Vakio: Norwichin prioriteetti Valioliigassa – Prestonilla yllätysmahdollisuus

Kotijoukkueet ovat vahvoilla FA-cupin kohteista koostuvalla vakiokierroksella.

1 Preston–Norwich C 1

FA-cup. Odotuksiin nähden hyvän syyskauden pelanneen North Endin vire ei ole viikonlopun FA-cupin mittelön alla paras mahdollinen, kun vuoden ensimmäinen kierros tuotti 0–2-kotitappion Middlesbroughia vastaan. Preston oli keskiviikon ottelussaan myös pelillisesti heikompi osapuoli ansaiten selvän tappionsa. Neljässä viime ottelussaan voitoitta jäänyt joukkue on kärsinyt myös epäsuotuisasta varianssista, joten merkittävää pelillistä tasonlaskua ole tapahtunut.

Norwich joutui pettymään uudenvuoden päivänä isännöidessään Crystal Palacea, kun varmalta näyttänyt 1–0-kotivoitto tuhoutui Palacen tasoittaessa viisi minuuttia ennen loppua. Norwich oli ottelussa aktiivisempi ja loi määrällisesti enemmän maalipaikkoja, mutta tasapeliä voi kuitenkin kokonaisuudessaan pitää melko tarkkana kuvauksena pelitapahtumista. Norwichin tilanne alkaa sarjapaikan säilyttämistä ajatellen näyttää hyvin huolestuttavalta, joten FA-cupin neljännelle kierrokselle eteneminen ei liene prioriteeteissa korkealla. Norwichia alkukaudesta runnellut loukkaantumissuma on saatu hiljalleen selätettyä, joten vuoden vaihteen otteluruuhkassa kuormittuneet avauskokoonpanon pelaajat saanevat lauantaina lepovuoron. Palacea vastaan kolhun takia vaihtoon otetun Teemu Pukin uskotaan olevan yksi lepoaikaa saavista pelaajista.

Norwich on kiistatta laadukkaampi joukkue, mutta vieraiden todennäköisenä pidetty avainpelaajien lepuutus kaventaa joukkueiden välistä tasoeroa merkittävästi. Isännät ansaitsevat kotiyleisön edessä noin 40 prosentin suosikkiaseman, Vakiossa liian pienelle kannatukselle jäänyt kotivoitto nostetaan rohkeasti varmaksi.

2 Brighton–Sheffield W 12

FA-cup. Brighton esiintyi pelillisesti edukseen tasattuaan uudenvuoden päivänä pisteet kotikentällään Chelsean kanssa 1–1. Pistejakoa voi pitää pelinkuvan kannalta reiluna lopputuloksena, ottelussa, jossa kumpikin loi lähes identtisen määrän maaliodottamaa. Brighton on sarjassa sijalla 14., mutta syyskauden pelilliset otteet oikeuttaisivat sijoitukseen monta sijaa korkeammalla. Vuosi päätettiin sekä aloitettiin vakuuttavin ottein, ja Brightonin voi odottaa nousevan Valioliigan sarjataulukossa harppauksin kevätkauden edetessä.

Sheffieldin vuosi ei päättynyt eikä myöskään alkanut odotusten mukaisesti joukkueen kärsittyä uudenvuoden päivänä 0–1-kotitappion Hullia vastaan. Tappio oli jo kolmas peräkkäinen. Tälläkään kertaa Sheffield ei kuitenkaan ollut pelitapahtumien valossa heikompi, mutta sen viimeistely ontui – eikä ensimmäistä kertaa tällä kaudella.

Kummaltakin joukkueelta voidaan odottaa muutoksia normaaleihin avauskokoonpanoihin nähden, mutta isäntiä on helppo pitää kotiedun ja laadukkaamman materiaalinsa ansiosta noin 55 prosentin suosikkina. Kohde on Vakiossa oikein pelattu, joten runsas rastitus on paikallaan.

