Vakio: FA-cupin kohteissa motivaatiotekijät isossa roolissa

Cupissa nähdään paljon pelaajakierrätyksiä, mutta useimmissa kohteissa tasoero on todella suuri.

1 Preston–Norwich C 1X

FA-cup: Preston ehti pelata neljä ottelua tappioitta ennen kuin hävisi viimeksi kotonaan pelinkuvan vastaisesti Cardiffille 0–2. Norwich kartutti jälleen pistetiliään suurseuraa vastaan, kun kotiottelu Spursia vastaan päättyi Norwichin kannalta osin onnekkaastikin 2–2. Norwichin voi odottaa kierrättävän pelaajia ottelussa runsaammin, sillä Valioliigassa säilyminen on ehdoton ykkösprioriteetti. Noin 40 pinnan todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto varmistetaan ristillä.

2 Brighton–Sheffield W 1

FA-cup: Brighton päätti neljän voitottoman ottelun sarjansa voittamalla viikonloppuna kotonaan Bournemouthin 2–0. Niukka voitto oli myös pelitapahtumien valossa oikeutettu. Sheffield hävisi viimeksi kotona Cardiffille 1–2, mutta pistejakoa olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Tasoero ei ole valtava, mutta isäntien suosikkiasema nousee 60 prosentin tuntumaan. Kotivoitto varmaksi peliprosenttien salliessa.

3 Fulham–Aston Villa 12

FA-cup: Fulham kaatoi viikonloppuna kotonaan Stoken 1–0 esiintyen voittoon oikeuttavalla tavalla laadukkaammin. Villa puolestaan hävisi vieraissa Watfordille 0–3, eikä pystynyt hyödyntämään sille tunnin pelin kohdalla tarjottua miesylivoimaa. Villan tilanne Valioliigassa on muuttumassa huolestuttavaksi, ja loppuvuoden raju otteluohjelma on aiheuttanut useamman avainpelaajan loukkaantumisen. Villa on hieman laadukkaampi, mutta kotietu nostaa isäntien suosikkiaseman 45 prosentin tuntumaan.

4 Southampton–Huddersfield 1

FA-cup: Southampton joutui tyytymään kotonaan Palacea vastaan 1–1-pistejakoon, vaikka loi selvästi parhaat maalipaikat niin laadullisesti kuin määrällisesti. Huddersfield raapi kotonaan täydet pisteet 2–1-voitollaan Blackburnista, mutta pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia kotivoittoa paremmin. Joukkueiden motivaatio ottelua kohtaan on kysymysmerkki, mutta isäntien laadullinen etumatka nostaa joukkueen selvään 65 prosentin suosikkiasemaan. Kotivoitto varmaksi.

5 Watford–Tranmere 1

FA-cup: Watford sai viikonloppuna helpottavan voiton kaataessaan kotonaan Aston Villan 3–0. Watford on onnistunut välttämään tappion kolmessa peräkkäisessä ottelussa. Tranmere esiintyi viikonloppuna edukseen tasatessaan pisteet kotona itseään vahvemman Blackpoolin kanssa 1–1. Vieraat ovat Ykkösliigan alempaa kastia, ja itseluottamustaan viime viikkoina takaisin saanut Watford ansaitsee kotikentällään hieman yli 70 prosenttisen suosikkiaseman. Kotivoitto piikiksi.

6 Wolverhampton–Manchester U X2

FA-cup: Wolves hävisi sunnuntaina Liverpoolin vieraana 0–1, mutta taisteli hyvin kun huomioidaan tiiviin otteluohjelman pakottamat muutokset avauskokoonpanossa. United otti viikonloppuna rutiininomaisen 2–0-voiton Burnleyn vieraana. Loppulukemat kuvasivat melko hyvin tasoeroa. Kumpikin joutunee kierrättämään pelaajistoaan, ja todennäköisyyskentän jakautuessa tasaisesti rakennetaan peli-idea laajemmalla rosterilla operoivien vieraiden suuntaan kallistuvalla yhdistelmällä.

