

Championship: Sheffield tasasi viimeksi pisteet Barnsleyn vieraana 1–1. Sheffield oli kykenemätön haastamaan isäntiä voittoon oikeuttavalla tavalla. Reading oli aktiivisempi osapuoli kotonaan Hullia vastaan, mutta päästi myös vieraat maalipaikoille. Ottelu päättyi lopulta 1–1. Sheffieldin hyökkäystehot ovat heikentyneet, mutta kokonaisuutena joukkuetta on edelleen arvostettava Readingin edelle. Hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuva kotivoitto kelpaa peliprosenttien salliessa varmaksi.

8 Charlton–Blackburn X2

Championship: Charlton jäi viime kierroksella Stoken jalkoihin kärsiessään 1–3-vierastappion. Charlton putosi myös pelillisesti isäntien kyydistä jo varhain. Blackburnin neljän ottelun tappioton putki tuli päätökseen joukkueen hävittyä kotonaan Fulhamille 0–1. Niukka tappio oli myös pelitapahtumien valossa ansaittu. Isännät ovat kaksi luokkaa laadukkaampia ja ansaitsevat noin 40 prosentin vierassuosikkiaseman. Vierasvoiton varmistus vaihtomerkillä on kuitenkin tarpeen.

9 Cardiff C–Wigan 1

Championship: Cardiff otti viimeksi hallitun 1–0-vierasvoitton Lutonin vieraana ja onnistui hyödyntämään harvat maalipaikkansa tehokkaasti. Wigan hävisi viimeksi kotonaan Prestonille 1–2, mutta pelitapahtumien valossa pistejako olisi ollut loogisin lopputulos tasaisessa ottelussa. Cardiffin lepo jää viikkokierroksen jäljiltä lyhyemmäksi, mutta tasoero pitää isännät silti kotonaan hieman yli 50 prosentin suosikkeina. Ykkönen peliprosenttien salliessa varmaksi.

10 Derby–Huddersfield 1

Championship: Derby nappasi viimeksi täydet kolme pistettä Swansean vieraana 3–2-voitollaan. Maalipaikat menivät kuitenkin Swansealle, eikä voittoa voi pitää täysin ansaittuna. Huddersfield palasi voittokantaan QPR:n kustannuksella voittaen kotonaan 2–0, mutta ottelu oli huomattavasti loppulukemia tasaisempi. Derby on joukkueista vahvempi ja etenkin kotonaan esiintynyt viime viikot vakuuttavasti. Noin kerran kahdesta toteutuva kotivoitto nousee kohteessa varmaksi.

11 QPR–Stoke X2

Championship: Stoke palasi väkevästi voittokantaan, kun Charlton kaatui 3–1. QPR kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappion Huddersfieldin vieraana 0–2, mutta pelitapahtumiltaan tasaisessa väännöstä ei pistejakoa olisi voinut pitää vääryytenä. Stoken suunta on viimein tulostenkin valossa ylöspäin. QPR saa päivän lepoedun viikolta ja on kotiedun turvin marginaalinen suosikki. Isäntien kerätessä peliä ohitus palkitaan.

12 Oxford U–Sunderland 1X

Ykkösliiga: Oxford nöyrtyi viimeksi Peterborough’n vieraana 0–4-tappioon, eikä onnistunut uhkaamaan isäntien johtoa edes pelattuaan puolituntia ylivoimalla. Sunderland otti tärkeän onnistumisen viikonloppuna kaataessaan kotonaan Ipswichin 1–0. Joukkue hallitsi myös pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Joukkueiden välillä ei ole merkittävää tasoeroa, mutta kotietu nostaa isännät noin 40 prosentin suosikkiasemaan. Runsas rastitus on kohteessa tarpeen.

13 Portsmouth–Shewsbury 1

Ykkösliiga: Portsmouthin hurja vire ei ota laantuakseen. Viikonloppuna kaatui vieraskentällä Tranmere 2–0. Vaikka ottelu oli loppulukemia tasaväkisempi, ansaitsi Portsmouth voittonsa. Shewsburyn edellinen sarjavoitto on joulukuun lopulta. Viimeksi tasattiin pisteet MK Donsin kanssa 1–1, ja pistejako oli linjassa pelitapahtumien kanssa. Tasoeroa on isäntien hyväksi riittämiin, ja noin 65 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.