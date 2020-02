Komea voitto! Suomen futsalmiehet 4–2-voittoon – MM-kisapaikka ratkeaa iltapelissä

Suomi on lähellä MM-kisapaikkaa futsalissa.

Suomen miesten futsalmaajoukkue on voittanut Portugalissa pelattavan MM-karsintaturnauksen päätöspelissään Valko-Venäjän 4–2. Voiton myötä Suomi on lohkokärjessä ennen illalla pelattavaa Italia–Portugali-peliä, joka ratkaisee MM-turnauspaikan tuovan lohkovoiton sekä jatkokarsintaan oikeuttavan kakkossijan. Suomella on viisi pistettä, Italialla ja Portugalilla neljä.

Suomi nousi avausjaksolla 0–1-tappiolta 2–1-taukojohtoon Antti Teittisen ja Jarmo Junnon maaleilla. Toisella puoliajalla Juhana Jyrkiäinen ja Junno maalasivat ja Suomi otti MM-unelmaa ylläpitävän voiton.

Ratkaisupeli Italia–Portugali alkaa kello 19 Suomen aikaa.