Vakio: Alipelattujen Sheffield W:n, Bournemouthin ja QPR:n kotivoitot kierroksen peli-ideana

Newcastlen hyvä onni voi kääntyä kotiottelussa Norwichia vastaan.

1 Liverpool–Southampton 1

Valioliiga. Liverpool kaatoi viikolla West Hamin vieraissa 2–0, eivätkä loppulukemat ja pelitapahtumat jättäneet epäselvyyttä joukkueiden tasoerosta. Poolin mestaruutta voi pitää jo käytännössä varmana. Sivussa viikonloppuna Sotonia vastaan ovat loukkaantuneet Nathaniel Clyne sekä toissa kierroksella Wolvesia vastaan loukkaantunut Sadio Mane. Epävarmoja osallistujia ovat James Milner ja Divock Origi.

Soton palasi Valioliigassa väkevästi voittokantaan kaataessaan Palacen vieraissa 2–0. Voitto oli ansaittu myös pelitapahtumien valossa. Viime viikonloppuna pisteteet tasattiin FA-cupissa Tottenhamin kanssa pelinkuvan mukaisesti 1–1. Uusintaottelu on edessä ensi viikolla. Liverpoolia vastaan sivussa ovat loukkaantuneet Cedric Soares ja Stuart Armstrong.

Liverpool rasittui hieman viikon rästipelissään, mutta ottelun tempo ei päätä huimannut ja rasituksesta lasketaan vain marginaalinen miinus kotijoukkueelle. Kotivoiton todennäköisyys nousee pienestä rasituksesta huolimatta 77 prosentin tuntumaan ja vain pari prosenttia ylipelattu kotivoitto kelpuutetaan luottavaisin mielin varmaksi.

2 Newcastle U–Norwich C X2

Valioliiga. Newcastle nousi viimeksi Valioliigassa Evertonin vieraana 2–2-tasapeliin kahdella lisäajan maalillaan ja nappasi jälleen pisteen pelitapahtumien vastaisesti. Steve Brucen prosenttipallo on tuottanut tässä vaiheessa kautta sen verran pisteitä, että sarjassa säilyminen näyttää todennäköiseltä. Sivussa viikonlopun kotiottelusta ovat loukkaantuneet Dwight Gayle, Jetro Willems, Yoshinori Muto ja mahdollisesti kaksi maalia Evertonin verkkoon sensaatiomaisesti iskenyt toppari Florian Lejeune.

Norwich hävisi Tottenhamin vieraana 1–2, mutta esiintyi ottelussa odotuksiin nähden laadukkaasti. Putoamisuhka synkkenee Kanarialintujen yllä kierros kierrokselta, ja jokaisessa tulevassa ottelussa odotusarvo on kolmen pisteen metsästäminen. Vedonlyönnillisesti Norwichin tukalaa tilannetta voi olla mahdollista hyödyntää, mikäli joukkue nostaa selvästi riskitasoja otteluiden ollessa toisella puoliajalla tasatilanteessa. Sivussa Newcastlea vastaan ovat pelikieltoaan kärsivä Ben Godfrey ja loukkaantunut Timm Klose.

Newcastle etenee hyvän onnen siivittämänä putoamiskamppailun ulkopuolelle, vaikka sen pelillisesti kuuluisi taistella sarjapaikastaan. Isännät ovat kotiedun turvin 40 pinnan suosikkeja, mutta liian korkeaksi noussut kotivoiton kannatus ajattaa hakemaan pelivalintaa vieraiden menestyksestä.

3 Crystal P–Sheffield U X2

Valioliiga. Palace hävisi viimeksi kotonaan Southamptonille 0–2. Vaikka pelitapahtumat olivat loppulukemia tasaisemmat, oli Palacen tappio ansaittu. Palace keräsi alkukaudesta pisteitä hurjalla tahdilla ja sarjasijoitus 11 on edelleen rajusti yläkanttiin joukkueen peliesitysten oikeuttamaan sijoitukseen nähden. Roy Hodgsonin puolustuspelaamisen organisointitaito pitänee joukkueen kuitenkin turvallisesti ulkona putoamiskamppailusta tälläkin kaudella. Sivussa Palacelta ovat loukkaantuneet Mamadou Sakho, Jeffrey Schlupp ja Cenk Tosun.

