Vakio: Hullin vierasvoitto peli-idea

Ylipelatuista Huddersfieldistä ja Swanseasta ohipeli.

1 Brighton–Watford 1

Valioliiga: Brighton joutui tyytymään pistejakoon, kun vierasottelu West Hamia vastaan päättyi 3–3. Brighton loi ottelussa selvästi enemmän maalipaikkoja, mutta sen omat puolustuspään nukahdukset maksoivat täydet kolme pistettä. Watford hävisi kotonaan Evertonille 2–3. Vaikka se menetti ottelussa 2–0-johtoasemansa, oli tappio pelitapahtumien valossa ansaittu. Voitot karttavat Brightonia hyvistä peliesityksistä huolimatta, ja hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto nousee varmaksi asti.

2 Blackburn–Fulham X2

Championship: Blackburn saa kiittää Boron heikkoa viimeistelyä viime kierroksen vieraspisteestään. Vierailu Middlesbroughiin päättyi 1–1-pistejakoon. Fulham voitti viime kierroksella Huddersfieldin kotona 3–2. Pistejako olisi kuvannut kentällä nähtyä tasoeroa paremmin ottelussa, jossa nähtiin runsaasti maaleja suhteessa maalipaikkoihin. Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä, ja Fulham nousee vieraskentästä huolimatta noin 40 prosentin suosikkiasemaan. Vierasvoitto on kuitenkin syytä suojata vaihtomerkein.

3 Brentford–Middlesbrough 1

Championship: Brentford ei antanut armoa jyrätessään viimeksi vieraissa Hullin yli 5–1-voitollaan. Boron heikko viimeistely piti joukkueen jälleen poissa voittojen tieltä. Kotiottelu Blackburnia vastaan päättyi 1–1, vaikka joukkue loi maalipaikkoja useamman maalin edestä. Brentford kilpailee tosissaan noususta Valioliigaan ja ansaitsee kotonaan noin 57 prosentin suosikkiaseman vaisua Middlesbroughia vastaan. Ykkönen kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 Huddersfield–QPR X2

Championship: Huddersfield hävisi viimeksi Fulhamin vieraana 2–3, mutta pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Myös QPR oli epäonninen hävitessään kotona Bristolille 0–1, sillä Ärrät loivat ottelussa jopa aavistuksen enemmän maaliodottamaa. Vieraita voi pitää puoli luokkaa laadukkaampana ryhmänä, mutta Huddersfield ansaitsee kotiedun turvin noin 40 prosentin suosikkiaseman. Isäntien kerätessä runsaasti peliä on katseet hyvä siirtää Ärrien venymiskykyyn.

5 Reading FC–Hull 2

Championship: Reading tasasi viimeksi onnekkaasti pisteet Cardiffin vieraana 1–1 isäntien viimeistelyn pettäessä laatupaikoista huolimatta. Hullin synkkä alkuvuosi sai jatkoa sen hävittyä viimeksi kotonaan Brentfordille nöyryyttävästi 1–5. Kumpikin halaajaa takaisin voittokantaan, mutta vieraita on viime aikaisista heikoista tuloksista huolimatta pakko arvostaa laadukkaammaksi ryhmäksi. Isännät ansaitsevat kotiedun turvin 45 prosenttisen suosikkiaseman, mutta vierasvoitossa voi piillä kohteen paras peli-idea.

6 Stoke–Charlton 1

Championship: Stoke kärsi viimeksi Derbyn vieraana ruman 0–4-tappion, mutta aivan neljää maalia ei kentällä nähty tasoero kuitenkaan ollut. Charlton oli onnekas voittaessaan viimeksi kotona Barnsleyn 2–1, sillä luotujen maalipaikkojen valossa Charlton olisi ansainnut hävitä. Vieraat ovat sarjataulukossa kaksi pistettä edellä, mutta tasoeron tulisi näkyä isäntien hyväksi selkeänä. Kotivoitto toteutuu noin 65 prosentin todennäköisyydellä. Ykkönen ei kaipaa vaihtomerkkiä rinnalleen.

