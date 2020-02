Ari Lahti haluaa jatkaa Palloliiton puheenjohtajana – haastajaksi kosiskeltu seurapomo ajoi vankkurinsa Lahden leiriin

Palloliitto valitsee itselleen puheenjohtajan toukokuussa Turussa järjestettävässä seurojen kokouksessa.

Seinäjoen Jalkapallokerhon puheenjohtajaa ja pääomistajaa Raimo Sarajärveä on houkuteltu Palloliiton istuvan puheenjohtajan Ari Lahden vastaehdokkaaksi, mutta laihalla menestyksellä.

– Minua on kysytty siihen, mutta en missään tapauksessa lähde. Toivon, että Ari Lahti on käytettävissä. Mielestäni tehtävään pitää saada jatkuvuutta ja Ari on ollut vasta pari vuotta puheenjohtajana. Olen Arin takana ja toivon hänen jatkavan hyvää työtään, Sarajärvi sanoi Ilta-Sanomille.

Pankkiiri ja Kuopion Palloseuran pääomistaja Lahti, 56, valittiin Palloliiton johtoon tammikuussa 2018 pidetyssä ylimääräisessä liittokokouksessa. Ylimääräinen kokous tarvittiin, koska puheenjohtaja Pertti Alaja menehtyi kesken toimikautensa.

Lahti kertoi perjantaina Ilta-Sanomille olevansa motivoitunut jatkamaan tehtävässään. Hän oli alunperinkin ajatellut sitoutuvansa puheenjohtajaksi mallilla 2+4 vuotta.

– Tosin jätin sellaisen takaportin, että ensinnäkin valitsijoiden pitää minut valita ja toiseksi työn piti sopia muuhun kalenteriini. En kuitenkaan ole täyspäiväinen puheenjohtaja, Lahti sanoi ja jatkoi:

– Kyllä nyt kahden vuoden jälkeen tuntuu siltä, että minulla on motivaatiota ja pystyn viemään Palloliiton seuraavan askeleen eteenpäin. Olen käytettävissä, jos ehdollepanotoimikunta tulee minua ehdottamaan.

Palloliiton puheenjohtaja valitaan nyt uudella tavalla. Petri Vanhalan johtama ehdollepanotoimikunta etsii ja ehdottaa nimiä puheenjohtajaksi ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Toimikunnan työn takaraja on Lahden mukaan huhtikuun puoliväli.

Kaksi pääsaavutusta

Lahti listaa puheenjohtajakautensa tärkeimmiksi projekteiksi Seurojen Palloliitto -hankkeen viennin maaliin ja ns. Sukupolvien unelman.

Seurojen Palloliitto oli liiton suuri organisaatiomuutos, johon kuului muun muassa piirien sulauttaminen yhteen Palloliiton organisaation kanssa. Sukupolvien unelma oli sponsorihanke, jonka turvin Palloliitto haali tukijoita rahoittamaan miesten A-maajoukkuetta ja koko toimintaansa.

Sukupolvien unelmalla tarkoitettiin A-maajoukkueen arvokisapaikkaa, joka toteutuikin pikavauhtia, kun Huuhkajat selvisi kesän EM-kisoihin.

– Pidän itse tärkeänä myös sitä, että muutimme miesten ja naisten maajoukkueen pelaajakorvaukset tasa-arvoisiksi, Lahti sanoo ja listaa myös ilonaiheikseen tyttöjen ja futsalmaajoukkueen menestyksen sekä Palloliiton työntekijöiden työviihtyvyyden kehityksen.

Yhdestä asiasta Lahti kertoo yllättyneensä.

– En ihan osannut arvata, kuinka paljon aikaa tämä työ vie. Ei tätä palkkatyön ohella pystyisi tekemään. Sitä täytyy olla hieman vapaampi mahdollisuus ajankäyttöön, joka minulla on.

Rahoituskonserni Icecapitalin toimitusjohtajana työskentelevällä Lahdella on Palloliiton puheenjohtajuuden kautta myös kansainvälisiä luottamustehtäviä, joiden hoitaminen vaati esimerkiksi viime vuonna parisenkymmentä ulkomaanmatkaa.