Sheffield hävisi viimeksi kotonaan Manchester Citylle 0–1, mutta esiintyi ottelussa jälleen odotuksiin nähden edukseen, vaikkei pystynytkään täysin hallitsevaa mestaria haastamaan. Chris Wilder ei luultavasti saa riittävästi arvostusta Sheffieldin peräsimessä tehdystä työstään. Joukkueen tämän kauden suoritustaso suhteessa pelaajamateriaaliin hakee vertaistaan. Sheffield on ollut loukkaantumisten suhteen onnekas, sillä sarjanousija on välttänyt avainpelaajien loukkaantumiset lähes täysin ja tällekin kierrokselle se pääsee parhaalla mahdollisella kokoonpanollaan.

Kahden ylivoimaisesti vähämaalisemman joukkueen kohdatessa voi ottelua pitää maaliodottaman valossa ennakkoon kauden vähämaalisempana. Myös todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti, ja tasapeliä voikin pitää kohteen ehdottomana runkomerkkinä. Myös alipelatuksi jäämässä oleva vierasvoitto mukaan.

4 Watford–Everton 1X

Valioliiga. Watford hävisi viimeksi Villain vieraana 1–2, mutta pelitapahtumien valossa lukemat olisivat yhtä hyvin voineet olla toisinpäinkin. Watford on tämän kauden kolmannen valmentajansa alaisuudessa parantanut otteitaan, vaikka ansaitsisi isossa kuvassa olla huomattavasti korkeammalla sarjataulukossa. Sivussa Watfordilta ovat loukkaantumisista kärsivät Daryl Janmaat, Sebastian Prödl, Tom Cleverley, Kiko Femenia ja Ismaila Sarr.

Everton menetti kahden maalin johtoasemansa kotona Newcastlea vastaan lisäajan viimeisillä minuuteilla. Loppulukemiksi kirjattiin 2–2. Evertonin tilanne on hieman Watfordin kaltainen. Isossa kuvassa alisuorittaneen peliesitykset eivät uuden valmentajan myötä ole merkittävästi kohentuneet mutta alkukaudesta koettu epäonni pitää joukkueen edelleen peliesitysten oikeuttamaa sijoitusta alempana sarjataulukossa. Evertonin loukkaantumistilanne lähestyy optimaalista, kun pitkään poissa ollut Andre Gomes on hiljalleen palaamassa kokoonpanoon. Sivussa on ainoastaan toinen pitkäaikaispotilas Jean-Philippe Gbamin.

Kumpikin on kauden aikana alisuoriutunut, mutta isännillä riittää edelleen töitä putoamisen välttämiseksi. Kotietu pitää Watfordin marginaalisena 38 prosentin suosikkina, ja kotivoiton jäätyä aavistuksen alipelatuksi rakennetaan kohteen peli-idea isäntien menetykseen nojaten.

5 Bournemouth–Aston Villa 1

Valioliiga. Bournemouth katkaisi neljän ottelun mittaisen tappioputken voittaessaan kotona Brightonin 3–1, vaikka pelillisesti Cherries ei ottelussa voittoon oikeuttavalla tavalla esiintynyt. Viikolla joukkue putosi FA-cupista hävitessään ansaitusti Arsenalille 1–. Bournemouthin potentiaali on kiistaton, mutta lähes vuoden ajan joukkuetta rasittaneet runsaat loukkaantumiset ovat syöneet iskukykyä. Loukkaantumistilanne on parempaan päin, mutta edelleen sivussa ovat Joshua King, Charlie Daniels, David Brooks ja Chris Mepham.

Villa otti viimeksi Valioliigassa kotonaan äärimmäisen tärkeät kolme pistettä 2–1-voitollaan Watfordia vastaan, mutta pistejako olisi ollut tarkempi kuvaus pelitapahtumista. Onnekas meno jatkui Villan osalta keskiviikkona sen kaadettua kotona Leicesterin 2–1 ja edeten yhteismaalein 3–2 liigacupin finaaliin. Voitto oli edellisen Watford-voiton tavoin pelinkuvan vastainen. Voitot nostavat varmasti itseluottamusta Villa-leirissä, jonka tilanne synkkeni vuoden lopussa usean avainpelaajan loukkaantumisen myötä. Loukkaantuneen ykkösveskari Tom Heatonin tilalle hankittiin kokenut Pepe Reina AC Milanista. Sivussa viikonloppuna ovat Heaton, John McGinn, Wesley Moraes ja Jed Steer.

Bournemouth onnistuu usein maksimoimaan tuloksen kotiyleisön edessä ja ansaitsee avainpelaajiaan menettänyttä Villaa vastaan noin 50 prosentin suosikkiaseman. Pisteitä kipeästi kaipaava kotijoukkue on Vakiossa jäänyt aavistuksen alipelatuksi, joten ykkönen kelpuutetaan varmaksi.