7 Leicester–Wigan 1

FA-cup: Leicester palasi voittojen tielle kaataessaan West Hamin vieraissa 2–1. Leicester oli myös pelillisesti selvästi edellä, vaikka lepuutti useita avainpelaajiaan. Wiganin edellinen voitto on kahden kuukauden takaa. Viikonloppuna se oli kuitenkin epäonninen hävittyään Forestin vieraana 0–1, sillä Wigan loi jopa voittoon oikeuttavan määrän maalipaikkoja. Tasoero on isäntien hyväksi selkeä, ja kotivoiton toteutuessa noin 85 prosentin todennäköisyydellä on pelivalinta kohteessa yksinkertainen.

8 Bournemouth–Luton 1

FA-cup: Bournemouthin peliesitys jäi vaatimattomaksi 0–2-tappioon päättyneessä vierasottelussa Brightonia vastaan, mutta sitä edeltäneessä tapaninpäivän ottelussa kotikentällä Arsenalia vastaan nähtiin paljon hyvää. Luton jäi sunnuntaina täysin jyrän alle häviten vieraissa Bristolia vastaan 0–3. Tasoero puhuu kohteessa omaa kieltään, ja lähes 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuvaan kotivoittoon on helppo tyytyä varmana.

9 Manchester C–Port Vale 1

FA-cup: City voitti viimeksi kotona Sheffield Unitedin 2–0, vaikka voitto ei ollut maalipaikkojen valossa itsestäänselvyys. Port Vale on tappioitta neljässä viimeisimmässä ottelussaan ja alla on lauantailta 2–0-voitto sarjakärki Swindonista. Kumpikin joukkue pelaa uudenvuodenpäivänä, ja Cityn kokoonpanon voi odottaa olevan junioripainotteinen. Siitä huolimatta kotivoiton todennäköisyys kipuaa 90 prosentin tuntumaan, eikä kaipaa rinnalleen vaihtomerkkejä.

10 Fleetwood–Portsmouth 12

FA-cup: Fleetwood joutui viikonloppuna tyytymään pisteeseen. Kotiottelu Roversia vastaan päättyi maalittomaan tasapeliin, vaikka Fleetwood loi voittoon oikeuttavan määrän laadukkaita maalipaikkoja. Portsmouth hävisi vieraissa itseään heikommalle MK Donsille 1–3, mutta pistejako olisi kuvannut pelitapahtumiltaan tasaista ottelua paremmin. Suurta tasoeroa joukkueiden välillä ei ole, kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

11 Brentford–Stoke X2

FA-cup: Brentford joutui nöyrtymään Millwallin vieraana isäntien voittaessa 1–0. Ottelu oli kuitenkin pelitapahtumiltaan varsin tasainen. Stoke hävisi Fulhamin vieraana 0–1. Vaikka maaleja syntyi pelitapahtumiin nähden niukasti, oli Stoken tappio ansaittu. Brentford on joukkueista laadukkaampi ja ansaitsee noin 55 prosentin suosikkiaseman, mutta joukkue arvostanee sarjamenestyksen FA-cupin edelle. Kotivoiton kerätessä peliä, peli-idea löytyy vieraiden laidalta.

12 Cardiff–Carlisle 1

FA-cup: Cardiff oli viikonloppuna onnekas voittaessaan Sheffieldin vieraissa 2–1, sillä pelitapahtumien valossa pistejakoa olisi voinut pitää oikeudenmukaisena lopputuloksena. Carlisle onnistui viimeksi yllättämään Walsallin vieraissa, mutta hyötyi isäntien ulosajosta. Voittomaali syntyi miesylivoimalla ottelun viimeisellä minuutilla. Cardiff ei ole parhaimmillaan joutuessaan hallitsemaan peliä, mutta Kakkosliigan Carlisle kaatuu kotikentällä noin 75 prosentin todennäköisyydellä.

13 Reading FC–Blackpool FC 12

FA-cup: Reading otti kolmannen peräkkäisen voiton kaataessaan vieraissa Prestonin 2–0, vaikka pelitapahtumiin nähden voitto oli onnenkantamoinen. Blackpoolin peliesitys jäi heikoksi vierasottelun Fleetwoodia vastaan päättyessä 1–1. Tappiokaan ei olisi ollut pelitapahtumien valossa vääryys. Isännät ansaitsevat ottelussa hieman alle 60 prosenttisen suosikkiaseman, mutta kotivoiton kerätessä runsaasti peliä on vaihtomerkillekin paikkansa.