Vakio: Yllätysvalmis Hull voi venyä FA-cupin kotiottelussa selkeää suosikkia Chelseaa vastaan

Valioliigan säilymistaisteluun keskittyvän Norwichin taival cupissa lähellä päättymistä.

1 Burnley–Norwich C 1

FA-cup: Burnley voitti kotonaan Leicesterin 2–1, mutta pelitapahtumien valossa tulos olisi pitänyt olla maalin voitto vieraille. Norwich otti putoamistaistelua ajatellen elintärkeän voiton kaadettuaan kotonaan Bournemouthin 1–0. Burnleyn motivaatio cup-ottelua kohtaan lienee hieman vieraita korkeampi, ja kotijoukkue nousee laadukkaampana hieman yli 50 prosentin suosikkiasemaan. Kotivoitto kelpaa peliprosenttien salliessa varmaksi asti.

2 Southampton–Tottenham 12

FA-cup: Southamptonin kuuden ottelun tappioton putki päättyi, kun joukkue hävisi kotonaan ansaitusti Wolvesille 2–3. Spurs pelasi vieraissa Watfordia vastaan maalittoman tasapelin. Vaikka ottelussa oli aineksia useampaankin maaliin, voi pistejakoa pitää pelinkuvan kannalta oikeudenmukaisena lopputuloksena. Kumpikin lähestynee ottelua vahvalla kokoonpanolla, jolloin Spurs ansaitsee hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman, mutta Sotonin yllätys on syytä mahduttaa mukaan.

3 Millwall–Sheffield U X2

FA-cup: Millwallin hyvät otteet eivät ota loppuakseen. Edellinen tappio on kuukauden takaa ja viimeksi kaatui Reading kotona vakuuttavasti 2–0. Sheffield pelasi niin ikään vakuuttavan ottelun tasatessaan pisteet Arsenalin vieraana ansaitusti 1–1. Lähestymistavoiltaan varsin samankaltaiset joukkueet tekevät tulosta omissa sarjoissaan, mutta laatuero vieraiden hyväksi on selkeä. Noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto tasapeli varmistuksella kattaa suuren todennäköisyyskentän.

4 West Ham–West Bromwich 1

FA-cup: West Ham pyrkii saamaan valmentajavaihdoksen myötä ryhtiä tekemiseensä ja viikonlopun 1–1-pistejako Evertonia vastaan oli jo pelillisesti parempaa. WBA on Championshipin piikkipaikalla, mutta pelilliset otteet oikeuttaisivat sijoitukseen pari sijaa alempana. West Ham on selvästi laadukkaampi ja ykkösmiehistöllään pelatessa noin 55 prosentin suosikki. Peliprosenttien säilyessä maltillisina, isäntien voitto varmaksi.

5 Newcastle U–Oxford U 1

FA-cup: Newcastlen suotuisa onni ei ota taantuakseen. Viikonloppuna joukkue kaatoi kotonaan Chelsean pelinkuvan vastaisesti 1–0. Oxfordin edellinen cup-vastustaja oli suotuisa Hartlepool, joka kaatui kotikentällä 4–1. Ykkösliigassa joukkue ei ole voittanut kolmeen otteluun. Tasoero on isäntien hyväksi selkeä ja vähänkin vahvempaa kokoonpanoa peluutettaessa kotivoitto toteutuu noin 70 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto varmaksi.

6 Reading FC–Cardiff C 1

FA-cup: Reading eteni cupissa jatkoon kaatamalla Blackpoolin yhteismaalein 4–2, mutta pitkä tappioton jakso tuli päätökseen joukkueen kärsiessä 0–2-tappion Millwallin vieraana. Cardiff joutui niin ikään uusintaotteluun, jossa se kaatoi Carlislen vieraissa 4–3. Joukkueet ovat tämän kauden peliesitystensä valossa samaa kastia, ja kotietu nostaa Readingin hieman yli 40 pinnan suosikiksi. Kotivoitto varmaksi peliprosenttien salliessa.