6 West Ham–Brighton 2

Valioliiga. West Hamin tilanne näyttää valmentajavaihdoksesta huolimatta hälyttävältä. Viikonloppuna tuli selkeä 1–4-tappio Leicesterin vieraana ja keskiviikon rästipeli kotona Liverpoolia vastaan päättyi pelitapahtumienkin valossa varsin ansaituun 0–2-tappioon. Etenkin puolustuspelaamisesta on tullut Hammersin murheenkryyni. Siihen lienee kuitenkin loppukaudesta luvassa parannusta, kun pitkään sivussa ollut ykkösmaalivahti Lukasz Fabianski palasi Liverpoolia vastaan kokoonpanoon. Varmasti viikonloppuna sivussa Brightonia vastaan ovat hyökkäyspään pelaajat Andriy Yarmolenko, Felipe Anderson sekä Jack Wilshere.

Brighton ei ole voittanut neljään viimeiseen otteluun, mutta yhdessäkään näistä se ei ole ollut maaliodottamien mukaan heikompi osapuoli. Viimeksi tuli 1–3-vierastappio Bournemouthia vastaan, mutta maaliodottamien valossa ottelun olisi kuulunut päättyä pistejakoon. Sivussa loukkaantumisten takia Brightonilta ovat Shane Duffy, Leon Balogun ja Jose Izquierdo.

West Ham joutuu otteluun lyhyellä palautumisajalla keskiviikon rästiottelunsa vuoksi ja ansaitsee kotonaan vain marginaalisen 38 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa ykköstä on pelattu yli kymmenen prosenttia liikaa, joten kohteen peli-ideat on syytä rakentaa vieraiden menestyksen kautta.

7 Manchester U–Wolverhampton X2

Valioliiga. United kaatoi sunnuntaina FA-cupissa Tranmeren hvf elposti 6–0 ja kesiviikkona käydyssä liigacupin toisessa osaottelussa Manchester Cityn Etihadilla 1–0. Cityn eteni kuitenkin finaaliin yhteismaalein 3–2. Unitedin cup-ottelut rasittavat eittämättä joukkuetta, joka on jo ennestään repaleinen runsaiden loukkaantumisten myötä. Sivussa lauantaina Wolvesia vastaan ovat pelikieltoa kärsivä Nemanja Matic, sekä Paul Pogba, Scott McTominay ja Marcus Rashford. Loukkaantumistilanteeseen on haettu helpotusta hankinnoilla, kun jo vuosia Unitedin kannattajien keskuudessa spekuloidun Bruno Fernandesin siirto toteutui 55 miljoonan siirtokorvauksella.

Wolves joutui nöyrtymään viimeksi kotonaan Liverpoolia vastaan 1–2-tappioon, vaikkei ollut ottelussa pelillisesti heikompi osapuoli. Wolves on kunnostautunut itseään suurempien joukkueiden kaatajana, ja sen pelitapa sopii parhaiten vastustajan hallitessa runsaammin palloa. Wolvesin loukkaantumistilanne lähentelee optimaalista, kun ainoastaan Ruben Vinagre on loukkaantumisen takia sivussa kokoonpanosta.

Unitedilla on kuluvalla kaudella ollut suuria vaikeuksia otteluissa, joissa se joutuu hallitsemaan palloa vastustajaansa enemmän. Wolves on viimeisen puolentoista kauden aikana elänyt kontrapelistään. Odotettu pelinkuva suosii siis vieraita, ja rasittunut United on vain noin 45 prosentin suosikki kotikentällään. Vakiossa isäntien kannatus lähentelee 60 prosenttia, joten kotivoiton ohitus tarjoaa edullisen pelivalinnan.

8 Birmingham–Nottingham 12

Championship. Birmingham tasasi viimeksi pisteet Boron vieraana 1–1, mutta olisi pelitapahtumien valossa ansainnut hävitä. Vaikka Birmingham on välttänyt tappion kolmessa viimeisessä ottelussaan, on se isossa kuvassa ylisuorittanut sarjasijoitukseensa nähden. Etenkin joulukuun pitkä voitoton jakso, joka sisälsi useita runsasmaalisia tappioita, on pakottanut laskemaan joukkueen arvostustasoa.

Forest on iskussa. Seitsemästä viimeisestä sarjapelistään joukkue on voittanut viisi ja pelannut kahdesti tasan. Otteluohjelma ei ole ollut haastavin lukuun ottamatta tiistain vierasottelua Brentfordia vastaan. Forest voitti ottelun 1–0, mutta pelitapahtumien valossa pistejako olisi ollut oikeudenmukaisempi lopputulema.

