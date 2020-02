Vakio: Lutonin yllätys idea-haku

Ylipelatuista Readingistä ja Peterborough’sta ohipeli.

1 Brighton–Watford 1

Valioliiga. Brighton joutui tyytymään pistejakoon vierasottelun West Hamia vastaan päätyttyä 3–3. Brighton loi ottelussa selvästi enemmän maalipaikkoja, mutta sen omat puolustuspään nukahdukset maksoivat jälleen täydet kolme pistettä. Täksi kaudeksi Brightonin puikkoihin tullut Graham Potter on saanut paljon kiitosta kauden aikana tehdystä työstään ja Brightonin pelityylin muuttamisesta huomattavasti paria viime kautta pallollisempaan suuntaan. Peliesitykset ja tulokset eivät ole linjassa keskenään, ja vedonlyönnillisesti Brighton voi olla kevään parhaita joukkueita kevätkaudella. Brightonin loukkaantumistilanne on hyvä, sillä ainoastaan Dan Burn on viikonloppuna sivussa kokoonpanosta.

Watford hävisi kotonaan Evertonille 2–3. Vaikka se hukkasi ottelussa 2–0-johtoasemansa, oli tappio pelitapahtumien valossa varsin ansaittu. Watford on parantanut peliesityksiään kauden kolmantena managerina puikkoihin hypänneen Nigel Pearsonin alaisuudessa, mutta aika tiimalasissa käy kierros kierrokselta vähiin edelleen vahvasti putoamisuhan alla olevalla joukkueella. Sivussa viikonloppuna Brightonia vastaan ovat varmasti Daryl Janmaat ja Kiko Femenia sekä epävarmoina osallistujina Ismaila Sarr, Nathaniel Chalobah ja Tom Cleverley.

Voitot karttavat Brightonia hyvistä peliesityksistä huolimatta, eikä laadukkaiden peliesitysten jatkumisen puolesta vedonlyöminen vaikuta huonolta strategialta. Kauden viides kotivoitto toteutuu noin 50 prosentin todennäköisyydellä ja ykkönen kelpuutetaan varmaksi muutaman pinnan ylipelattunakin.

2 Blackburn–Fulham X2

Championship. Blackburn saa kiittää Boron heikkoa viimeistelyä viime kierroksen vieraspisteestään vierailun Middlesbroughiin päätyttyä 1–1-pistejakoon. Tuloksellisesti Blackburnin viime viikot ovat sujuneet erinomaisesti joukkueen onnistuttua välttämään tappion neljässä peräkkäisessä ottelussa sinällään haastavasta otteluohjelmasta huolimatta. Peliesitykset eivät kuitenkaan ole oikeuttaneet joka kerta pisteisiin, ja samaa voi sanoa myös Blackburnin peliesitysten ja tulosten välisestä suhteesta koko kauden osalta.

Fulham voitti viime kierroksella Huddersfieldin kotona 3–2. Ottelussa nähtiin runsaasti maaleja suhteessa maalipaikkoihin, ja pistejako olisi kuvannut voimasuhteita paremmin. Fulhamin alkuvuosi on sujunut varsin vakuuttavasti pois lukien vuoden ensimmäisenä päivänä tullut 1–2-kotitappio Readingia vastaan. Paikka kärkikahinoissa on ansaittu, mutta pelillisesti Fulham jää pykälän terävimmän kärjen taakse.

Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä, ja Fulham nousee vieraskentästä huolimatta noin 40 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa Fulham on jäämässä liian pienelle kannatukselle, joten edullinen vierasvoitto tasapelivarmistuksella määrittelee askelemerkit kakkoskohteessa.

3 Brentford–Middlesbrough 1

Championship. Brentford ei antanut armoa jyrätessään viimeksi vieraissa Hullin yli 5–1-voitollaan. Loppulukemat kuvasivat melko hyvin isäntien ylivoimaa. Brentford oli alkukaudesta epäonninen, mutta luotto prosessiin on kannattanut. Joukkue on tällä hetkellä ansaitusti sarjan kärkisijoilla, eikä suora sarjanousukaan ole mahdotonta kauden päätteeksi.

