Jalkapallolegendan karu kohtalo: Tienasi miljoonia, mutta ajaa nyt Uberia ja myy kirjoja maanpaossa

Hakan Sükür tuulettaa maalia vuonna 2007. Nyt Turkin kansallissankari on maanpaossa USA:ssa.

Futisikonia uhkaa vankeustuomio entisessä kotimaassaan.

Turkin jalkapallomaajoukkue oli huipulla 2002. Joukkue eteni jalkapallon MM-kisoissa aina pronssiotteluun asti, jossa se voitti Etelä-Korean. Yksi joukkueen tunnetuimmista pelaajista oli hyökkääjä Hakan Sükür, Bosborin härkä.

Isokokoinen hyökkääjä pelasi uransa parhaimmat vuodet istanbulilaisessa suurseurassa Galatasarayssa kolmeen eri otteeseen. Miljoonia tienanneen Sükürin pelaajaura päättyi 2008 ja kolme vuotta myöhemmin hänet valittiin Turkin parlamenttiin Turkin nykyisen presidentin Recep Tayyip Erdoganin AKP-puolueen listoilta.

Recep Tayyip Erdogan (vas.) ja Hakan Sükür vuonna 2011.

Pian Sükür kuitenkin riitaantui Erdoganin kanssa, erosi AKP:sta ja ryhtyi itsenäiseksi kansanedustajaksi. 2016 Sükür sai syytteen Erdoganin ja tämän pojan solvaamisesta Twitterissä. Süküriä uhkasi neljän vuoden vankeustuomio, joten ex-hyökkääjä päätti paeta Yhdysvaltoihin perheineen.

New York Timesin haastattelussa toukokuun alussa 2018 Sükür kertoi työskentelevänsä osaomistamassaan kahvilassa Kalifornian Palo Altossa Stanfordin yliopiston lähistöllä. Nyt saksalaislehti Welt am Sonntag on haastatellut yhä maanpaossa asuvaa turkkilaista.

Vuosi sitten turkkilaistähti on muuttanut Kaliforniasta. Hyökkääjä elää nykyään Yhdysvalloissa pääkaupunki Washingtonissa ja ajaa Uber-taksia. Hän kertoo lehdelle saavansa elantonsa taksin ajamisen ohella kirjojen myynnistä.

Sükür joutuu työskentelemään elääkseen, sillä hänen kymmenien miljoonien suuruinen omaisuutensa jäi Turkkiin eikä hän pääse siihen käsiksi. Vaikka 48-vuotias hyökkääjä elää maanpaossa, rakkaus kotimaahan ei ole sammunut.

– Rakastan lippuamme ja maatamme. Vastustan vääränlaista politiikkaa, joka on viemässä meitä pois lännestä, Sükür sanoo.

– Kaikkien täytyy taistella nyt Turkissa vapauden, demokratian sekä oikeudenmukaisuuden puolesta. Euroopan ja koko muun maailman täytyy tukea tässä taistelussa. Toivon myös, että presidentti voi palata demokratiaan, oikeudenmukaisuuteen ja ihmisoikeuksiin ja tulla sellaiseksi presidentiksi, jota Turkki tarvitsee.

Sükür tukee nykyään Erdoganin vastustajaa, niinikään Yhdysvalloissa maanpaossa asuvaa Fethullah Güleniä.