7 Coventry C–Birmingham X2

FA-cup: Coventry kaatoi uusintaottelussa Bristolin tyylikkäästi 3–0 ja ansaitsi paikkansa seuraavalle kierrokselle. Birmingham voitti edellisellä kierroksella kotonaan Blackburnin 2–1 ja on pelannut kaksi ottelua tappioitta myös Championshipissä. Coventry on Ykkösliigan kärkijoukkueita, mutta Birmingham ansaitsee laadukkaampana marginaalisen vierassuosikin aseman. Noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto on kuitenkin syytä suojata vaihtomerkein.

8 Portsmouth–Barnsley 1

FA-cup: Portsmouth on esiintynyt viime viikot vakuuttavasti. FA-cupin edellisellä kierroksella kaatui Fleetwood vieraissa 2–1 ja sitä ovat seuranneet kaksi peräkkäistä voittoa Ykkösliigassa. Barnsley taistelee Championshipin paikkansa puolesta ja eteni viimeksi FA-cupissa helposti jatkoon 3–1 vierasvoitolla Crewestä. Tasoero ei eri sarjaportaista huolimatta ole merkittävä, ja Portsmouth ansaitsee kotonaan noin 40 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitosta ideahaku.

9 Hull–Chelsea 12

FA-cup: Hull oli epäonninen hävitessään Derbyn vieraana 0–1, sillä joukkue loi ottelussa laadukkaammat maalipaikat niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Chelsea oli niin ikää epäonninen hävitessään Newcastlen vieraana 0–1. Chelsean maalin voitto olisi ollut tarkempi kuvaus pelitapahtumista. Kummankin motivaatio FA-cupia kohtaan lienee kunnossa ja vieraiden selkeä 68 suosikkiasema perusteltua. Vierasvoitto on kuitenkin syytä suojata yllätysvalmiin Hullin venymisellä.

10 Stoke–Swansea 1

Championship: Stoke joutui tyytymään pistejakoon kotiottelun päätyttyä maalittomaan tasapeliin Millwallia vastaan. Swansea puolestaan pääsi takaisin voittokantaan kaadettuaan kotona Wiganin 2-1. Swansea loi ottelussa voittoon oikeuttavan määrän maalipaikkoja. Stokea voi sarjatilanteesta huolimatta pitää jopa laadukkaampana, ja noin kerran kahdesta toteutuva kotivoitto on alipelatuksi jäädessään ehdoton varmavalinta.

11 Bristol R–Fleetwood X2

Ykkösliiga: Bristolin edellinen sarjavoitto on reilun kuukauden takaa. Viimeksi joukkue nöyrtyi sarjakärki Rotherhamin vieraana 0–3. Loppulukemat kuvasivat melko tarkasti tapahtumia. Fleetwood tasasi pisteet kotonaan Shewsburyn kanssa 2–2, mutta Fleetwoodin niukka voitto olisi ollut pelitapahtumiin nähden oikeutettu. Isäntien heikot tulokset eivät selity huonolla onnella, sillä peliesitys on ollut viime viikot luokatonta. Laadukkaampi Fleetwood nousee ottelussa marginaaliseen vierassuosikkiasemaan ja kotivoiton ohitus kiinnostaa.

12 Ipswich T–Lincoln C 1

Ykkösliiga: Ipswich haki täydet kolme pistettä Tranmeren vieraana 2–1-voitollaan. Voitto oli ansaittu myös pelitapahtumien valossa. Lincoln otti toisen peräkkäisen voittonsa kaataessaan kotona Blackpoolin 1–0, mutta pistejakoa olisi voinut pitää oikeudenmukaisempana tuloksena. Ipswich on noin kaksi luokkaa laadukkaampi ja hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto vaikuttaa laadukkaalta valinnalta piikiksi.

13 Peterborough–Rotherham X2

Ykkösliiga: Peterboroughn synkkä jakso sai jatkoa sen hävittyä viikonloppuna Wimbledonille vieraissa 0–1. Ottelu oli seitsemäs peräkkäinen voitoton ottelu. Sarjakärki Rotherhamilla tilanne on päinvastainen, sillä 3–0-kotivoitto Bristolista oli jo viides peräkkäinen voitto. Peterborough on viime aikaisia tuloksiaan parempi, mutta vieraat ansaitsevat silti 45 prosentin vierassuosikkiaseman. Vieraiden kerätessä runsaasti peliä on vaihtomerkillä kohteessa paikkansa.