Boron heikko viimeistely jätti joukkueen jälleen ilman voittoa. Kotiottelun Blackburnia vastaan päättyi 1–1, vaikka laadukkaita maalipaikkoja luotiin useammankin maalin edestä. Sama laulu on jatkunut Boron osalta läpi kauden. Katseita onkin Koillis-Englannissa alettu siirtämään hiljalleen kohti ensi kauden joukkueen rakentamista, sillä tällä kaudella ei liioin olla ajautumassa nousukarsintoihin eikä myöskään putoamiskamppailuun.

Brentford kilpailee tosissaan noususta Valioliigaan ja ansaitsee kotonaan noin 57 prosentin suosikkiaseman vaisua Middlesbroughia vastaan. Ykkönen on kerännyt Vakiossa hurjasti rahaa taakseen, mutta kotivoitto on pakko naulata varmaksi 10 prosenttia ylipelattunakin sillä suursuosikit ovat kierroksella kortilla.

4 Huddersfield–QPR X2

Championship. Huddersfield hävisi viimeksi Fulhamin vieraana 2–3, mutta pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Huddersfield onnistui jopa luomaan hieman selvänä suosikkina otteluun lähtenyttä Fulhamia enemmän maaliodottamaa. Huddersfieldin kausi on ollut odotetun haastava sarjaportaan vaihtuessa edelliskauden päätteeksi, ja tämän hetkisen sarjasijoitus 20 kuvaa melko hyvin joukkueen pelillistä tasoa.

Myös QPR oli epäonninen hävitessään kotona Bristolille 0–1, sillä Ärrät loivat jopa aavistuksen enemmän maaliodottamaa. Vähintään tasapelipiste olisi ollut oikeutettu. QPR on tämän vuoden puolella ottanut kaksi maukasta kotivoittoa Leedsistö ja Swanseasta, mutta muutoin heikkoihin tuloksin mahtuu huonoa onnea. Ärriä voi pitää nykyistä sarjasijoitustaan parempana joukkueena.

Vieraita voi pitää noin puoli luokkaa laadukkaampana ryhmänä, mutta Huddersfield ansaitsee kotiedun turvin noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kohde on oikein pelattu, joten pelivalinnaksi nousee suuren todennäköisyyskentän kattava ristikaksi.

5 Reading FC–Hull X2

Championship. Reading tasasi viimeksi sarjassa pisteet Cardiffin vieraana 1–1 ollen onnekas isäntien viimeistelyn pettäessä laatupaikoista huolimatta. Joukkueet kohtasivat keskiviikkona uudelleen FA-cupin uusinnassa, jossa Reading eteni rangaistuspotkukilpailun päätteeksi seuraavalle kierrokselle yhteismaalein 5–4. Reading oli syyskaudella pitkään epäonninen peliesityksiinsä nähden, mutta tämän hetkinen sarjasijoitus tasaisessa keskikastissa vastaa melko tarkasti joukkueen pelistä kertovia tunnuslukuja.

Hullin synkkä alkuvuosi sai jatkoa sen hävitessä viimeksi kotonaan Brentfordille nöyryyttävästi 1–5. Loppulukemat eivät jättäneet epäselvyyttä kentällä nähdystä tasoerosta. Hull on hävinnyt viisi viimeistä otteluaan, joista kuitenkin vain viime viikonlopun ottelussa Brentfordia vastaan se jäi myös pelitapahtumien valossa selvästi alakynteen. Mukaan mahtui myös odotuksiin nähden laadukas peliesitys Chelseaa vastaan ottelussa, joka päättyi lontoolaisten 2–1-voittoon.

Kumpikin halaajaa takaisin voittokantaan, mutta vieraita on viime aikaisista heikoista tuloksista huolimatta pakko arvostaa laadukkaammaksi ryhmäksi. Viikkopelissään rasittuneet isännät ansaitsevat kotiedun turvin 45 prosenttisen suosikkiuden, mutta yli 50 prosenttisiksi kohonnut kannatus vakiossa tekee ristikaksi-yhdistelmästä kohteen edullisimman pelivalinnan.