3 Fulham–Aston Villa 12

FA-cup. Fulhamin vuosi ei alkanut odotusten mukaisesti joukkueen hävittyä uudenvuoden päivänä kotonaan Readingille 1–. Täysin pelinkuvan mukaisena tappiota ei kuitenkaan voi pitää, sillä otteluruuhkassa rasittuneet joukkueet päästivät toisensa huippupaikolle useaan otteeseen, mutta Fulham epäonnistui omien tonttiensa viimeistelyssä.

Aston Villa puolestaan haki uudenvuoden päivänä tärkeät kolme pistettä voittaessaan Burnleyn vieraissa 2–1, vaikka oli pelillisesti vastaanottavana osapuolena läpi ottelun. Villan puolustuspelaaminen on viime viikkoina ollut heikolla tasolla. Lisäksi viikonlopun FA-cupin alla useampi avainpelaaja, kuten Burnleyta vastaan kolhun takia vaihtoon otetun ykkösmaalivahti Tom Heaton, on todennäköisesti Fulhamia vastaan sivussa.

Joukkueiden välinen tasoero ei eri sarjaportailla pelaamisesta huolimatta ole kovin merkittävä, ja kotijoukkueen voi odottaa miehittävän otteluun vieraita vahvemman kokoonpanon. Ottelussa on ainekset hyvinkin runsasmaaliseen cup-ilotteluun, jossa isännät ansaitsevat kotiedun turvin noin 45 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on jäämässä pariprosenttia alipelatuksi, mutta myös vieraiden menestys on syytä nostaa kupongin arvoa lisäämään.

4 Southampton–Huddersfield 1

FA-cup. Southampton näyttää viimein selättäneen alkukauden epäonnensa, ja joukkue on saanut saanut sille jo pitkään pelillisten otteiden valossa suotuja pisteitä realisoitua. Uudenvuoden päivänä joukkue kaatoi jo toisen suurseuran viikon sisään voittaessaan pelillisesti täysin sekasortoisen Tottenhamin 1–0. Sotonin nousua ehdittiin odottaa kauden alusta asti, mutta hieno lopetus vuodelle saa odotukset joukkueen kevätkautta kohtaan näyttämään varsin optimaalisilta.

Huddersfieldin vuosi ei alkanut kovinkaan lupaavasti joukkueen hävitessä kotiyleisönsä edessä Stokelle peräti 2–5. Loppulukemia vastaavaa ylivoimaa ottelussa ei kuitenkaan nähty, mutta tappio oli Huddersfieldin kannalta kiistattomasti ansaittu. Huddersfieldin kausi Championshipissa on ollut selvästi ennakko-odotuksiakin haastavampi, ja Terriersillä riittää sarjapaikan säilyttämisenkin suhteen keväällä työnsarkaa.

Hyvässä vireessä niin pelillisesti kuin tuloksellisesti eteenpäin puskeva Saints suhtautunee cup-otteluun vieraita motivoituneemmin ja ennakkotietojen mukaan kotiyleisön eteen astellaan vahvalla kokoonpanolla. Noin 65 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on kelpuutetaan usein osuvana ja oikein pelattuna varmaksi.

5 Watford–Tranmere 1

FA-cup. Watford on viimein saanut koko syyskauden kaipaamiaan voittoja tililleen. Kokonaisuutena joukkue esiintyi syyskaudella selvästi tuloksiaan paremmin. Watford on voittanut neljästä viime ottelustaan kolme, joista viimeisimmän uudenvuoden päivänä, kun Wolves kaatui kotona 2–1. Pelillisesti Watford ei ollut merkittävästi parempi, ja pistejako olisi ollut tarkempi kuvaus pelitapahtumista.

Tranmere hävisi uudenvuoden päivänä odotetusti isännöidessään Ykkösliigan kärkipään joukkuetta Coventrya. Coventry haki täydet pisteet 4–1-voitollaan, eivätkä loppulukemat jättäneet epäselvyyttä tasoerosta. Tranmeren kausi on sujunut varsin vaatimattomasti, ja joukkue joutuu tekemään hartiavoimin töitä kevätkaudella välttääkseen putoamisen Kakkosliigaan.

