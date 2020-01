Vakio: Norwich pakkovoiton edessä Valioliigan jumbofinaalissa

Evertonin vierasvoitto West Hamista nostetaan rohkeasti varmaksi.

1 Norwich C–Bournemouth 12

Valioliiga. Norwich hävisi viimeksi kotonaan Manchester Unitedille 0–4, eivätkä loppulukemat ja pelitapahtumat jättäneet epäselvyyttä joukkueiden välisestä tasoerosta. Norwichin tilanne ei välttämättä ole niin lohduton, mitä sarjasijoitus antaa ymmärtää, sillä joukkue on pystynyt saamaan tasaisuutta peliesityksiinsä. Aika käy kuitenkin vähiin, ja etenkin Bournemouthin kaltaisia joukkueita vastaan ei mikään muu kuin täydet pisteet riitä. Poissa lauantaina ovat varmasti Timm Klose ja Josip Drimic sekä epävarmoja osallistujia Teemu Pukki, Grant Hanley ja Ben Godfrey. s

Bournemouth hävisi varsin hengettömän peliesityksen päätteeksi kotonaan Watfordille 0–3. Tilanne alkaa näyttää myös Cherriesin leirissä huolestuttavalta, sillä joukkueen peliesitysten trendi on viimeisen kymmenen ottelun ajan ollut jyrkässä laskussa. Viime kauden tapaan loukkaantumiset rasittavat Bournemouthia, ja vuorotellen loukkaantuvat avainpelaajat syövät eittämättä joukkueen iskukykyä. Sivussa viikonloppuna ovat ainakin David Brooks, Junior Stanislas, Joshua King, Arnaut Danjuma ja Chris Mepham.

Kotietu tekee isännistä noin 45 prosentin suosikkeja, mutta kolmen pisteen tärkeys voi näkyä normaalia suurempana riskinottona pelin ollessa toisella puoliajalla tasatilanteessa. Vakiossa kotivoitto on kerännyt runsaasti peliä, mutta Bournemouthin tämän hetkistä heikkoa tilannetta arvioidessa ei kotivoittoa raaski jättää ulos kupongilta. Pelivalinnoiksi piirtyvät sekä koti- että vierasvoitot.

2 Manchester C–Crystal Palace 1

Valioliiga. City tyylitteli viimeksi Villan vieraana 6–1-voittoon pelin ratketessa jo noin 20 peliminuutin kohdalla. Liverpoolin karkaaminen jo lähes varmalta näyttävään mestaruuteen lienee raskas pettymys, vaikka joukkueiden välinen peliesitysten taso on jopa puoltanut isossa kuvassa Cityn paremmuutta. City alkanee Mestarien liigan jatkuessa priorisoimaan europelejä kotimaan sarjaa korkeammalle, mutta tällä hetkellä joukkue suoriutuu edelleen eri tunnuslukujen valossa Valioliigan parhaiten. Loukkaantumiset ovat myös alkaneet helpottaa, sillä ainoastaan pitkäaikaispotilaat Aymeric Laporte ja Leroy Sane ovat sivussa.

Palace taisteli viikonloppuna itselleen pisteen isännöidessään Arsenalia 1–1-päättyneessä ottelusta, mutta sai etua viimeisen 20 minuutin miesylivoimastaan. Palacen sarjasijoitus yhdeksäntenä on roimasti yläkanttiin joukkueen peliesityksiin nähden, ja sarjan neljänneksi huonoimpia maaliodottamalukuja generoivan joukkueen voi turvallisesti odottaa putoavan sarjataulukossa kevätkauden edetessä. Viikonlopun kokoonpano on myös varsin vajavainen kapteeni Luka Milivojevicin kärsiessä pelikieltoa ja loukkaantuneiden Andros Townsendin, Mamadou Sakhon ja Jeffrey Schluppin puuttuessa kokokoonpanosta.

Laatuero on isäntien hyväksi valtava, ja Palace voi pyrkiä vain pitämään lukemat säädyllisenä. Kotivoiton todennäköisyys kipuaa 90 prosentin tuntumaan, ja pelikannatuksen ollessa Vakiossa neljä prosenttia vajaata on kotivoitto ehdoton varmavalinta.