6 Stoke–Charlton 1

Championship. Stoke kärsi viimeksi Derbyn vieraana ruman 0–4-tappion, mutta aivan neljää maalia ei kentällä nähty tasoero kuitenkaan Derbyn hyväksi ollut. Stoke on noussut putoamisahdingosta, mikä sinällään kuulostaa jo humoristiselta joukkueen operoidessa yhdellä sarjan suurimmista resursseista. Prosessiin tunnutaan kuitenkin uskovan, ja kuten tämän ja viime kaudenkin aikana on käynyt ilmi, Stoken pellilliset tunnusluvut ovat huomattavasti joukkueen tuloksia laadukkaampia.

Charlton oli onnekas voittaessaan viimeksi kotona Barnsleyn 2–1, sillä luotujen maalipaikkojen valossa Charlton olisi ansainnut hävitä vastaavilla lukemilla. Ei ollut kerta eikä ensimmäinen, kun Charlton nappaa kolmen pisteen potin vastoin pelinkuvaa, sillä sen peliesitykset oikeuttaisivat paikkaan putoamisviivan alapuolella yhdessä muiden sarjanousijoiden kanssa.

Vieraat ovat sarjataulukossa kaksi pistettä edellä, mutta useamman luokan tasoero isäntien hyväksi tulisi näkyä lauantain ottelussa myös ottelun kulussa. Kotivoitto toteutuu noin 65 prosentin todennäköisyydellä, ja oikein pelattu kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

7 Swansea–Derby 1

Championship. Swansea tasasi pisteet viikonloppuna Prestonin vieraana 1–1. Pistejakoa oikeudenmukaisempaa lopputulosta ei olisi voinut toteutua, sillä pelitapahtumien hallinta ja harvat laadukkaat maalipaikat jakautuivat joukkueiden välillä tasaisesti. Swansea oli pitkään yksi sarjan kovimmista ylisuorittajista, mutta nyt sijoitus nousukarsintojen ulkopuolella alkaa hiljalleen vastata myös joukkueen peliesitysten tasoa.

Wayne Rooneyn tähdittämä Derby jyräsi viimeksi sarjassa kotonaan Stoken yli 4–0, mutta luotuihin maalipaikkoihin nähden neljän maalin voittomarginaalissa oli vähintään puolet liikaa. Viikolla joukkue joutui urakoimaan FA-cupin uusintaottelussa Northamptonia vastaan ja eteni vaivatta seuraavalle kierrokselle 4–2-voitollaan. Derby on ollut vuoden lopulta asti erinomaisessa iskussa, ja Rooneyn johtajuus näyttää tuoneen odotetun vaatimustason kohenemisen niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin.

Swanseaa voi pitää toistaiseksi aavistuksen laadukkaampana ryhmänä. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä, kun vieraita rokotetaan hieman viikon rästipelin mukanaan tuomasta rasituksesta. Vakiossa Swansea on jäänyt viitisen pinnaa alipelatuksi, joten tarjolla on edullinen suosikkivarma.

8 Luton–Cardiff C 12

Championship. Luton hävisi viime kierroksella WBA:n vieraana 0–2 loppulukemien kuvatessa melko tarkasti ottelussa nähtyä tasoeroa. Luton on sarjassa pahnan pohjimmaisena ja eroa ensimmäisiin säilymiseen oikeuttaviin sijoituksiin on seitsemisen pistettä. Nousu ahdingosta ei ole mahdottomuus, mutta hyvin epätodennäköistä. Kuten läpi kauden on ollut havaittavissa, Lutonin naiivi puolustuspelin kustannuksella hyökkääminen ei ole realisoitunut pisteinä. Satunnaisiin yllätyksiin joukkue kykenee, mikäli vastustaja saadaan mukaan kaoottiseen peliin.

Cardiff on pelannut neljä ottelua tappioitta. Viimeksi joukkue tasasi pisteet kotona Readingin kanssa 1–1. Cardiff hallitsi pelitapahtumia, eikä niukka voittokaan olisi ollut maaliodottamien valossa vääryys. Mahdollisuus revanssin tuli eteen nopeasti joukkueiden kohdattua uudelleen FA-cupin uusinnassa. Cardiff menetti jatkopaikkansa aina rangaistuspotkukilpailuun asti venyneen ottelun päätteeksi yhteismaalein 5–4. Cardiff on ollut odotetun tasainen suorittaja, ja sarjaportaan vaihtumisen mukanaan tuomista muutoksista on alun vaikeuksien jälkeen selvitty hyvin.

