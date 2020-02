Kolumni: 36-vuotias maalipyssy näyttää tytöille, että heidän villeimmät unelmansa voivat toteutua

36-vuotias kanadalainen Christine Sinclair on jalkapallon uusi ennätyshyökkääjä.

Jalkapallomaailma sai uuden ennätyshyökkääjän viime viikolla. Hän teki uransa 185. maaottelumaalin, ja hänestä tuli näin kaikkien aikojen menestyksekkäin maalintekijä A-maajoukkuepaidassa.

Hän ei ole pieni argentiinalainen, ei lihaksikas portugalilainen vaan 36-vuotias kanadalainen: Christine Sinclair.

Portland Thornsia edustava ja Kanadaa kipparoiva Sinclair laukoi ennätysmaalinsa viime keskiviikkona olympiakarsinnoissa Saint Kitts ja Nevis -saarivaltiota vastaan. Hän ohitti näin yhdysvaltalaislegendan Abby Wambachin entisen ennätyksen, 184 maalia.

Sinclair tarvitsi 185 osumaansa yhteensä 289 maaottelua. Hän on osunut keskimäärin 0,64 kertaa maaottelua kohti eli kolmessa pelissä hän on tehnyt kaksi maalia. Hurja tahti!

Tuntematon Euroopassa

Christine Sinclairia ei Euroopassa juuri tunneta, mutta Kanadassa hän on kansallissankari. Hän sai vuonna 2012 Lou Marsh -palkinnon eli Kanadan vuoden urheilijan palkinnon ensimmäisenä ja yhä ainoana jalkapalloilijana. Hänet on valittu maan parhaaksi naisfutaajaksi 14 kertaa, ja hänen nimensä komeilee Kanadan Walk of Famella.

Sinclair aloitti jalkapallon neljävuotiaana isoveljensä innostamana. Hän oli huippulahjakkuus, joka nousi jo 11-vuotiaana alle 14-vuotiaiden osaval-tiojoukkueeseen. Maajoukkueessa hän debytoi 16-vuotiaana Algarve cupissa ja aloitti maalinsylkijän uransa heti osuen neljässä pelissä kolmesti.

Sinclair on varsin klassinen keskushyökkääjä. Hän on nopea, suoraviivainen ja monipuolinen pussittaja, loistava pelinlukija ja taisteluhenkeä puhkuva uurastaja.

Hänestä tuli kansallissankari Lontoon olympialaisissa 2012, kun hän johdatti maaleillaan Kanadan yllätyspronssille. Neljä vuotta myöhemmin sama saavutus onnistui uudestaan, ja Sinclair laukoi pronssiottelussa voittomaalin emäntäjoukkueen Brasilian verkkoon.

Esikuva tytöille ja naisille

Kun Sinclair aloitti pelaamisen 1980-luvulla, tytöt eivät juuri potkineet palloa eikä naisten ammattilaisliigoja ollut. Siitä on tultu kauas tähän päivään, jolloin naiset voivat pelata ammattilaisina ja nousta Sinclairin tapaan koko kansakunnan esikuvaksi.

Se onkin vaatimattomalle Sinclairille hienointa hänen saavutuksessaan. Ei maaliennätys sinänsä, vaan asema esikuvana, erityisesti tyttöjen idolina. Se on ”ehkäpä tärkein roolini”, Sinclair totesi, ”näyttää tytöille, että heidän villeimmät unelmansa voivat toteutua”.

185 maalia on aika villiä. Mutta vielä villimpää ja hienompaa on se, että todennäköisesti jossain kasvaa jo tyttö, joka tuon ennätyksen vielä lyö ja jota jonain päivänä juhlitaan kansainvälisenä tähtenä – ei vain kansallisena kuten Sinclairia. Se on arvokas kehityskulku, ja sitä vauhdittavat poikkeustähdet. Hatunnosto Sinclairille!

Ja vielä...

Miespelaajista eniten maajoukkuemaaleja on tehnyt iranilainen Ali Daei, joka iski uransa 149 maaottelussa yhteensä 109 osumaa. Hänen takanaan toisena on Cristiano Ronaldo 99 maalillaan 164 pelissä – ja Ronaldo aikonee Daein ohi. Kolmantena listalla on legendaarinen Ferenc Puskas 84 maalillaan 85 maaottelussa.