Watford on saanut viime viikkoina itseluottamusta kohentavia voittoja. Vaikka peliesitykset eivät voittoihin olisi aina oikeuttaneetkaan, etenkin alkukaudella nähty epäonni alkaa isossa kuvassa tasoittua. Kiistaton tasoero isäntien hyväksi tekee kotivoitosta noin 80 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan tapahtuman, ja suursuosikki on jälleen Vakiossa aavistuksen alipelattu.

6 Wolverhampton–Manchester U 1X

FA-cup. Wolves kärsi uudenvuoden päivänä 1–2-tappion Watfordin vieraana, vaikkei ollut ottelussa pelillisesti heikompi osapuoli. Myös Liverpoolia vastaan joukkue esiintyi useista avauskokoonpanon muutoksistaan huolimatta laadukkaasti, eikä tappio tuossakaan ottelussa ollut itsestäänselvyys jälkikäteen paljon parran pärinää aiheuttaneen VAR-tuomion takia.

Manchester United jäi uudenvuoden päivänä pelillisesti täysin jalkoihin Arsenalin vieraana 0–2-tappioon päättyneessä ottelussa. Etenkin Unitedin rakenteluvaihe näytti ponnettomalta ja keskikentän pallollinen tekeminen kärsii eittämättä sekä Scott McTominayn että Paul Pogban puuttuessa kokoonpanosta.

Kummaltakin joukkueelta nähtäneen muutoksia normaalin avauskokoonpanoon raskaan otteluohjelman takia. Unitedin laajempi materiaali kärsii rotaatiosta vähemmän, mutta syyskauden pelillisiä esityksiä tarkastellessa isännät ovat esiintyneet hieman laadukkaammin. Wolves ansaitsee ottelussa marginaalisen 40 prosentin suosikkiaseman, mutta Vakiossa pelimerkkien liikuttua selvästi runsaammin vieraiden suuntaan on ykkösristi kohteessa edullisin pelivalinta.

7 Leicester–Wigan 1

FA-cup. Leicester jatkoi vakuuttavasti voittojen tiellä kaadettuaan uudenvuoden päivänä Newcastlen vieraissa 3–0. Joulun alla kärsityt tappiot Cityä ja Liverpoolia vastaan osoittivat Leicesterin olevan vielä melko kaukana sarjan terävimmästä kärjestä, mutta sarjasijoitus Valioliigan neljän parhaan sakissa on Brendan Rodgersin ryhmälle täysin oikeutettu.

Wigan sai uudenvuoden päivänä peräti 13 ottelun mittaiseksi venyneen voitottoman jakson päätökseen, kun Birmingham kaatui vieraissa 3–2. Voitto oli Wiganille myös pelitapahtumien valossa juuri ja juuri ansaittu, vaikka ottelussa nähtiin runsaasti maaleja laadukkaisiin maalipaikkoihin nähden. Pitkä voitoton jakso on vetänyt Wiganin mukaan putoamiskamppailuun, mutta syyskauden pelilliset otteet puhuvat sarjapaikan säilyttämisen todennäköisyyden puolesta.

Tasoero on isäntien hyväksi selkeä. Leicesterin laadukkaassa ryhmässä on varaa rotaatioon, kuten se todisti tapaninpäivän ottelussaan West Hamia vastaan. Kotivoitto toteutuu noin 83 prosentin todennäköisyydellä, eikä Vakiossa ole uskallettu painottaa isäntien voittoa täysmääräisesti. Kotivoitto varmaksi.

8 Bournemouth–Luton 1

FA-cup. Bournemouthin viime viikot ovat olleet varsin synkkiä onnekasta vierasvoittoa Chelseasta lukuun ottamatta. Eenkin kaksi viimeistä peliesitystä Brightonia ja West Hamia vastaan ovat olleet huolestuttavan heikkoja. Uudenvuoden päivänä niin ikää pelinsä kanssa pahasti tuuliajolla ollut West Ham pöllytti Bournemouthia kotonaan 4–0, eivätkä loppulukemat valehtele kentällä nähdyn tasoeron suuruudesta.

Luton on pelannut edelliset kuusi ottelua voitotta ja hävinnyt näistä viisi. Championshipissa joukkue vajosi jumbosijalle, eivätkä pelilliset otteet parempaan oikeuta. Uudenvuoden päivänä joukkue hävisi Millwallin vieraana 1–3 ja useamman maalin tappiosta kielivät myös ottelun maalipaikoista laskettu xG.

