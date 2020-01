Sami Hyypiä avasi perhearkeaan – havainnut monelle vanhemmalle tutun asian teinipojistaan: ”Ei tarvitse mennä montaa vuotta”

Sami Hyypiä nauttii kotona olemisesta ja motocrossista.

Siinä missä eläköityvän formula-kuskin voisi kuvitella siirtyvän toisenlaisiin moottoreihin, ex-jalkapalloilijan ajattelisi pysyvän tiukasti pallojen – tai ainakin joukkuelajien – parissa.

Suomalaisen jalkapalloilun legenda Sami Hyypiä osoittaa oletuksen vääräksi.

Kun hän vuonna 2011 eläköityi huippufutiksesta loistettuaan muun muassa valioliigaseura Liverpoolin riveissä vuosikymmenen ajan, roihahti pinnan alla kytenyt rakkaus liekkeihin.

Nyt Hyypiä, 46, on kilpaillut motocrossissa kaksi kautta.

– Motocross on ollut aina intohimoni, ja olen seurannut sitä pitkään. Naapurinpoika kilpaili, ja kävimme katsomassa hänen treenejään ja kisojaan, Hyypiä kertoi Turun messukeskuksessa, jossa hän oli puhujana automatkailumessuilla tammikuun alkupuolella.

Moottoriurheilu kiehtoi jo jalkapallouran aikana, mutta päälaji esti toteuttamasta haavetta ajamisesta.

– Uran aikana jouduin välillä ajamaan kesällä salaa. Piti olla tosi varovainen, ettei mitään käy. Seura ei olisi katsonut hyvällä, jos olisin kertonut kaatuneeni motocrossissa ja loukanneeni vaikka polven, Hyypiä paljastaa.

Ajaminen on Hyypiälle edelleen ”harrastelua”, mutta astetta vakavampaa siitä tuli pari vuotta sitten.

– Mietin tuolloin, kun iän puolesta pääsin vanhempaan veteraanisarjaan, että kokeillaan nyt kilpailemistakin. Hauskaa on ollut. Kilpailuvietti ei ole niin kova kuin futiksessa, kun tiedän, etten voi voittaa.

Sami Hyypiä pääsi ajamaan Teemu Selänteen kanssa crossia Supertähdet-ohjelmassa vuonna 2017.

Treenimatkoja Hyypiä on kulkenut retkeilyautoksi rekisteröidyllä pakulla, pidemmät kisamatkat taitetaan asuntoautolla.

– Kun kisassa on ollut yli 30 astetta, on mukavaa mennä krossivarikolla omaan kylmään suihkuun. Minähän kyllä pystyisin nukkumaan vaikka teltassa, kun olen pikkupaikkakunnalta kotoisin.

Hyypiä on käynyt karavaanarina Latviassa saakka, jolloin seurana oli kaveriporukka. Ex-futari myöntää, että hänen 13- ja 15-vuotiaat poikansa eivät ole ehkä aivan yhtä innostuneita asuntoautolla matkailusta.

Talvikuukausina pyörä on toistaiseksi pysynyt tallissa. Silloin Hyypiä keskittyy enemmän talvilajeihin, kuten jääkiekkoon. Lapin reissulla hän on päässyt hiihtämisen ja moottorikelkkailun makuun.

– Olen enemmän hyvän kelin kuski, enkä ota motocrossia niin tosissani, että treenaisin koko vuoden ympäri.

– Kisakausi alkaa toukokuussa, ja maalis–huhtikuu ovat sellaisia kuukausia, että pitäisi saada ajettua mahdollisimman paljon.

Onko jalkapallo siis jäänyt kokonaan lajilegendan aikataulusta?

– Pelasin niin pitkään, että on ollut kivaa, kun on aikaa tehdä muutakin. Tykkään edelleen katsoa futista ja pelatakin silloin tällöin, mutta kentälle ei tarvitse päästä kolmea kertaa viikossa, hän kertoo.

Jalkapallofaneja sekä Suomessa että Englannissa varmasti ilahduttaa tieto, että Liverpoolin arvostetuimpiin pelaajiin kuuluva toppari palaa pian Anfieldille.

– Liverpool pelaa hyväntekeväisyysottelun Barcelonaa vastaan, eli se on vanhojen miesten ottelu, Hyypiä naurahtaa.

Kentällä ovat maaliskuun 28. päivä myös sellaiset nimet kuin Fernando Torres, Jose Enrique, Jerzy Dudek, Patrick Kluivert, Javier Saviola ja Edgar Davids.

– Ennen sitä pitää olla pallon kanssa sen verran, ettei mene itseään nolaamaan.

Hyypiä siirtyi pelaajauralta valmentajaksi. Takana ovat pestit Bayer Leverkusenissa, Brighton & Hove Albionissa ja viimeksi FC Zürichissä kaudella 2016. Valmentaminen kiinnostaa edelleen, mutta sillä saralla ei ole mitään varmaa tiedossa.

– Katsotaan rauhassa, ei tässä ole mitään kiirettä. Jos tulee vaihtoehtoja, punnitaan niitä. Olen tottunut tähän elämäntyyliin, ja lapsetkin on siinä iässä, että on kiva olla nyt kotona. Ei tarvitse mennä montaa vuotta eteenpäin, että he eivät halua tehdä mitään vanhempien kanssa, Hyypiä sanoo.