Vakio: Brightonilla hyvä sauma yllättää Everton vieraspelissä

Liverpoolin vierasvoitto Tottenhamista on jäänyt jopa hieman alipelatuksi.

1 Tottenham–Liverpool 2

Valioliiga. Spurs kompuroi itsensä uusintaotteluun cupissa, kun vierasottelu Middlesbroughia vastaan päättyi 1–1. Tätä edelsi Sotonin vieraana kaoottinen sarjapeli, joka päättyi 0–1-tappioon. Marraskuun lopulla Spursin peräsimeen saapuneella Jose Mourinholla riittää kevätkaudella työnsarkaa, mutta työkalut ovat laadukkaan pelaajamateriaalin puolesta ensiluokkaiset. Viikonlopun Liverpool-ottelusta puuttuvat kuitenkin Hugo Lloris, Harry Kane, Tanguy Ndombele ja Ben Davies, joten normaalia heikompi Spursin kokoonpano eittämättä on.

Pool kiusasi cupissa Evertonia 1–0-derbyvoitolla, vaikka peluutti runsaasti akatemiapelaajiaan. Viimeksi sarjassa Sheffield kaatui kotikentällä hallitusti 2–0. Vuodenvaihteessa Poolille tuli täysi vuosi täyteen ilman tappiota Valioliigassa. Saavutukseen on aikaisemin yltänyt kolme muuta joukkuetta. Viikonloppuna Spursin vieraana kokoonpanossa on useita epävarmoja osallistujia, muun muassa James Milner, Naby Keita, Dejan Lovren ja Joel Matip.

Spursin tekeminen ei ole tällä hetkellä tasapainossa ja loukkaantumiset ovat rasitteena. Pool ansaitsee noin 57 prosentin vierassuosikkiaseman ja jopa aavistuksen alipelatuksi jäänyt vierasvoitto otetaan huoletta varmaksi.

2 Manchester U–Norwich C 1

Valioliiga. Manchester United pelasi cupissa Wolvesin vieraana maalittoman tasapelin ja joutuu uusintaotteluun. Tätä edelsi Arsenalin vieraana 0–2-tappioon päättynyt vaatimaton peliesitys. United on tulosten valossa esiintynyt vaatimattomasti, mutta peliesitykset oikeuttaisivat suurempaan pistesaldoon. Nopea joukkue on parhaimmillaan tilanteenvaihdoissa ja vastahyökkäyspelaamisessa, mutta joutuessaan kontrolloimaan otteluita maalipaikkojen luomistiheys laskee merkittävästi. Sivussa ovat loukkaantuneet Paul Pogba, Scott McTominay, Marcos Rojo ja Timothy Fosu-Mensah sekä epävarmana osallistujana ykköstoppari Harry Maguire.

Norwich eteni cupissa jatkoon kaataessaan Prestonin vieraissa 4–2, vaikka joukkue lepuutti useita Valioliigassa runsaasti peliaikaa nauttineita pelaajia. Norwichin pelilliset otteet ovat parantuneet surkean alkukauden jälkeen, jolloin myös loukkaantumiset olivat joukkueen riesana kierroksesta toiseen. Norwich on sarjassa pahnan pohjimmaisena, mutta peliesitysten kehityssunnaan pysyessä viime kuukausien mukaisena ei toivoa sarjapaikan säilyttämisen suhteen ole menetetty. Norwichilta sivussa ovat Teemu Pukki, Ben Godfrey, Timm Klose ja Josip Drimic.

Norwich on usein esiintynyt edukseen isoja seuroja vastaan, mutta tasoero joukkueiden välillä on joka tapauksessa isäntien hyväksi suuri. United ei ole pelillisesti parhaimmillaan ja myös loukkaantumiset syövät joukkueen iskukykyä. Kotivoiton todennäköisyys kipuaa silti 75 prosentin tuntumaan, eikä suursuosikkia ole syytä lähteä varmistelemaan vaihtomerkein.

