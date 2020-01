Vakio: Sarjakärki Liverpool jatkaa voittoputkeaan epätasapainoisesti pelaavan Tottenhamin vieraana.

Manchester Unitedin, Chelsean, Leicesterin ja Wolverhamptonin kotivoitot eivät kaipaa vaihtomerkkejä.

1 Tottenham–Liverpool 2

Valioliiga: Spurs kompuroi itsensä uusintaotteluun cupissa, kun vierasottelu Boroa vastaan päättyi 1–1. Tätä edelsi Sotonin vieraana kaoottinen sarjapeli, joka päättyi 0–1-tappioon. Pool kiusasi cupissa Evertonia 1–0-derbyvoitolla, vaikka peluutti runsaasti akatemiapelaajiaan. Sarjassa Pool kaatoi viimeksi Sheffieldin 2–0. Spursin tekeminen ei ole tällä hetkellä tasapainossa. Pool ansaitsee noin 57 prosentin vierassuosikkiaseman, eikä kohteessa tunnu mielekkäältä turvautua vaihtomerkkeihin.

2 Manchester U–Norwich C 1

Valioliiga: United pelasi cupissa Wolvesin vieraana maalittoman tasapelin ja joutuu uusintaotteluun. Tätä edelsi Arsenalin vieraana 0–2-tappio vaatimattomalla peliesityksellä. Norwich eteni cupissa jatkoon kaadettuaan Prestonin vieraissa 4–2. Norwich on usein esiintynyt edukseen isoja vastaan, mutta tasoero joukkueiden välillä on valtava. United ei ole parhaimmillaan, mutta 75 prosentin suosikkiasema on perusteltu ja varmavalintaan riittävä.

3 Leicester–Southampton 1

Valioliiga: Leicester jatkoi cupissa seuraavalle kierrokselle, kun Wigan kaatui kotona 2–0. Tätä edelsi vakuuttavat vierasvoitot Hammersia ja Newcastlea vastaan. Southampton teki samoin voittaessaan Huddersfieldin niin ikään 2–0. Sotonin tasonnosto vuoden loppuun oli odotettavissa, mutta Leicester painii tällä hetkellä eri sarjassa. Kotivoitto toteutuu noin 65 prosentin todennäköisyydellä, eikä ykkönen kaipaa rinnalleen vaihtomerkkejä.

4 Chelsea–Burnley 1

Valioliiga: Chelsea kaatoi cupissa Forestin 2–0 ja eteni seuraavalle kierrokselle. Burnley avasi maalihanat isännöidessään Peterboroughia ja otti vakuuttavan 4–2-voiton alasarjalaisista. Chelsealla on Valioliigassa alla kaksi noloa kotitappiota, joissa se ei ole ollut merkittävästi heikompi joukkue. Burnley ei isoja seuroja vastaan ole tällä kaudella vakuuttanut. Noin 77 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on selkeä pelivalinta.

5 Wolverhampton–Newcastle U 1

Valioliiga: Wolves joutuu cupissa uusintaotteluun, kun kotiottelu Manchester Unitedia vastaan päättyi maalittomaan tasapeliin. Vuodenvaihteessa tuli kaksi tappiota. Otteluruuhka näkyi pelaamisessa. Myös Newcastle joutuu uusintaan, kun vierasottelu Rochdalea vastaan päättyi 1–1. Wolves on kotonaan selkeä 65 prosentin suosikki syyskaudella onnekkaasti pisteitä kerännyttä Newcastlea vastaan. Pelinkuva suosinee aavistuksen vieraita, mutta kotivoitto tuntuu silti turvalliselta varmavalinnalta.

6 Everton–Brighton X2

Valioliiga: Evertonin cuptaival päättyi Liverpoolin kuitatessa jatkopaikan 1–0 voitollaan paikallisottelussa. Junioripainotteiselle Poolille häviäminen ei silti tee merkityksettömäksi Carlo Ancelottin tuomaa pelillistä parannusta. Brighton hävisi cupissa Sheffieldille niin ikään 0–1. Everton on joukkueista laadukkaampi, mutta Brighton on yllätysvalmis ryhmä. Kotivoitto toteutuu hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä, mutta kerätessään runsaasti peliä voi jopa ohitusta harkita.

