Vakio: Päättyykö Newcastlen onni kotiottelussa Norwichia vastaan?

Peli-ideaa haetaan Brightonin ja Nottinghamin vierasvoitoilla.

1 Liverpool–Southampton 1

Valioliiga: Liverpool voitti viimeksi vieraissa Wolvesin 2–1. Kuten usein aikaisemminkin tällä kaudella, joukkue käänsi ottelun vaikeuksista huolimatta täydeksi kolmen pisteen suoritukseksi. Soton palasi väkevästi voittokantaan kaataessaan Palacen vieraissa 2–0. Niukka voitto oli ansaittu myös pelitapahtumien valossa. Liverpool pelaa viikolla rästipelin, mutta kotivoiton todennäköisyys nousee rasituksesta huolimatta 75 prosentin tuntumaan, eikä vaihtomerkkien käyttö ole kohteessa tarpeen.

2 Newcastle U–Norwich C X2

Valioliiga: Newcastle nousi Evertonin vieraana 2–2-tasapeliin kahdella lisäajan maalillaan ja nappasi jälleen pisteen pelitapahtumien vastaisesti. Norwich hävisi Tottenhamin vieraana 1–2, mutta esiintyi odotuksiin nähden laadukkaasti. Newcastle etenee hyvän onnen siivittämänä putoamiskamppailun ulkopuolella, vaikka sen pelillisesti kuuluisi taistella sarjapaikastaan. Isännät ovat kotiedun turvin 40 pinnan suosikkeja, mutta peli-ideaa haetaan vieraiden menestyksestä.

3 Crystal P–Sheffield U 1X

Valioliiga: Palace hävisi kotonaan Southamptonille 0–2. Vaikka pelitapahtumat olivat loppulukemia tasaisemmat, oli tappio ansaittu. Sheffield hävisi kotona Manchester Citylle 0–1, mutta esiintyi ottelussa jälleen odotuksiin nähden edukseen, vaikkei pystynytkään täysin hallitsevaa mestaria haastamaan. Maaliodotus jää ottelussa huomattavan matalaksi, ja todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti. Risti ehdottomasti mukaan riveihin.

4 Watford–Everton 1X

Valioliiga: Watford hävisi viimeksi Villan vieraana 1–2, mutta pelitapahtumien valossa lukemat olisivat yhtä hyvin voineet olla toisinpäinkin. Everton menetti kahden maalin johtoasemansa kotona Newcastlea vastaan lisäajan viimeisillä minuuteilla. Loppulukemiksi kirjattiin 2–2. Kumpikin on kauden aikana alisuoriutunut, mutta isännillä riittää edelleen töitä putoamisen välttämiseksi. Kotietu pitää Watfordin marginaalisena suosikkina ja rivit rakennetaankin kotivoiton kautta.

5 Bournemouth–Aston Villa 1

Valioliiga: Bournemouth katkaisi neljän ottelun mittaisen tappioputken voittaessaan kotona Brightonin 3–1. Pelillisesti Cherries ei kuitenkaan esiintynyt ottelussa voittoon oikeuttavalla tavalla. Villa otti kotonaan äärimmäisen tärkeät kolme pistettä 2–1-voitollaan Watfordista, mutta pistejako olisi ollut tarkempi kuvaus pelitapahtumista. Bournemouth onnistuu usein maksimoimaan tuloksen kotiyleisön edessä ja ansaitsee avainpelaajiaan menettänyttä Villaa vastaan noin 50 prosentin suosikkiaseman. Pisteitä kipeästi kaipaava kotijoukkue varmaksi.

6 West Ham–Brighton 2

Valioliiga: West Hamin tilanne näyttää valmentajavaihdoksesta huolimatta hälyttävältä. Viimeksi tuli selkeä 1–4-tappio Leicesterin vieraana. Brighton ei ole voittanut neljään viimeiseen otteluun, mutta yhdessäkään näistä se ei ole ollut maaliodottamien mukaan heikompi osapuoli. West Ham rasittuu viikolla rästiottelussa Liverpoolia vastaan ja on lauantaina vain marginaalinen suosikki. Kohteessa peli-ideaa haetaan noin 35 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan vierasvoiton kautta.