3 Leicester–Southampton 1X

Valioliiga. Leicester jatkoi FA-cupissa seuraavalle kierrokselle, kun Wigan kaatui kotona 2–0. Keskiviikkona liigacupin ensimmäisessä osaottelussa tasattiin Villan kanssa pisteet 1–1. Näitä otteluita edelsi vakuuttavat vierasvoitot Hammersia ja Newcastlea vastaan.

Southampton jatkaa myös FA-cupissa seuraavalle kierroksella voitettuaan Huddersfieldin 2–0. Loppulukemat olivat hyvin linjassa pelitapahtumien kanssa. Soton on saanut viimeisen kuukauden aikana runsaalla kädellä takaisin alkukaudella kokemaansa epäonnea ja sarjasijoitus 12. sijalla on peliesityksiin nähden oikeutettu. Myös terveystilanne lähentelee erinomaista, sillä Yan Valery on ainoa loukkaantumisen takia estynyt pelaaja.

Leicester on tällä kaudella noussut pelillisesti mukaan kärkijoukkueiden kastiin. Nuoren joukkueen peli on kehittynyt sitä mukaa, mitä pidemmälle kausi on edennyt. Keskiviikon cupin ottelu tuo kuitenkin ylimääräistä rasitusta ja kaventaa tasoeroa. Kotivoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä, ja lähes kymmenen pinnaa liikaa peliä keränneen kotivoiton rinnalle on syytä rastittaa vaihtomerkki.

4 Chelsea–Burnley 1

Valioliiga. Chelsea kaatoi cupissa Forestin ansaitusti 2–0 ja eteni seuraavalle kierrokselle. Chelsealla on alla kaksi noloa Valioliigatappiota kotikentällä. Kummassakaan joukkue ei ollut kuitenkaan merkittävästi heikompi, joten paluu voittojen tielle kotiyleisön edessä on ehdoton minimi heikompaa Burnleyta vastaan. Sivussa joukkueen vahvuudesta ovat pitkäaikaispotilaisiin lukeutuva Ruben Loftus-Cheeks sekä epävarmoja osallistujia Marcos Alonso ja Christian Pulisic.

Burnley avasi maalihanat Peterboroughin isäntänä ja otti vakuuttavan 4–2-voiton alasarjalaisesta. Samalla katkesi kolmen peräkkäisen tappion putki, joten voitto cupissa teki itseluottamukselle hyvää. Burnleyn kokoonpanossa riittää ottelun alla kysymysmerkkejä, sillä epävarmana pelikunnostaan ovat Ashley Barnes, Jay Rodriguez, Aaron Lennon ja Phil Bardsley.

Chelsea haluaa esiintyä jälleen kotiyleisön odotusten mukaisella tasolla, ja Burnley ei isoja seuroja vastaan ole tällä kaudella vakuuttanut. Noin 77 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on selkeä pelivalinta, kun peliprosentitkin ovat Bluesin osalta säilyneet maltillisina.

5 Wolverhampton–Newcastle U 1

Valioliiga. Wolves joutuu cupissa uusintaotteluun, kun kotiottelu Manchester Unitedia vastaan päättyi maalittomaan tasapeliin. Vuodenvaihteessa tuli kaksi tappiota ja otteluruuhka näkyi joukkueen pelaamisessa. Wolves joutuu tulemaan toimeen viikonloppuna ilman Willy Bolya ja Morgan Gibbs-Whitea.

Myös Newcastle joutuu uusintaan, kun vierasottelu heikkoa Rochdalea vastaan päättyi 1–1. Newcastle on sarjassa 13. sijalla, vaikka peliesitysten laadulla mitattuna joukkue on ollut kiistatta sarjan heikoin ryhmä. Myös kolmen viimeisen ottelun tappiot antavat tästä osviittaa. Viikonlopun-Wolves ottelusta poissaolevien pelaajien lista on pitkä, kun ottelun jättävät loukkaantumisen takia väliin Fabian Schär, Jonjo Shelvey, Allan Saint-Maximin ja Jetro Willems.