Kumpikin joukkue on sarjoissaan tukalassa tilanteessa ja itseluottamus tappioiden runtelema. Isännät ovat kuitenkin materiaaliltaan kilpailukykyinen Valioliigan keskikastin ryhmä, kun Lutonin rahkeet vaikuttavat riittämättömiltä Championshipiin. Noin 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto on jäämässä Vakiossa selvästi liian vähäiselle kannatukselle, joten kotivoitossa on kaikki laadukkaan varmavalinnan ainekset.

9 Manchester C–Port Vale 1

FA-cup. Cityn vuosi alkoi voitokkaasti, kun kotikentällä vastaan asettunut Everton kaatui 2–1. Ottelu ei ollut pelillisesti parasta Cityä, mutta otteluruuhkan rasittamat pelaajat hoitivat voiton ammattimaisesti ja myös pelitapahtumien valossa ansaitusti. Joulun jälkeinen Wolves-tappio nosti kuitenkin Liverpoolin Valioliiga mestaruuden todennäköisyyden sille tasolle, että Cityn loppukauden panokset lienevätkin juuri FA-cupissa ja Mestarien liigassa.

Kakkosliigassa pelaava Port Vale on sarjassa sijalla kymmenen, mutta edellinen voitto on lokakuun lopulta. Kakkosliigankin tasolle rajallisella materiaalilla operoiva joukkue on kartuttanut pisteitään tasapeleillä, joita onkin kertynyt viimeisessä kymmenessä ottelussa kuusi. Uudenvuoden päivänä pisteet jaettiin kotona Macclesfieldin kanssa 2–2, mutta Port Vale olisi ansainnut voiton luotuaan selvästi runsaammin maalipaikkoja.

City miehittänee ottelussa varsin normaalista poikkeavan avauskokoonpaon antaen joulukuun otteluruuhkassa rasittuneille avauskokoonpanon pelaajille ansaittua palautumisaikaa. Kotivoiton todennäköisyys on kokoonpanomuutoksista huolimatta 90 prosentin tuntumassa ja lähes kymmenen pinnaa alipelattu kotivoitto on kierroksen ehdottomia runkomerkkejä.

10 Fleetwood–Portsmouth 1X

FA-cup. Fleetwood on pelannut viisi ottelua tappiotta, mutta voittanut näistä vain kertaalleen. Uudenvuoden päivänä pisteet tasattiin kotona Sunderlandin kanssa 1–1, ja pistejakoa voi pitää myös melko tarkkana kuvauksena pelitapahtumista.

Portsmouthin tasasi uudenvuoden päivänä pisteet Gillinghamin vieraana niin ikään 1–1, mutta niukka tappiokaan ei olisi ollut pelitapahtumien valossa vääryys. Edeltävällä kierroksella joukkue oli yllättävissä vaikeuksissa heikompaa MK Donsia vastaan, joten pelillinen vire ei missään nimessä ole paras mahdollinen.

Joukkueet ovat Ykkösliigan sarjataulukossa peräkkäisillä sijoituksilla pisteen erolla, mikä kuvaa myös melko hyvin joukkueiden välistä tasoeroa sekä syyskauden aikana nähtyä suoritustasoa. Isännät voi arvostaa aavistuksen laadukkaammaksi ryhmäksi ja Fleetwood ansaitsee kotiedun turvin noin 45 prosenttisen suosikkisaseman. Vakiossa Portsmouth on noussut vierassuosikiksi, joten vierasvoiton ohitus tarjoaa edullisen ja usein osuvan yhdistelmän.

11 Brentford–Stoke 1X

FA-cup. Brentford sai pelinsä jälleen uudenvuoden päivänä raiteilleen kaataessaan Bristolin vieraissa peräti 4–0. Brentford ansaitsi murskavoiton myös pelillisestä näkökulmasta, mutta pääsi pelaamaan miesylivoimalla jo 13. minuutilla. Brentford on edennyt syyskauden aikana tasaisesti kohti Championshipin kärkisijoja ja on ehdottomasti yksi varteenotettavimmista nousijakandidaateista ensi kauden Valioliigaan.