3 Arsenal–Sheffield U 1X

Valioliiga. Arsenalin pelilliset muutokset Mikel Artetan alaisuudessa ovat olleet silminnähden positiivisia, vaikka tulokset antavat vielä odottaa itseään. Viime kierroksella Arsenal joutui hyvästä aloituksestaan huolimatta tyytymään 1–1-pistejakoon Crystal Palacen vieraana ykköshyökkääjä Pierre-Emerick Aubameyangin ulosajon syötyä mahdollisuudet täyteen pistepottiin puolen tunnin pelin kohdalla. Aubameyangin lisäksi Arsenalilta puuttuvat viikonloppuna Kieran Tierney, Callum Chambersin, Lucas Torreiran ja Sead Kolasinacin pelaaminen on toistaiseksi epävarmaa.

Sheffield kaatoi viimeksi kotona West Hamin 1–0 ja olisi voinut iskeä lukuisista paikoistaan useammankin osuman. Sheffield on suoriutunut sarjanousija statuksestaan huolimatta äärimmäisen hyvin ja ollut maaliodottamien valossa sarjan kahdeksanneksi paras joukkue. Tämän hetkinen sijoitus sarjataulukon kuudentena on kuitenkin aavistuksen yläkanttiin joukkueen peliesityksiin nähden. Sheffield pääsee Arsenalin vieraaksi parhaalla mahdollisella kokoonpanollaan.

Sheffield todistanut tasonsa ja tarjoaa haasteen muutoksessa olevalle Arsenalille. Isännät ansaitsevat poissaolojensa myötä noin 56 prosentin suosikkiaseman, mutta Vakiossa oikein pelatussa kohteessa on vaihtomerkille paikkansa.

4 West Ham–Everton 2

Valioliiga. West Hamin peliesityksissä ei valmentajavaihdoksesta huolimatta ole nähty merkittävää muutosta joukkueen hävitessä Sheffieldin vieraana varsin ansaitusti 0–1. Pelaajamateriaali on kiistatta laadukasta, mutta kollektiivinen ja suunnitelmallinen tekeminen loistaa poissaolollaan. Myös loukkaantumiset ovat syöneet Hammersin iskukykyä läpi kauden. Sivussa ovat edelleen loukkaantuneet Lukasz Fabianski, Andriy Yarmolenko, Jack Wilshere ja Felipe Anderson.

Everton puristi viimeksi kotonaan täydet kolme pistettä Brightonilta 1–0-voitollaan, mutta pistejako olisi ollut tarkempi kuvaus pelitapahtumista. Evertonin pelitaso on syyskauden heikoista tuloksista huolimatta pysynyt melko tasaisena, ja Carlo Ancelottin alaisuudessa joukkueen voi kevätkaudella odottaa kipuvan pelillisen tasonsa oikeuttamille sijoituksille lähemmäs kuuden parhaan joukkueen ryhmää. Evertonilta sivussa ovat ainoastaan pitkäaikaispotilaat Andre Gomes ja Jean-Philippe Gbamin.

Joukkueiden välinen tasoero on merkittävä ja useamman luokan laadukkaampi Everton ansaitsee noin 43 prosentin vierassuosikkiaseman. Vakiossa aavistuksen alipelatuksi jäänyt vierasvoitto nostetaan rohkeasti varmaksi asti.

5 Brighton–Aston Villa 1

Valioliiga. Brighton hävisi viimeksi Evertonin vieraana 0–1, mutta pelitapahtumien valossa tappio oli ansaitsematon. Joukkueet loivat lähes identtisen määrän hyökkäysuhkaa. Brighton on sarjataulukossa sijalla 14, mikä on varsin vaatimaton sijoitus joukkueen peliesityksiin nähden. Brightonia voi pitää kevätkaudella pelimuodosta riippumatta yhtenä mielenkiintoisimmista joukkueista vedonlyönnillisestä näkökulmasta. Brightonin terveystilanne on hyvä, sillä vain pitkäaikaispotilas Jose Izquierdo puuttuu kokoonpanosta.

Aston Villa kärsi viimeksi kotonaan ruman 1–6-tappion Manchester Cityä vastaan. Villan peliesitysten tasoa mittaavat tunnusluvut ovat olleet jyrkässä laskusuhdanteessa jo useamman kuukauden ajan, eikä vedonlyöntimarkkinoiden näkemys Villan arvostamisesta toiseksi todennäköisemäksi putoajakandidaatiksi ole tuulesta temmattu. Yksi syy taustalla on pelintason heikentymisen lisäksi se ykkösmaalivahti Tom Heatonin polvivamma että keskikentän avainpelaajiin lukeutuvan John McGinnin nilkkavamma, jotka pitävät kummankin pelaajan kauden loppuun asti sivussa.

Sarjataulukossa joukkueiden ero on vain kolme pistettä, mutta Brightonia voi pitää lähes kaksi luokkaa laadukkaampana kokonaisuutena. Noin 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on jäänyt pari pinnaa alipelatuksi, joten kotivoitto kuuluu ehdottomasti kierroksen runkomerkkeihin.