7 Swansea–Derby X2

Championship: Swansea tasasi viimeksi pisteet Prestonin vieraana 1–1. Pistejako on melko tarkka kuvaus niukasti maalipaikkoja sisältäneestä ottelusta. Wayne Rooneyn tähdittämä Derby jyräsi viimeksi kotonaan Stoken yli 4–0, mutta luotuihin maalipaikkoihin nähden neljän maalin voittomarginaalissa oli vähintään puolet liikaa. Swanseaa voi pitää aavistuksen laadukkaampana ryhmänä. Kotivoiton toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Ykkösen kerätessä peliä ohitus palkitsee.

8 Luton–Cardiff C 1X

Championship: Luton hävisi WBA:n vieraana 0–2, ja loppulukemat kuvasivat melko tarkasti ottelussa nähtyä tasoeroa. Cardiff on pelannut neljä ottelua tappioitta tasattuaan viimeksi hallinnastaan huolimatta pisteet Readingin kanssa 1–1. Luton on kerännyt harvat pisteensä pääosin kotiyleisön edessä, ja myös Cardiff on varsin kotiriippuvainen ryhmä. Tasoero nostaa vieraat noin 40 prosentin suosikkiasemaan, mutta Cardiffin kerätessä runsaasti peliä voi kotijoukkueen yllätyksestä löytyä peli-idea.

9 Nottingham–Leeds U X2

Championship: Forest oli viime kierroksella epäonninen hävitessään Birminghamin vieraana 1–2, sillä joukkueet loivat lähes identtisen määrän maalipaikkoja. Leedsin korttitalo näyttää jälleen sortumisen merkkejä kauden kriittisemmillä hetkillä sen kärsittyä 0–1-shokkitappion kotona Wiganille. Heikosta vuoden aloituksesta huolimatta Leeds ansaitsee vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikkiaseman, mutta vaihtomerkki on syytä asettaa vierasvoiton suojaksi.

10 Peterborough U–Oxford U 1

Ykkösliiga: Peterborough etenee vakuuttavassa neljän peräkkäisen voiton putkessa, kun viimeksi kaatui vieraissa Ipswich 4–1. Oxford kaatoi viime kierroksella kotonaan Blackpoolin 2–1, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisen ottelun tapahtumia paremmin. Vastakkain ovat sarjan paras hyökkäys ja puolustus. Isäntiä voi pitää noin luokkaa laadukkaampana kotivoiton toteutuessa 54 prosentin todennäköisyydellä. Ykkönen peliprosenttien salliessa varmaksi.

11 Sunderland–Ipswich T 1X

Ykkösliiga: Sunderlandin peliesitys jäi vaatimattomaksi sen hävittyä ansaitusti Portsmouthin vieraana 0–2. Ipswich kärsi jo toisen peräkkäisen tappion, kun Peterborough voitti vierasottelunsa peräti 4–1. Nousua tavoittelevien joukkueiden kohtaaminen, jossa vieraita voi viime viikkojen heikoista tuloksista huolimatta pitää laadukkaampana ryhmänä. Isännät ovat kotiedun turvin noin 45 prosentin suosikkeja, mutta runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

12 Wycombe–Bristol R 1

Ykkösliiga: Wycomben vaikeudet vieraskentillä jatkuivat, kun joukkue kärsi viimeksi 0–2-tappion MK Donsin vieraana. Wycombe olisi kuitenkin ansainnut pelitapahtumien hallinnallaan pisteitä. Roversin edellinen voitto on yli kuukauden takaa. Viimeksi tuli pelinkuvan vastainen 1–2-tappio kotona Coventrya vastaan. Kumpikaan ei ole ollut pellillisesti parhaimmillaan, mutta selkeä tasoero tekee isännistä kotonaan noin 57 prosentin suosikkeja.

13 Tranmere–Portsmouth 2

Ykkösliiga: Ensimmäisellä putoajan paikalla sarjataulukossa oleva Tranmere joutui viimeksi nöyrtymään Boltonin vieraana 0–2-tappioon. Tranmeren niukkaa tappiota puolsivat myös pelitapahtumat. Portsmouthin hurja vire sai jatkoa, kun Sunderland kaatui kotona 2-0. Tasoero on vieraiden hyväksi kiistaton. Isäntien rasittuessa tiistaina rästiottelussaan kohoaa Portsmouthin suosikkiasema 55 prosentin tuntuman. Kakkonen varmaksi.