Wolves on kotonaan selkeä 65 prosentin suosikki onnekkaasti pisteitä syyskaudella kerännyttä Newcastlea vastaan. Pelinkuva suosinee aavistuksen vieraita, mutta oikein pelattu kotivoitto tuntuu silti varsin turvalliselta varmavalinnalta.

6 Everton–Brighton X2

Valioliiga. Evertonin cuptaival tuli päätöksen Liverpoolin kuitatessa jatkopaikan 1–0 voitollaan paikallisottelussa. Tappio paikallisottelussa junioripainotteiselle Liverpoolille lienee kolaus joukkueen itseluottamukselle, jota Carlo Ancelottin tulo valmentajaksi on viime viikkoina kohottanut. Ancelottin pelaajavalinnat avauskokoonpanoon ovat tuoneet tuoreutta tekemiseen ja, kuten usein valmentajaa vaihdettaessa, alisuoriutunut joukkue on nostanut tasoaan ainakin hetkellisesti. Evertonin terveystilanne on kelvollinen Alex Iwobin ollessa ainoa loukkaantunut pelaaja.

Brighton hävisi viikonloppuna kotonaan FA-cupissa Sheffieldille 0–1, mutta päävalmentaja Graham Potter antoi useille vähälle peliajalle jääneille vastuuta ottelussa. Potter on tällä kaudella muuttanut Brightonin peli-identiteettiä tuntuvasti, ja Brighton on eittämättä yksi Valioliigan mielenkiintoisimmista joukkueista. Pelaajamateriaali oikeuttaa keskikastin sijoitukseen, mutta laadukas valmennus voi repiä materiaalista kevätkauden aikana vielä reilusti nähtyä enemmän irti. Myös Brightonin terveystilanne on hyvä, sillä vain Leon Balogunin ja Aaron Mooyn pelaaminen on epävarmaa.

Everton on joukkueista kiistatta laadukkaampi, mutta Brighton on yllätysvalmis ryhmä. Kotivoitto toteutuu hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä, mutta kotivoiton kannatuksen noustua Vakiossa jo 60 prosenttiseksi kohdistuu pelivalinnaksi ohitus isännistä.

7 Leeds U–Sheffield W 1X

Championship. Leeds joutui jättämään leikin kesken FA-cupissa kärsittyään Arsenalin vieraana niukan 0–1-tappion. Leeds vei kuitenkin ottelun ensimmäisellä jaksolla peliä mielensä mukaan, joten tappiota ei voi pitää täysin ansaittuna. Suorasta oususta taistelevalle joukkueelle ylimääräisistä kilpailuista karsiutuminen on kuitenkin eduksi.

Viime aikoina epäonninen Sheffield sai kaipaamansa voiton kaadettuaan Brightonin vieraissa 1–0 edeten FA-cupin seuraavalle kierrokselle. Nousukarsintoja tavoitteleva ryhmä on pisteiden valossa toistaiseksi sarjataulukossa keskikastia, mutta pelillisesti Sheffield erottuu joukosta. Etenkin hyökkäysvoima on monia haastajia laadukkaampi, ja nousukarsintojen ulkopuolelle jääminen olisi pettymys.

Leeds on tunnuslukujen valossa omassa kastissaan, mutta liika riskinotto on näkynyt ajoittain pistemenetyksinä. Kotivoitto toteutuu noin 63 prosentin todennäköisyydellä. Ottelussa on kuitenkin paikallisottelun aineksia, mikä nostaa tasapelin todennäköisyyttä. Oikein pelatun kotivoiton rinnalle on siis syytä nostaa myös tasapeli rivin arvoa nostamaan.

8 Hull–Fulham X2

Championship. Hull eteni FA-cupissa jatkoon kaadettuaan Rotherhamin vieraissa 3–2. Hull on ollut ehdottomasti yksi kuluvan kauden yllättäjistä, mitä tulee joukkuetta kohtaan asetettuihin odotuksiin. Paikkaa ylemmässä keskikastissa voi pitää ansaittuna.