6 Southampton–Wolverhampton 1X

Valioliiga. Southampton jatkoi vakuuttavia otteitaan kaataessaan viimeksi itseään liigacupissa rasittaneen Leicesterin vieraissa 2–1. Voitto oli pelitapahtumiin nähden ansaittu Sotonin luodessa selvästi isäntiä enemmän hyökkäysuhkaa. Soton on äitynyt todella vakuuttavaan kuntoon. Joukkueen potentiaali ja pelillinenkään taso olleet missään vaiheessa sarjan heikoimpien joukkueiden tasolla, johon se puolestaan tulosten valossa kuului pitkälle syksyyn asti. Joukkueen kokoonpanotilanne on viikonlopun Wolves ottelun alla erinomainen, sillä ainoastaan Yan Valeryn osallistuminen on epävarmaa.

Wolves oli viime kierroksella varsin epäonninen joutuessaan tyytymään 1–1-pistejakoon kotona Newcastlea vastaan. Wolves loi ottelussa useamman maalin edestä laadukkaita maalipaikkoja, ja samalla pelinkuvalla ottelua toistettaessa olisi kotivoittoon päättyminen huomattavasti pistejakoa todennäköisempi skenaario. Keskiviikkona Wolves joutui taipumaan FA-cupin uusintaottelussa Old Traffordilla Manchester Unitedin ollessa parempi 1–0. Wolvesilta sivussa viikonloppuna on pitkäaikaispotilas Willy Boly sekä epävarmoja osallistujia Diogo Jota ja Ruben Vinagre.

Soton on kovassa iskussa ja viimein yltänyt potentiaalinsa tasolla. Wolves pelasi keskiviikkona varsin vahvalla kokoonpanolla, eikä ottelun aiheuttama rasitus voi olla näkymättä lauantaina. Southamptonin kotivoitto toteutuu noin 44 prosentin todennäköisyydellä, mutta hieman liikaa kannatusta kerännyt kotivoitto on syytä suojata vaihtomerkein.

7 Newcastle U–Chelsea 2

Valioliiga. Newcastle rimpuili jälleen pelinkuvan vastaisesti pisteille tasattuaan Wolvesin vieraana pisteet 1–1 isäntien suvereenista hallinnasta huolimatta. Tiistaina Harakat kaatoi FA-cupin uusintaottelussa Rochdalen 4–1, mutta käytti ottelussa varsin vahvaa kokoonpanoa, mikä näkyy varmasti pienenä rasitushaittana viikonlopun Chelsea-ottelussa. Rasitteena Steve Brucen valmentamalla ryhmällä ovat myös useat epävarmuustekijät kokoonpanossa, kun mahdollisesti sivussa olevien pelaajien listalta löytyvät mun muassa Fabian Schär, Allan Saint-Maximin ja DeAndre Yedlin.

Chelsea palasi kotonaan voittokantaan kaataessaan Burnleyn 3–0. Loppulukemat kuvasivat kentällä nähtyä tasoeroa tarkasti. Chelsea on ollut yksi kuluvan kauden parhaista joukkueista ja ylittänyt kaikki suuria muutoksia kesän aikana kokenutta joukkuetta kohtaan asetetut odotukset. Joukkueen rakentamista kesällä rajoittanut siirtokielto on nyt kuitenkin kumottu, ja joukkueen odotetaan vahvistuvan vielä tammikuun aikana. Viikonlopun Newcastle-ottelusta sivussa on loukkaantumisen takia varmasti Christian Pulisic sekä epävarmoja osallistujia Marcos Alonso ja N’Golo Kante.

Newcastle on peliesityksiä mittaavien tunnuslukujen valossa ollut sarjan heikoin joukkue, eikä onnenkantamoiset pisteiden muodossa voi jatkua ikuisesti. Chelsea ansaitsee St. James Parkillakin selkeän 65 prosentin vierassuosikkiaseman, ja maltillisesti ylipelattuun vierasvoittoon on kohteessa tyytyminen varmana.

8 Sheffield W–Blackburn 1X

Championship. Sheffield haki viime kierroksella täydet pisteet kuumasta paikallisottelusta Leedsia vastaan 2–0-vierasvoitollaan. Pelitapahtumiltaan ottelu oli varsin tasainen, joten täysin oikeutettuna ei Sheffieldin voittoa voi pitää. Viime viikonlopun voittoa edelsi vaikeampi kolmen tappion jakso, mutta kokonaisuutta tarkastellessa on Sheffieldin tämän hetkinen sarjasijoitus kuudentena jopa hieman alakanttiin peliesityksiin nähden.

