Pelen poika kertoi ikäviä tietoja isänsä terveydentilasta – futislegenda on kotinsa vanki

Kolminkertainen maailmanmestari Pele täyttää tämän vuoden lokakuussa 80 vuotta. Jalkapallolegendan nykyinen elämä on kuitenkin kaukana juhlasta. Pelen poika Edinho kertoi Globo Esporten haastattelussa, että hänen isänsä on nykyisin masentunut ja kotinsa vanki.

Pelen ongelmat juontavat juurensa epäonnistuneeseen tekolonkkaleikkaukseen. Leikkauksen jälkeinen kuntoutuskin meni pieleen. Nykykunto masentaa yhtä kaikkien aikojen parasta jalkapalloilijaa.

– Hän oli lajinsa kuningas, jota kaikki kunnioittivat ja nyt hän ei pysty edes kävelemään kunnolla. Hän häpeää ja ujostelee tilannetta suuresti, Edinho sanoi.

Edinho kertoi, että Pele ei leikkauksen jälkeen kyennyt ensin kävelemään lainkaan. Nykyisin ex-hyökkääjä pystyy liikkumaan rollaattorin avulla. Terveysmurheidensa vuoksi Pele ei enää halua esiintyä julkisuudessa.

– Hän ei tahdo muiden näkevän häntä, joten hän pysyy kotona. Hän on nykyisin kuin erakko.

49-vuotias Edinho on entinen ammattilaismaalivahti. Hän työskentelee nykyisin isänsä ex-seuran Santosin junioripuolella. Edinho pääsi viime syyskuussa koevapauteen vankilasta, jossa hän kärsi tuomiota rahanpesusta ja huumekaupasta.

Globolle Edinho vakuutti olevansa syytön.

Vuosisadan paras

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa valitsi Pelen ja Diego Maradonan 1900-luvun parhaiksi jalkapalloilijoiksi vuonna 2000.

Pelen oikea nimi on Edson Arantes do Nascimento, mutta hänet on tunnettu lempinimellään jo kouluajoistaan lähtien.