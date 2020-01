Naisten maajoukkuevalmentaja siirtyy Ruotsiin junioriluotsiksi

Maiju Ruotsalaisen ura jatkuu Umeå IK:ssa.

Naisten jalkapallomaajoukkueen valmennustaustassa syksystä 2017 olleen Maiju Ruotsalaisen uusi työnantaja on selvillä. Ruotsalainen siirtyy Ruotsin Damallsvenskanissa pelaavan Umeå IK:n palkkalistoille.

Tamperelaisen Ilveksen kasvatin tehtävä UIK:ssa on toimia F17-tyttöjoukkueen valmentajana. Joukkue voitti viime syksynä Ruotsin mestaruussarjassa hopeaa. Ruotsalainen aloittaa uudessa tehtävässään 1. helmikuuta.

Ruotsalainen, 36, on aiemmin valmentanut Naisten liigassa Ilvestä ja Åland Unitedia ennen siirtymistään naisten maajoukkueeseen Anna Signeulin johtamaan valmennusryhmään.

Hän on yksi harvoista suomalaisista naisvalmentajista, joka on suorittanut UefaPro-tutkinnon. Ruotsalaisen lisäksi tutkinto on myös Palloliiton huippujalkapallopäälliköllä Marianne Miettisellä. Tutkintoa suorittaa parhaillaan FC Hongan päävalmentaja Rosa Lappi-Seppälä.

Ruotsalainen kommentoi viime kesänä myös naisten MM-kisoissa Ylen tv-studioissa.

Ruotsalainen kertoi syksyllä, ettei jatka Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen valmennusryhmässä. Ruotsalaisen lisäksi valmennustaustasta on lähtenyt myös fysiikkavalmentaja Anne Mäkinen ja videoanalyytikko Jussi Laitinen.

Mäkinen siirtyi Ruotsin Elitettanissa pelaavan AIK:n urheilujohtajaksi ja Laitinen liike-elämän palvelukseen.