7 Manchester U–Wolverhampton X2

Valioliiga: United hävisi viimeksi kotonaan nöyryyttävästi Burnleylle 0–2, vaikka hallitsi pelitapahtumia. Wolves joutui nöyrtymään kotonaan Liverpoolia vastaan 1–2-tappioon, vaikkei ollut pelillisesti heikompi osapuoli. Odotettu pelinkuva suosii vieraita. Unitedilla on kuluvalla kaudella ollut suuria vaikeuksia otteluissa, joissa se joutuu hallitsemaan palloa vastustajaa enemmän. Noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan kotivoiton ohitus on kohteen kantava peli-idea.

8 Birmingham–Nottingham 2

Championship: Birmingham tasasi viimeksi pisteet Boron vieraana 1–1, mutta olisi pelitapahtumien valossa ansainnut hävitä. Forest on pelannut kuusi viime peliä tappioitta tasattuaan viimeksi kotonaan pisteet Readingin kanssa 1–1. Tulosta voi pitää pelitapahtumien mukaisena. Vieraat rasittuvat viikkopelissään, mutta Birmingham ei vakuuta. Peliprosenttien salliessa noin 36 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto on rohkea varmahaku.

9 QPR–Bristol C 12

Championship: QPR oli onnekas voittaessaan kotonaan Leedsin 1–0, vaikka vieraat loivat ottelussa useamman maalin edestä laadukkaita maalipaikkoja. Läpi kauden rankasti ylisuorittanut Bristol voitti viimeksi kotonaan Barnsleyn 1–0, vaikka pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia paremmin. Joukkueiden välistä tasoeroa ei ole nimeksikään, ja isännät ansaitsevat kotiedun turvin hieman yli 40 prosenttisen suosikkiaseman. Runsas rastitus on kohteessa tarpeen.

10 Charlton–Barnsley 2

Championship: Charltonin edellinen voitto on kuukauden takaa. Viimeksi joukkue tasasi pisteet kotona Fulhamin kanssa. Maaliton tasapeli kuvaa hyvin tapahtumaköyhää ottelua. Barnsley hävisi viimeksi kotonaan Prestonille 0–3 ja ansaitsi tappionsa. Vaikka isännät ovat sarjataulukossa korkeammalla, on Barnsley esiintynyt pelillisesti vakuuttavammin. Vieraat on perusteltua nostaa jopa ohueksi suosikiksi. Tasapeli ei tyydytä varsinkaan vieraita.

11 Middlesbrough–Blackburn 1X

Championship: Boron peli on kehittynyt, vaikka pisteitä kertyy edelleen vaatimattomasti. Viimeksi joukkue tasasi pisteet pisteet kotona Birminghamin kanssa 1–1, vaikka pelitapahtumat olisivat oikeuttaneet niukkaan voittoon. Blackburn kaatoi viimeksi Sheffieldin vieraissa 5–0, mutta 60 minuutin miesylivoima edesauttoi tehtävässä. Boro nousee kotiedun turvin maltilliseen 43 prosentin suosikkiasemaan, mutta maaliodottaman jäädessä normaalia alhaisemmaksi on risti syytä mahduttaa mukaan riveihin.

12 Sheffield W–Millwall 1

Championship: Sheffield kärsi edellisellä kierroksella nöyryyttävän 0–5-kotitappion Blackburnille, mutta isäntien varhainen ulosajo muutti pelinkulkua oleellisesti. Millwall on onnistunut välttämään tappion viidessä peräkkäisessä sarjapelissä. Viimeksi kaatui kotona Reading 2–0. Kumpikin on esiintynyt kuluvalla kaudella edukseen, mutta toisin kuin sarjataulukko esittää, on Sheffield selvästi laadukkaampi ryhmä. Noin 54 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto varmaksi.

13 Preston–Swansea 1

Championship: Prestonin peli on palaamassa myös tuloksellisesti raiteilleen. Viimeksi kaatui Barnsley vieraissa 3–0. Vaikka North End ei kolmen maalin edestä maalipaikkoja luonutkaan, oli voitto pelitapahtumiin nähden selvä. Swansea joutui nöyrtymään Stoken vieraana 0–2-tappioon ja oli myös pelillisesti heikompi osapuoli. Isännät ovat laadukkaampi ryhmä ja nousevat kotiedun turvin hieman yli 50 prosentin suosikeiksi. Ykkönen varmaksi.