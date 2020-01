Vakio: Sheffield U tarjoaa ison haasteen Mikel Artetan Arsenalille

Norwich on suosikki Valioliigan jumbofinaalissa, mutta vaihtomerkille löytyy käyttöä.

1 Norwich C–Bournemouth 12

Valioliiga: Norwich hävisi viimeksi kotonaan Manchester Unitedille 0–4, eivätkä loppulukemat ja pelitapahtumat jättäneet epäselvyyttä joukkueiden välisestä tasoerosta. Bournemouth hävisi varsin hengettömän peliesityksen päätteeksi kotonaan Watfordille 0–3 ja tilanne alkaa näyttää myös Cherriesin leirissä huolestuttavalta. Norwich on pelannut viime kuukausina paremmin ja ansaitsee kotonaan noin 45 prosentin suosikkiaseman. Kotivoiton kerätessä peliä on vaihtomerkilläkin paikkansa.

2 Manchester C–Crystal Palace 1

Valioliiga: City tyylitteli viimeksi Villan vieraana 6–1-voitton pelin ratketessa jo noin 20 peliminuutin kohdalla. Palace taisteli itselleen pisteen isännöidessään Arsenalia 1–1 päättyneessä ottelussa. Laatuero on isäntien hyväksi valtava, ja Palace voi pyrkiä vain pitämään lukemat säädyllisenä. Kotivoiton todennäköisyys kipuaa 90 prosentin tuntumaan, eikä kohteessa ole vaihtomerkeille sijaa.

3 Arsenal–Sheffield U 1X

Valioliiga: Arsenalin pelilliset muutokset Mikel Artetan alaisuudessa ovat olleet positiivisia, vaikka tulokset antavat vielä odottaa itseään. Joukkue joutui tyytymään pisteeseen Crystal Palacen vieraana 1–1 päättyneessä ottelussa. Sheffield kaatoi West Hamin kotonaan 1–0 ja olisi voinut iskeä paikoistaan useammankin osuman. Sheffield on todistanut tasonsa ja tarjoaa haasteen muutoksessa olevalle Arsenalille. Isännät ovat noin 55 prosentin suosikkeja, mutta vaihtomerkille on paikkansa.

4 West Ham–Everton X2

Valioliiga: West Hamin peliesityksissä ei valmentajavaihdoksesta huolimatta ole nähty merkittävää muutosta. Joukkue hävisi varsin ansaitusti Sheffieldin vieraana 0–1. Everton puristi viimeksi kotonaan täydet kolme pistettä Brightonilta 1–0 voitollaan, mutta pistejako olisi ollut tarkempi kuvaus pelitapahtumista. Laadukkaampi Everton ansaitsee noin 42 prosentin vierassuosikkiaseman, mutta vierasvoitto on syytä suojata tasapelillä.

5 Brighton–Aston Villa 1

Valioliiga: Brighton hävisi viimeksi Evertonin vieraana 0–1, mutta pelitapahtumien valossa tappio oli ansaitsematon. Joukkueet loivat lähes identtisen määrän hyökkäysuhkaa. Aston Villa kärsi kotonaan ruman 1–6-tappion Manchester Citylle. Sarjataulukossa joukkueiden ero on vain kolme pistettä, mutta Brightonia voi pitää lähes kaksi kertaa laadukkaampana joukkueena. Noin 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

6 Southampton–Wolverhampton 1X

Valioliiga: Southampton jatkoi vakuuttavia otteitaan, kun Leicester kaatui vieraissa 2–1. Voitto oli pelitapahtumiin nähden ansaittu, sillä Soton loi selvästi isäntiä enemmän hyökkäysuhkaa. Wolves oli epäonninen joutuessaan tyytymään 1–1-pistejakoon kotona Newcastlea vastaan. Soton on viimein yltänyt potentiaalinsa tasolle, mutta Wolves asettaa riman korkealle. Southamptonin 40 prosentin suosikkiasema on perusteltu, mutta runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

7 Newcastle U–Chelsea 2

Valioliiga: Newcastle rimpuili jälleen pelinkuvan vastaisesti pisteille tasattuaan Wolvesin vieraana pisteet isäntien suvereenista hallinnasta huolimatta 1–1. Chelsea palasi kotonaan voittokantaan kaataessaan Burnleyn 3–0. Loppulukemat kuvaavat kentällä nähtyä tasoeroa tarkasti. Chelsea on St. James Parkillakin selkeä 65 prosentin vierassuosikki, eikä onnekasta Newcastlea vastaan pelaaminen aiheuta ylimääräistä päänvaivaa.