Fulham ansaitsi myös paikkansa FA-cupin seuraavalle kierrokselle voittaessaan kotona Aston Villan 2–1. Fulham on kiistatta pelaajamateriaaliltaan yksi kauden laadukkaimmista joukkueista, mutta peliotteista kertovat tunnusluvut jäävät reilusti sarjan terävimmästää kärjestä. Tasonnostoa vaaditaan, jotta Slaven Bilićin ryhmä palaa ensi kaudeksi Valioliiga kentille.

Kumpikin joukkue on esiintynyt viime viikkoina pelillisesti hyvin, ja luvassa on ennakkoon selvästi keskimääräistä korkeatempoisempi ja runsasmaalisempi kohtaaminen. Laadullinen ero on Fulhamin hyväksi selvä ja marginaalinen suosikkiasema perusteltua. Vakiossa Hull on rastitettu vastaavaan suosikkiasemaan, joten kotivoitto ohitetaan.

9 Stoke–Millwall 1

Championship. Stoken FA-cupin taival päättyi varhain, kun Brentford kuittasi itselleen jatkopaikan 1–0-voitollaan. Stoken kohdalla lienee enää turhaa toitottaa joukkueen tuloksellista alisuoriutumista, mutta parannusta on havaittavissa, kun joukkue on noussut putoamisviivan yläpuolelle kevätkauden alussa! Vedonlyönnillisesti ja pelimuodosta riippumatta Stokea on syytä pitää silmällä, sillä palasten loksahtaessa kohdalleen joukkue voi äityä tuloksellisesti kovaankin lyöntiin. Myös tammikuun siirtoikkunassa on odottavissa liikehdintää.

Millwall eteni seuraavalle kierrokselle kaataessaan kotona Newportin 3–0. Millwall on odotuksiin nähden yksi parhaiten esiintyneistä joukkueista ja kenttätasapaino hakee vertaistaan. Pallollinen pelaaminen on heikkous, jota paikataan onnistuneesti erinomaisella organisoinnilla ja fyysisyydellä.

Joukkueiden sarjasijoitukset ovat ennen kauden alkua vallinneisiin odotuksiin nähden päinvastaiset. Stoke on tuloksiaan parempi, mutta Millwall on rynninyt ansaitusti kolkuttelemaan nousukarsintojen portteja. Stoke voittaa noin 45 prosentin todennäköisyydellä, mutta Vakiossa kannatus on tuttuun tapaan jäänyt varsin vaatimattomaksi. Stoke varmaksi.

10 Blackburn–Preston X2

Championship. Blackburn hävisi viime viikonloppuna FA-cupissa Birminghamin vieraana 1–. Myös sarjassa on tullut kaksi peräkkäistä vierastappiota ja voitto on jäänyt haaveeksi neljässä peräkkäisessä ottelussa. Blackburn on kerännyt roimasti enemmän pisteitä kuin se peliesityksillään olisi ansainnut. Pudotusta sarjataulukossa voi odottaa tapahtuvan tulevien viikkojen ja kuukausien aikana.

Preston on viime viikkoina tuloksellisesti hyytynyt, eikä pystynyt cupissakaan vastaamaan Norwichin edetessä jatkoon 4–2 voitollaan. Pelillisesti North End on kuitenkin esiintynyt kelvollisesti, vaikka alkukautta vastaavaa huumaa ei enää peliesitystenkään valossa ole nähty. Sijoitus sarjataulukon kymmenentenä on linjassa peliesitysten kanssa, mutta potentiaalia nousukarsintoihinkin joukkueessa riittää.

Vieraat ovat luokkaa laadukkaampi joukkue, mutta Roversilla riittää kotikentällä venymiskykyä. Kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä ja on keräämässä Vakiossa liikaa rahaa puoleensa. Ristikakkonen kattaa suuren todennäköisyyskentän.