Stoke sai uudelle vuodelle lentävän lähdön voittaessaan Huddersfieldin vieraissa peräti 5–2. Loppulukemat imartelevat kosolti pienen todennäköisyyden maalipaikoista kovilla tehoilla osunutta Stoke hyökkäystä, mutta ansaitsemattomanakaan voittoa ei voi pelitapahtumien valossa pitää. Stoken tarina oli syyskauden osalta hyvin viime kautta vastaava, sillä joukkue ei pelillisesti kelvollisista otteistaan huolimatta onnistu voittamaan pelejä ja sarjasijoitus jäänee tälläkin kaudella materiaaliin nähden heikoksi.

Brentford on joukkueista vähintään luokkaa laadukkaampi ja kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä. Joukkueiden motivaatio ja muutokset kokoonpanossa cup-ottelua ajatellen lisäävät kuitenkin yhtälöön muuttujia, ja kotivoiton rinnalle on syytä harkita vaihtomerkkiä.

12 Cardiff–Carlisle 1

FA-cup. Cardiff ehti välttää tappion onnekkaasti jo useammassa ottelussa peräkkäin, kunnes uudenvuoden päivänä noutaja tuli QPR:n vieraana peräti 1–6-tappioon päättyneessä kohtaamisessa. Cardiff on kerännyt peliesityksiinsä nähden jopa liikaa pisteitä, ja joukkueen pelilliset tunnusluvut kertovat varsin keskinkertaisesta tekemisestä.

Kakkosliigassa operoiva Carlisle kuluu sarjansa alempaan keskikastiin. Uudenvuoden päivänä joukkue hävisi odotetusti sarjan kärkipään joukkueen Crewen vieraana 1–4. Maaleja on päästetty myös Crewea heikompia joukkueita vastaan ja Carlislen puolustus kuuluu Kakkosliigan heikoimpiin.

Cardiffilta ei pelillisesti voi odottaa ihmeitä Championshipissa, mutta tasoero Kakkosliigassakin poikkeuksetta ongelmissa olevaan Carlisleen on merkittävä. Kotivoitto toteutuu noin 75 prosentin todennäköisyydellä ja kotivoiton jäätyä pari pinnaa alipelatuksi on kotivoitossa käsillä laadukas varmavalinta.

13 Reading FC–Blackpool FC 12

FA-cup. Reading liitää tällä hetkellä neljän peräkkäisen voiton putkessa ja edellinen tappio on lähes kuukauden takaa. Uudenvuoden päivänä joukkue kaatoi Fulhamin vieraissa 2–1, vaikka oli jo kolmannessa peräkkäisessä ottelussaan varsin onnekas pelitapahtumiin nähden. Kokonaisuutena Reading kärsi syykaudella paljon epäsuotuisasta varianssista, mutta viimeistään nyt joukkue on saanut pelitapahtumiin oikeuttavan määrän pisteitä.

Blackpool ui parhaillaan syvissä vesissä. Se on jahdannut voittoa jo viidessä peräkkäisessä ottelussa tuloksetta, kun uudenvuoden päivänä tuli takkiin itseä laadukkaammalle Rotherhamille vieraissa 1–2.Viime aikaisiin heikkoihin tuloksiin mahtuu epäonneakin, mutta tällä hetkellä Blackpool vaikuttaa olevan tuomittu Ykkösliigassa keskinkertaiseen sijoitukseen. Ryhmä on liian rajallinen etenemään nousukarsintoihin.

Peliesityksiinsä nähden liian korkealla liitävä isäntäjoukkue on sarjaporrasta alempaa vastaan asettuvia vieraita kiistattomasti laadukkaampi. Isännät voivat kuitenkin olla pakotettuja kokoonpanomuutoksiin, jolloin tasoero kaventuu. Kotivoitto toteutuu noin 57 prosentin todennäköisyydellä, mutta viime aikaisten onnekkaiden tulosten jälkeen ulospuhallus cupissa ei yllättäisi. Vaihtomerkille on kohteessa ehdottomasti paikkansa.