8 Sheffield W–Blackburn 1

Championship: Sheffield haki viime kierroksella täydet pisteet kuumasta paikallisottelusta Leedsia vastaan 2–0-vierasvoitollaan. Pelitapahtumiltaan ottelu oli varsin tasainen, joten täysin oikeutettuna ei Sheffieldin voittoa voi pitää. Blackburn pelasi kotona Prestonia vastaan tasaisen ottelun, jossa pisteet jaettiin loppuluvuin 1–1. Sheffield on lähes kaksi luokkaa laadukkaampi ja suosikkiasema nousee kotikentällä noin 56 prosentin tuntumaan. Kotisuosikki varmaksi.

9 Derby–Hull X2

Championship: Derby jatkaa neljän ottelun tappiottomassa putkessa tasattuaan viimeksi pisteet Boron vieraana 2–2. Hull oli epäonninen hävitessään kotona Fulhamille 0–1, sillä joukkue kirjasi nimiinsä kaikki ottelussa harvassa olleet laadukkaat maalipaikat. Vieraiden suoritustaso on korkeampi ja odotettu pelinkuva tukee enemmän Hullin vahvuuksia. Kotietu tekee Derbysta marginaalisen 39 prosentin suosikin, mutta peli-ideaa lähdetään hakemaan isäntien ohituksesta.

10 Birmingham–Cardiff C X2

Championship: Cardiff tasasi sunnuntaina pisteet kotona Swanseaa vastaan maalittomaan tasapeliin päättyneessä ottelussa. Pistejakoa voi pitää pelinkuvan mukaisena tuloksena. Birmingham palasi pitkän tauon jälkeen voittokantaan kaataessaan Lutonin vieraissa 2–1. Joukkue ei kuitenkaan esiintynyt ottelussa voittoon oikeuttavalla tavalla laadukkaammin. Vieraat ovat pykälän verran laadukkaampi joukkue, mutta kotietu tekee isännistä noin 40 prosentin suosikkeja. Runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

11 Huddersfield–Brentford 2

Championship: Huddersfield joutui nöyrtymään Barnsleyn vieraana 1–2-tappioon, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisen ottelun tapahtumia tarkemmin. Brentford jatkoi vakuuttavaa tekemistään voittaen kotona ansaitusti QPR:n 3–1. Bees on vakiinnuttanut jalansijansa kärkijoukoissa Huddersfieldin kohdatessa pelillisiä haasteita viikosta ja vastustajasta toiseen. Brentford ansaitsee vieraissakin selkeän 55 prosentin suosikkiaseman, eikä kakkonen kaipaa rinnalleen vaihtomerkkejä.

12 Preston–Charlton 1

Championship: Prestonin peliesitys jäi odotuksiin nähden vaatimattomaksi, kun joukkue tasasi pisteet Blackburnin vieraana 1–1. Charlton onnistui kotonaan ryöstämään pisteen WBA:lta 2–2 päättyneessä ottelussa, vaikka vieraat hallitsivat pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Preston palaa voittokantaan itseään selvästi heikompaa Charltonia vastaan noin 65 prosentin todennäköisyydellä. Peliprosenttien säilyessä maltillisina on ykkönen ehdoton varmavalinta.

13 Millwall–Reading FC 1

Championship: Millwall onnistui nollaamaan viime kierroksella vieraissa Stoken. Ottelu sujui lontoolaisten käsikirjoituksen mukaan ja päättyi maalittomaan tasapeliin. Reading pelastui tappiolta isännöidessään Forestia, kun vieraiden oma maali tasoitti lisäajan kuudennella minuutilla loppulukemiksi 1–1. Joukkueiden välillä ei ole suurta tasoeroa, mutta vakuuttavasti viimeiset kuukaudet esiintyneet isännät ansaitsevat hieman yli 45 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto varmaksi.