Blackburn joutui viime kierroksella tyytymään pistejakoon, kun kotiottelu Prestonia vastaan päättyi 1–1. Blackburn onnistui luomaan ottelussa paremmat maalipaikat, eikä sen voittoakaan olisi voinut pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana. Blackburnilta on turha odottaa pelillisesti mitään keskikastin joukkuetta poikkeuksellisempaa suorittamista. Tämän hetkinen sarjasijoitus sijalla 13 on melko hyvin linjassa joukkueen peliesitysten kanssa.

Sheffield on lähes kaksi luokka laadukkaampi ja suosikkiasema nousee kotikentällä noin 56 prosentin tuntumaan. Vakiossa pelimerkit ovat virranneet tuntuvasti isäntien suuntaan, kun kotivoitto on kerännyt lähes 70 prosenttisen kannatuksen. Suora ohitus ei kuitenkaan inspiroi, mutta vaihtomerkki on syytä asettaa tasapelille.

9 Derby–Hull X2

Championship. Derby jatkaa neljän ottelun tappiottomassa putkessa tasattuaan viimeksi pisteet Boron vieraana 2–2. Derby oli kuitenkin läpi ottelun vastaanottavana osapuolena ja olisi pelitapahtumien valossa ansainnut hävitä selvällä marginaalilla. Wayne Rooneyn liittyminen tammikuun alussa Derbyn vahvuuteen on varmasti nostanut tunnelmaa pukukopissa. Konkari on osoittanut hänellä olevan annettavaa johtavana pelaajana myös avauskokoonpanossa.

Hull oli epäonninen hävitessään kotona Fulhamille 0–1, vaikka kirjasi nimiinsä kaikki ottelussa harvassa olleet laadukkaat maalipaikat. Hull on ollut ehdottomasti yksi tämän kauden positiivisimmista yllättäjistä ja joukkueen maaliodottamatilastot ovat sarjan kärkipään joukkueiden tasolla. Sarjataulukossa joukkue on vasta 11. sijalla, mutta Hullin pelitason pysyessä nähdyllä tasolla on sillä kaikki edellytykset edetä nousukarsintoihin asti.

Vieraiden suoritustaso on korkeampi ja odotettu pelinkuva tukee enemmän Hullin vahvuuksia. Kotietu tekee Derbysta marginaalisen 39 prosentin suosikin. Kotivoiton kerättyä Vakiossa muutaman prosentin liikaa peliä, on peli-ideaa lähdettävä hakemaan vieraiden menestyksen kautta.

10 Birmingham–Cardiff C X2

Championship. Birmingham palasi pitkän tauon jälkeen voittokantaan kaataessaan Lutonin vieraissa 2–1, mutta ei esiintynyt ottelussa voittoon oikeuttavalla tavalla laadukkaammin. Vaikka voitto tulikin pelinkuvan vastaisesti, on se varmasti omiaan nostamaan tunnelmaa pukukopissa raskaan ja voitottoman joulukuun jälkeen. Pelillinen taso ei kuitenkaan birminghamilaisilla ole alempaa keskitasoa korkeammalla.

Cardiff tasasi sunnuntaina sarjapisteet kotona Swanseaa vastaan maalittomaan tasapeliin päättyneessä ottelussa. Pistejakoa voi pitää melko tarkkana kuvauksena pelitapahtumista. Viikolla Cardiff pelasi FA-cupin uusintaottelun Carlislea vastaan, ja pääosin rotaatiopelaajista koostunun joukkue eteni seuraavalle kierroksella 4–3-vierasvoitollaan. Cardiffin peliesitykset eivät häikäise, mutta hyvän ja huonon päivän välinen ero ei ole suuri. Tekeminen on tasalaatuista ja keskikastiin sementoitu sijoitus on linjassa peliesitysten kanssa.

Vieraat ovat pykälän verran laadukkaampi joukkue, mutta kotietu nostaa isännät noin 40 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa kohde on melko tarkasti oikein pelattu, ja pelivalinta ristikakkonen kattaa suuren todennäköisyyskentän.

11 Huddersfield–Brentford 2

Championship. Huddersfield joutui nöyrtymään Barnsleyn vieraana 1–-tappioon, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisen ottelun pelitapahtumia tarkemmin. Vaikka Huddersfieldille ennakoitiin haastavaa paluuta takaisin alas Championshippiin, on sen peliesitykset jääneet vielä selvästi ennakoituakin vaatimattomammaksi. Terriers välttänee putoamisen, mutta peliesitykset eivät ole antaneet lupauksia tasonnostosta kevätkaudella.