Vieraat ovat noin kaksi luokkaa laadukkaampi ryhmä. Vaikka isännät pääsevät otteluun tuoreilla jaloilla, voi Forestia pitää marginaalisena suosikkina. Vakiossa vieraiden kannatus on karannut laukalle, kun pelikansan raha on jakautunut Forestin voitolle 50 prosenttisesti. Vierasvoittoa ei raaskita jättää fundamentti-syistä ulos kupongilta, mutta raa’asti alipelattu kotivoitto on mahdutettava mukaan riveihin.

9 QPR–Bristol C 1

Championship. QPR oli toissa kierroksella onnekas voittaessaan kotonaan Leedsin 1-0, sillä vieraat loivat ottelussa useamman maalin edestä laadukkaita maalipaikkoja. Viikkokierroksella onni kääntyi vastaiseksi, kun pelitapahtumien ja laadukkaiden maalipaikojen hallinnasta huolimatta QPR kärsi 1–2-vierastappion Blackburnia vastaan.

Läpi kauden rankasti ylisuorittanut Bristol voitti viimeksi kotonaan Barnsleyn 1–0, vaikka pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia paremmin. Sama kaava jatkui tiistaina joukkueen voittaessa Readingin vieraissa 1–0, vaikka laadukkaat maalipaikat jakautuivat joukkueiden välillä tasaisesti niin laadullisesti kuin määrällisestikin. Bristol on voittanut viidestä viime ottelustaan neljä ja noussut jälleen kiinni nousukarsintapaikkaan. Takaa sarjataulukosta löytyy kuitenkin neljä joukkuetta, joiden pääsy nousukarsintoihin on tällä hetkellä todennäköisempää kuin onnekkaan Bristolin.

Joukkueiden välistä tasoeroa ei ole nimeksikään, ja isännät ansaitsevat ottelussa kotiedun turvin noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on jäämässä muutaman prosentin alipelatuksi, joten tällä kaudella laadukkaasti kotonaan esiintyneen QPR:n voitto nousee aina varmaksi asti.

10 Charlton–Barnsley 2

Championship. Charltonin edellinen voitto on kuukauden takaa. Viimeksi pisteet tasattiin kotona Fulhamin kanssa, ja maaliton tasapeli kuvasi tarkasti tapahtumaköyhäksi jäänyttä ottelua. Charlton on toistaiseksi putoamisuhan tavoittamattomissa käsittämättömän onnekkaan alkukautensa myötä, mutta joukkueen tasoa koskevat realiteetit ovat tulleet varsin selviksi kauden aikana. Charlton on ollut yhdessä Lutonin kanssa sarjan heikoin joukkue jo kuukausien ajan.

Barnsley hävisi viimeksi kotonaan Prestonille 0–3 ja ansaitsi tappionsa myös pelitapahtumien valossa. Kolmen maalin voittomarginaali kuitenkin imartelee Prestonin peliesitystä. Barnsley suhtautuu jokaiseen otteluunsa ”pakkovoittona”. Etenkin onnekkaasti sarjataulukossa edellä olevaa suoraa kilpakumppani Charltonia vastaan voittoa on haettava alusta lähtien aggressiivisesti.

Vaikka isännät ovat korkeammalla sarjataulukossa, on Barnsley esiintynyt pelillisesti huomattavasti vakuuttavammin. Kotiedusta huolimatta on perusteltua nostaa vieraat jopa ohueksi suosikiksi putoamiskamppailua ajatellen käänteentekevässä ottelussa. Noin 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto on kierroksen ehdoton runkomerkki pelikansan luottaessa kotijoukkueeseen lähes 50 prosentin kannatuksella.

11 Middlesbrough–Blackburn 1X

Championship. Boron peli on kauden edetessä kehittynyt, vaikka pisteitä kertyy edelleen vaatimattomasti. Viimeksi tasattiin pisteet kotona Birminghamin kanssa 1–1, vaikka pelitapahtumat olisivat oikeuttaneet niukkaan voittoon. Boron materiaali on sarjan keskimääräistä laadukkaampaa, mutta hyökkäyspelaamisen variaatiot loistavat edelleen poissaolollaan. Boron hyökkäys on onnistunut viimeistellyssään maali per ottelu -keskiarvolla, joka on sarjan toiseksi heikoin lukema vain Wiganin jäädessä taakse.