Luton on kerännyt harvat pisteensä pääosin kotiyleisön edessä, ja myös Cardiff on varsin kotiriippuvainen ryhmä. Tasoero nostaa vieraat noin 40 prosentin suosikkiasemaan, mutta Vakiossa Cardiff on kerännyt lähes 50 prosenttisen kannatuksen. Maaliodottama on ottelussa hieman keskimääräistä korkeammalla, eikä merkkejä kannata säästellä. Isäntien yllätys on välttämätön ideahaku.

9 Nottingham–Leeds U 2

Championship. Forest oli viime kierroksella epäonninen hävitessään Birminghamin vieraana 1–2, sillä joukkueet loivat lähes identtisen määrän maalipaikkoja. Pistejakoon päädyttäisiin vastaavalla pelinkuvalla huomattavasti kotivoittoa todennäköisemmin. Forest on sarjataulukossa neljäntenä, mutta pistekertymässä on ilmaa pelitapahtumien oikeuttamaan pistemäärään nähden.

Leedsin korttitalo näyttää jälleen uhkaavasti sortumisen merkkejä kauden kriittisemmillä hetkillä. Joukkue kärsi viimeksi 0–1-shokkitappion kotona Wigania vastaan. Kuten arvata saattaa, Leeds oli ottelussa pelillisesti useamman askeleen edellä, ja kotivoitto olisi vastaavalla pelinkuvalla ottelua toistettaessa todennäköisin lopputulos. Tämän vuoden puolella pelatuista viidestä sarjapelistä Leeds on voittanut yhden, pelannut kertaalleen tasan ja hävinnyt kolme. Mukana on huonoa onnea, mutta myös puolustuspelaamisen organisoimattomuudesta kertovia merkkejä.

Heikkoihin tuloksiin ei muutaman ottelun takia kuitenkaan ole syytä reagoida vahvasti, ja Leeds ansaitsee viikonloppuna vieraissakin Forestia vastaan selkeän 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Forest nauttii marginaalista suosikkiasemaa, joten kohteessa luotetaan tulosten kääntyvän Marcelo Bielsan ryhmän suuntaan. Vierasvoitosta napataankin hyvää etua tarjoava varmavalinta.

10 Peterborough U–Oxford U X2

Ykkösliiga. Peterborough etenee vakuuttavassa neljän peräkkäisen voiton putkessa. Viimeksi kaatui vieraissa Ipswich 4–1. Pelitapahtumat eivät jättäneet loppulukemia vähempää epäselvyyttä joukkueiden tasoerosta, ja tulivoimainen Peterborough-hyökkäys toi jälleen kolmen pisteen saaliin ansaitusti kotiin. Joukkueen aggressiivinen hyökkäyspeli näkyy heikkoutena toisessa päässä kenttää, ja verrattuna muihin tasaisen nousukarsintaryhmän joukkueisiin se jää muista hieman jälkeen verrattain paljon maalipaikkoja vastustajille luovuttavan puolustuksensa takia.

Oxford kaatoi viime kierroksella kotonaan Blackpoolin 2–1, mutta pistejakoa olisi voinut pitää pelitapahtumiltaan tasaisesta ottelusta oikeudenmukaisimpana lopputuloksena. Viikolla Oxford taisteli FA-cupin uusintaottelussa Newcastlea vastaan jatkoajalle asti, mutta Newcastle oli lopulta parempi yhteismaalein 3–2.

Vastakkain ovat sarjan parasta hyökkäys- ja puolustusosaamista. Isännät ovat aavistuksen laadukkaampi joukkue, mutta vieraiden rasitus viikkopelissä nostaa kotivoiton todennäköisyyden noin 54 prosentin tuntumaan. Isännät on Vakiossa rastitettu lähes 70 prosenttiseksi suosikiksi, joten ohitus kelpaa peli-ideaksi vieraiden rasituksesta huolimatta.

11 Sunderland–Ipswich T 1

Ykkösliiga. Sunderlandin viime kierroksen peliesitys Portsmouthin vieraana jätti toivomisen varaa isäntien viedessä ottelun nimiinsä 2–0-voitollaan. Aivan kahta maalia ero ei luotujen maalipaikkojen valossa ollut, mutta Sunderlandin tappio oli silti ansaittu. Entinen suurijoukkue haikailee takaisin korkeammille sarjatasoille, mutta tämä vaatii täydellistä onnistumista kevään aikana. Ainakin nousukarsinnoissa sarjan suurimmilla resursseilla operoiva joukkue todennäköisesti nähdään.