11 Barnsley–Huddersfield 1

Championship. Barnsley eteni cupissa jatkoon kaataessaan Crewen vieraissa 3–1. Voitto Crewea vastaan on selkeää jatkumoa Championshipissakin kohentuneisiin peliesityksiin. Viimeisen kuukauden aikana Barnsley on kärsinyt vain yhden tappion, eikä se tuolloinkaan ollut Derbyn vieraana 1–2-tappiosta huolimatta pelillisesti merkittävästi huonompi osapuoli.

Huddersfieldin tie nousi FA-cupissa pystyyn Southamptonin vieraana, kun isännät ottivat ansaitun 2–0-voiton. Huddersfieldin otteissa on normaalia enemmän vaihtelua. Etenkin viime aikoina ainoat positiiviset peliesitykset on nähty kotikentällä. Kokonaisuutena viime kaudella Valioliigassa pelannut joukkue ansaitsisi olla sarjataulukossa muutaman sijan korkeammalla.

Barnsley on viime peleissään näyttänyt heräämisen merkkejä ja aloittanut taistelun sarjapaikkansa puolesta. Huddsin peliesityksissä riittää vaihtelua. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä, ja Vakiossa oikein pelattuun kotivoittoon tartutaan varman muodossa.

12 Reading FC–Nottingham 12

Championship. Reading joutuu uusintaotteluun pelattuaan FA-cupissa Blackpoolin kanssa 2-2-tasapelin, mikä kuvastaa myös pelitapahtumia. Sarjassa on alla neljä peräkkäistä voittoa, ja alkukaudesta joukkueen kokema epäsuotuinen varianssi on alkanut tasaantua myötäiseksi.

Forest joutui nöyrtymään cupissa Chelsean edetessä seuraavalle kierrokselle 2–0 voitollaan. Championshipin puolella on viime viikkoina kulkenut, sillä joukkue kohtaa Reading kolmen peräkkäisen voiton putkessa. Isoa kuvaa tarkastellessa on kuitenkin todettava Forestin tämän hetkisen sijoituksen neljäntenä olevan reilusti yläkanttiin suhteessa peliesityksiin.

Vierasjoukkue ovat laadukkaamman pelaajamateriaalinsa turvin hieman korkeammin arvostettu, mutta kotietu tekee isännistä noin 42 prosentin suosikkeja. Forestin ylisuorittaminen suhteessa maaliodottamiin ei jatku ikuisesti, mutta oikein rastitetussa kohteessa on runsas rastitus paikallaan.

13 Charlton–West Bromwich 2

Championship. Joukkueet kohtasivat toisensa viikko sitten FA-cupissa, jolloin niin ikää, Charltonin kotikentällä pelattu ottelu päättyi WBA:n 1–0-voittoon. Voitto oli pelitapahtumien valossakin oikeutettu, mutta kumpikin peluutti ottelussa useita sarjassa vähälle peliajalle jääneitä pelaajiaan.

Charlton on alkukauden suonenvedon aikana kerättyjen pisteiden turvin edelleen putoamisviivan yläpuolella, mutta pisteitä yhä liikaa suhteessa peliesityksiin. Joukkue voi kuitenkin onnistua sarjapaikan säilyttämisessä, sillä tällä hetkellä putoamisviivan alapuolella olevien joukkueiden tekeminen on vielä Charltoniakin heikompaa.

WBA on sarjassa Leedsin kanssa jaetulla kärkisijalla, mutta peliesitysten oikeuttama sijoitus olisi muutaman sijan alempana ja useita pisteitä Leedsin perässä. Etenkin sarjan eniten maaleja mättäneen hyökkäyksen tehojen voi odottaa kevään edetessä hieman taantuvan lähemmäs luotujen maalipaikkojen suuntaa.

Odotettu pelinkuva etenee vieraiden kontrollissa, ja WBA:n suosikkiasema piirtyy hieman yli 60 prosentin tuntumaan. Vakiossa kohde on oikein pelattu, joten vierasvoittoon tartutaan usein osuvana varmana.