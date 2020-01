Norwich onnitteli heti ”Mr. Pukkia” Vuoden urheilijuudesta – julkaisi juhlan kunniaksi Huuhkajat-dokumentin

Dokumentissa seurataan Pukin ja Suomen jalkapallomaajoukkueen viikkoa ennen EM-kisapaikan tuonutta Liechtenstein-karsintaottelua.

Valioliiga-seura Norwich onnitteli suomalaishyökkääjäänsä Teemu Pukkia heti, kun tämä oli torstai-iltana valittu Vuoden urheilijaksi Suomessa.

– Valtavat onnittelut Mr. Pukille, joka on nimetty Suomen vuoden urheilijaksi, Norwichin Twitter-tililtä viestittiin. Twiitissä huomioitiin myös Pukin Huuhkajien kanssa voittamat Vuoden sykähdyttävin urheiluhetki- ja Vuoden joukkue -palkinnot.

Norwich julkaisi Pukin ja Suomen jalkapallomaajoukkueen huippuvuotta kunnioittaakseen myös YouTube-dokumentin, jossa seurataan Huuhkajien viikkoa ennen EM-kisapaikan tuonutta Liechtenstein-voittoa. Dokumentin nimi on The Huuhkajat – Through The Eyes Of The Canaries, Huuhkajat kanarialintujen silmin.

Dokumentissa haastatellaan suomalaisia jalkapallovaikuttajia, kuten HJK:n toimitusjohtajaa Aki Riihilahtea ja HJK:n A-juniorien valmentajaa Mikael Forssellia. Riihilahti kiitteli Pukin esiintymistä Urheilugaalassa vuolaasti heti Vuoden urheilija -kiitospuheen jälkeen.

– Teemu oli oma itsensä, paras mutta samaan aikaan joukkuepelaaja ja maailman lutuisin ihminen. Maximum respect, Riihilahti twiittasi.

Lämpimät onnittelut heltisivät myös Forssellilta.

– Täysin ansaittu palkinto. Ja miten hieno juttu suomalaiselle jalkapallolle, Forssell kirjoitti Twitterissä.