Ipswich kärsi jo toisen peräkkäisen tappion hävitessään viimeksi kotona Peterboroughlle peräti 1–4. Myös pelitapahtumien valossa tappio oli varsin looginen lopputulos ja pistemenetys ansaittu. Viime viikkoisista yskähdyksistä huolimatta Ipswich kuuluu sarjan ehdottomiin kärkijoukkueisiin ja taistelee sarjanoususta vähintään nousukarsinnoissa.

Nousua tavoittelevien joukkueiden kohtaaminen, jossa vieraita voi viime viikkojen heikoista tuloksista huolimatta pitää hieman laadukkaampana joukkueena. Isännät ovat kotiedun turvin noin 45 prosentin suosikkeja, ja oikein pelatussa kohteessa nostetaan todennäköisin merkki kotivoiton muodossa varmaksi.

12 Wycombe–Bristol R 1

Ykkösliiga. Wycomben vaikeudet vieraskentillä saivat jatkoa, kun joukkue kärsi 0–2-tappion MK Donsin vieraana. Ottelu eteni kuitenkin Wycomben hallinnassa, ja joukkue olisi ollut oikeutettu vähintään pisteeseen. Wycomben vuosi on alkanut varsin nihkeissä merkeissä sen voittaessa kuudesta ottelustaan vain kaksi, kummatkin kotona sitä itseään heikompia Blackpoolia ja Rochdalea vastaan.

Roversin edellinen voitto on yli kuukauden takaa. Viimeksi tuli 1–2-tappio kotona Coventrya vastaan. Tappio ei kuitenkaan ollut linjassa pelitapahtumien kanssa, ja Rovers olisi ollut oikeutettu vähintään tasapelipisteeseen. Tunnelmat eivät Bristolissa liene surkean voitottoman jakson aikana korkealla, mutta putoamista vastaan joukkueen ei kuitenkaan tällä kaudella tarvitse taistella. Alkukauden pisteet ovat kasvattaneet turvamarginaalin putoamisviivaan.

Kumpikaan ei ole ollut viime viikkoina pellillisesti parhaimmillaan, mutta tasoeroa voi pitää varsin selkeänä. Tämän kauden parhaana kotijoukkueena esiintynyt Wycombe ansaitseekin ottelussa noin 58 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on kerännyt kymmenisen pinnaa liikaa peliä, mutta kotijoukkue ansaitsee silti luottoa varmavalintana.

13 Tranmere–Portsmouth X2

Ykkösliiga. Ensimmäisen putoajan paikalla sarjataulukossa oleva Tranmere joutui viimeksi nöyrtymään Boltonin vieraana 0–2-tappioon. Tranmeren niukkaa tappiota puolsivat myös ottelun pelitapahtumat, vaikkei kotijoukkue kahta maalia parempi ollutkaan. Tranmerelle kuluva kausi on ollut pettymys. Tämän vuoden puolella joukkue on kuudessa sarjapelissään venynyt vain kerran pisteeseen samantasoisen Southendin vieraana.

Portsmouthin vuosi on lähtenyt ryminällä käyntiin joukkueen edetessä neljän peräkkäisen voiton putkessa. Viime kierroksella Portsmouth kaatoi kotonaan Sunderlandin 2–0. Vaikka voitto oli ansaittu, olisi maalin ero kuvannut lopputulosta tasaisempaa ottelua paremmin. Portsmouthilla ei ole sarjan laadukkain pelaajamateriaali, mutta kollektiivinen tekeminen on terävimmän kärjen tasolla. Edes sarjan mestaruuteen yltäminen ei pienoisesta takamatkasta huolimatta ole mahdottomuus.

Tasoero puhuu ottelussa vieraiden hyväksi omaa kieltään, ja paineet ottelussa on ehdottomasti pisteitä kipeästi tarvitsevilla isännillä. Noin 58 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto on jo ehtinyt kerätä lähes 10 prosenttia liikaa peliä, jolloin merkin suojaaminen tasapelillä ei ole vääryys.