7 Leeds U–Sheffield W 12

Championship: Leeds joutui jättämään leikin kesken FA Cupissa kärsittyään Arsenalin vieraana niukan 0–1-tappion. Viime aikoina epäonninen Sheffield sai kaipaamansa voiton kaadettuaan Brightonin vieraissa 1-0 edeten seuraavalle kierrokselle. Leeds on tunnuslukujen valossa omassa kastissaan, mutta liika riskinotto on näkynyt ajoittain pistemenetyksinä. Kotivoitto toteutuu noin 63 prosentin todennäköisyydellä, mutta kerätessään runsaasti peliä on vaihtomerkillä paikkansa.

8 Hull–Fulham X2

Championship: Hull eteni FA Cupissa jatkoon kaadettuaan Rotherhamin vieraissa 3–2. Fulham ansaitsi myös paikkansa seuraavalla kierroksella voittaessaan kotona Aston Villan 2–1. Kumpikin on esiintynyt viime viikkoina pelillisesti hyvin, ja luvassa on ennakkoon selvästi keskimääräistä korkeatempoisempi ja runsasmaalisempi kohtaaminen. Laadullinen ero on Fulhamin hyväksi selvä ja marginaalinen suosikkiasema perusteltua. Varmistetaan vierasvoitto vaihtomerkillä.

9 Stoke–Millwall 1X

Championship: Stoken FA Cupin taival päättyi, kun Brentford kuittasi jatkopaikan 1–0-voitollaan. Millwall meni jatkoon kaadettuaan kotona Newportin 3–0. Joukkueiden sarjasijoitukset ovat odotuksiin nähden päinvastaiset. Stoke on tuloksiaan parempi, mutta Millwall on rynninyt ansaitusti kolkuttelemaan nousukarsintojen portteja. Stoke voittaa noin 45 prosentin todennäköisyydellä, mutta maaliodottaman jäädessä varsin alhaiseksi nousee myös tasapeli mielenkiintoiseksi merkiksi.

10 Blackburn–Preston 12

Championship: Blackburn hävisi cupissa Birminghamin vieraana 1–2. Myös sarjassa on tullut kaksi peräkkäistä vierastappiota. Preston on viime viikkoina hyytynyt, eikä pystynyt cupissakaan vastaamaan Norwichin edetessä jatkoon 4–2-voitollaan. Vieraat ovat luokkaa laadukkaampi joukkue, mutta Roversilla riittää kotikentällä venymiskykyä. Kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä, mutta runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

11 Barnsley–Huddersfield 1

Championship: Barnsley eteni cupissa seuraavalle kierrokselle kaadettuaan Crewen vieraissa 3–1. Huddersfieldin tie nousi puolestaan pystyyn Southamptonin vieraana, kun isännät ottivat ansaitun 2–0-voiton. Barnsley on viime peleissään näyttänyt heräämisen merkkejä ja aloittanut taistelun sarjapaikan puolesta. Huddsin peliesityksissä riittää vaihtelua. Kotivoitossa, joka toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä, on peliprosenttien salliessa varman aineksia.

12 Reading FC–Nottingham 12

Championship: Reading joutuu uusintaotteluun pelattuaan FA Cupissa Blackpoolin kanssa tasan 2–2. Lopputulos kuvastaa myös pelitapahtumia. Sarjassa on alla neljä peräkkäistä voittoa. Forest joutui nöyrtymään cupissa Chelsean edetessä seuraavalle kierrokselle 2–0-voitollaan. Sarjassa on kuitenkin viime viikkoina kulkenut, alla on kolme peräkkäistä voittoa. Vieraat ovat pykälän laadukkaampia, mutta kotietu tekee isännistä hieman yli 40 prosentin suosikkeja.

13 Charlton–West Bromwich 2

Championship: Joukkueet kohtasivat toisensa viikko sitten FA Cupissa, jolloin niin ikään Charltonin kotikentällä pelattu ottelu päättyi WBA:n 1–0-voittoon. WBA:n voitto oli myös pelitapahtumien valossa oikeutettu, mutta kumpikin peluutti ottelussa useita sarjassa vähälle peliajalle jääneitä pelaajiaan. Odotettu pelinkuva etenee vieraiden kontrollissa ja WBA:n suosikkiasema piirtyy hieman yli 60 prosentin tuntumaan. WBA tolpaksi.