Brentford jatkoi vakuuttavaa tekemistään voittaen kotonaan QPR:n 3–1. Brentford loi jälleen tukun laadukkaita maalipaikkoja QPR:n onnistuessa maalinteossa käytännössä ainoasta maalipaikastaan. Brentford luottaa omaan prosessiinsa ja peliesitykset ovat olleet laadukkaita läpi kauden. Joukkueiden suoritustasoa mittaavien maaliodottamatunnuslukujen valossa Bees on Leedsin jälkeen sarjan toiseksi laadukkain joukkue, ja näiden kahden välillä taistelu suorasta sarjanoususta todennäköisesti lopulta käydään.

Bees on vakiinnuttanut jalansijansa kärkijoukoissa Huddersfieldin kohdatessa pelillisiä haasteita viikosta ja vastustajasta toiseen. Brentford ansaitsee vieraissakin selkeän 55 prosentin suosikkiaseman, eikä kakkonen kaipaa rinnalleen vaihtomerkkejä. Vakiossa pelikansan raha on virrannut myös vieraiden suuntaan, mutta Brentford kestänee parin prosenttiyksiön ylipelattunakin varmana.

12 Preston–Charlton 1

Championship. Prestonin peliesitys jäi odotuksiin nähden vaatimattomaksi sen tasatessa viimeksi pisteet Blackburnin vieraana 1–1. Isännät loivat ottelussa puoli maalia enemmän maaliodottamaa, joten pistejakoaka ei voi pitää North Endin kannalta täysin ansaittuna. Alkukaudesta hyvin niin tulosten kuin peliesitysten valossa esiintynyt Preston on ollut viime kuukauden hyytymään päin, ja tämän hetkinen sarjasijoitus kymmenentenä on melko hyvin linjassa pelitason kanssa.

Charlton onnistui kotonaan ryöstämään pisteen WBA:lta 2–2-päättyneessä ottelussa, vaikka vieraat hallitsivat pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Jokainen piste tulee Charltonille tarpeeseen, sillä se ei viiden pisteen kaulasta ensimmäisen putoajan paikkaan huolimatta ole pelillisesti juuri viivan alla olevia joukkueita etevämpi.

Kuudessa peräkkäisessä ottelussa voitotta jänyt Preston on vähintään kaksi luokkaa Charltonia laadukkaampi ja palaa kotiyleisönsä edessä voittokantaan noin 65 prosentin todennäköisyydellä. Kohteessa isäntien peliprosentin ovat nousseet 70 pinnan tuntumaan, mutta suurten kotisuosikkien ollessa kierroksella kortilla tyydytään Prestonin voittoon varmana.

13 Millwall–Reading FC 1

Championship. Millwall onnistui nollaamaan viime kierroksella vieraissa Stoken. Ottelu sujui lontoolaisten käsikirjoituksen mukaan ja päättyi maalittomaan tasapeliin. Ottelussa nähtiin vielä odotettuakin vähemmän maalipaikkoja ja maalitonta pistejakoa voi pitää melko oikeudenmukaisena tuloksena. Millwall on kärsinyt reilun kahden kuukauden aikana vain kaksi tappiota, ja tulokset ovat linjassa myös peliesitysten kanssa.

Reading pelastui viikonloppuna tappiolta isännöidessään Forestia. Vieraiden oma maali tasasi lisäajan kuudennella minuutilla loppulukemiksi 1–1. Tiistaina FA-cupin uusintaottelussa Reading eteni seuraavalle kierroksella voittaessaan Blackpoolin vieraissa 2–0. Isoa kuvaa tarkastellessa Reading ansaitsisi edelleen nykyistä 14. sijaa korkeamman sijoituksen sarjataulukossa, vaikka viimeinen kuukausi on ollut tuloksellisesti erinomainen joukkueen välttäessä tappion jo kahdeksassa peräkkäisessä ottelussaan.

Joukkueiden välillä ei ole pelillisesti suurta tasoeroa. Etenkin vieraita on helppo aliarvostaa sarjasijoituksensa takia. Isäntien nauttiessa kotietua sekä pientä lepoetua Readingin viikkoisen FA-cup ottelun myötä nousevat isännät kerran kahdesta toteutuvaan suosikkiasemaan. Kotivoitto on Vakiossa pari pinnaa ylipelattu, mutta kohteessa uskalletaan silti isäntien kyytiin varman muodossa.