Blackburn on voittanut kaksi viime otteluaan, kun viikkokierroksella kaatui kotona QPR 2–1. Voitto oli kuitenkin pelitapahtumiin nähden varsin onnekas. Vastaavaa pelinkuvaa toistettaessa vieraiden vastaavat voittolukemat toteutuisivat Blackburnin voittoa useammin. Blackburn on saanut nauttia vastaavanlaisesta suotuisasta onnesta aikaisemminkin tällä kaudella, ja joukkueen sijoitusta kymmenentenä voi pitää varsin ansaitsemattomana.

Joukkueiden välillä ei ole merkittävää tasoeroa, mutta Boron huilatessa viikolla tukevat lepo- ja kotietu isäntien menestymistä. Kotivoittoon päädytään noin 45 prosentin todennäköisyydellä, mutta ottelun maaliodottaman ollessa merkittävästi normaalia matalampi ja Boron maalipaikkojen luomiseen liittyvät ongelmat tiedostaen, on ristiä syytä harkita mukaan riveihin.

12 Sheffield W–Millwall 1

Championship. Sheffieldin peliesitykset eivät ole viime viikkoina vakuuttaneet. Toissa kierroksella kärsittiin alivoimaisena nöyryyttävä 0–5-tappio kotona Blackburnia vastaan ja tiistain viikkokierroksella Wigan oli kotonaan parempi 2–1. Rumia lukemia Blackburnia vastaan selittää osin aikainen ulosajo, mutta tiistaina Wiganin vieraana Sheffield esiintyi myös pelillisesti varsin heikosti. Joukkueen suoritustasossa loppuvuodesta alkaneesta notkahduksesta ei kuitenkaan ole vielä syytä vetää liian suuria johtopäätöksiä.

Millwallin viiden pelin mittaiseksi venynyt tappioton jakso tuli odotetusti päätökseen viikkokierroksella Leedsin vieraana. Millwall meni ottelussa jo varhain ensimmäisellä jaksolla 2–0-johtoon, mutta lopulta isännät tulivat rinnalle ja ohi pelitapahtumien valossa ansaittuun 3–2 voittoon. Ottelu oli kuitenkin jälleen osoitus Millwallin tinkimättömyydestä joukkueen hyödynnettyä armotta Leedsin puolustuspään virheet.

Kumpikin on esiintynyt kuluvalla kaudella odotuksiin nähden laadukkaasti. Vaikka sarjataulukko kertoo Millwallin keränneen enemmän pisteitä, voi Sheffieldiä pitää vielä laadukkaampana joukkueena. Kumpikin pelasi viikolla, joten lepoetua ei ole, mutta isännät nousevat kotiedun myötä noin 54 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa kotivoitto on jäänyt pari pinnaa alipelatuksi, joten ykkönen tarjoaa edullisen suosikkivarman.

13 Preston–Swansea 1

Championship. Prestonin peli on palaamassa tuloksellisesti raiteilleen joukkueen voitettua kaksi viimeistä kamppailuaan. Viimeksi kaatui Barnsley vieraissa 3–0. Vaikka North End ei kolmen maalin edestä maalipaikkoja luonutkaan, oli voitto pelitapahtumiin nähden selviö. Prestonin kausi on sujunut odotuksiin nähden hyvin. Joukkuetta kaavailtiin ennen kauden alkua vedonlyöntimarkkinan toimesta sijoille 14–15, mutta Preston on täysipäisesti mukana taistelussa viimeisistä nousukarsintapaikoista.

Swansea joutui viime kierroksella nöyrtymään Stoken vieraana 0–2-tappioon ja oli myös pelillisesti heikompi osapuoli. Swansea oli alkukaudesta erityisen onnekas ja keräsi huomattavan määrän enemmän pisteitä kuin peliesitykset olisivat oikeuttaneet. Pistetahti on odotetusti hiipunut ja joukkue kuuluu suoritustasoltaan tällä hetkellä ylemmän keskikastin tasaiseen ryhmään, johon myös viikonlopun vastustaaja Preston kuuluu.

Vuosi ei ole alkanut Prestonin osalta parhaalla mahdollisella tavalla, mutta sitä voi pitää hieman laadukkaampana ryhmänä kuin vierailija Swanseaa. Tasoero ei ole suuri, mutta tämän kauden vahvimpana kotijoukkueena Preston ansaitsee noin 54 prosentin suosikkiaseman. Ykkönen on viitisen pinnaa ylipelattu, mutta vieraiden venyminen pisteille ei houkuttele. Ykkönen varmaksi.